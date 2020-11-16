11 свежих обложек журналов, которые перевернут ваш взгляд на современный мир глянца

Принято считать, что индустрия моды — это недосягаемый мир богатства, молодости, красоты и совершенного тела. Еще 10 лет назад нельзя было и представить звезду без макияжа или рисунок неизвестного маленького мальчика на первой странице глянцевого издания. Но сейчас тренды меняются и на первый план выходит естественность, актуальные темы в обществе и близость к простым людям.

Мы в AdMe.ru внимательно следим за тенденциями фешен-индустрии и сразу отмечаем изменения в нем. Одни из самых явных происходят сейчас на наших глазах — это можно понять по обложкам журналов последних лет.

Несовершенства — это нормально

Ноябрьский номер 2020 года «Vogue Португалия» посвящен неприятному слову «несовершенство». Но это именно то, что заставляет нас становиться лучше и делает уникальным каждого.

Переработка очень важна

Обложка 4-го выпуска журнала More or Less призывает отказаться от чрезмерного потребления и уделять внимание переработке.

В дни социальных потрясений нельзя терять надежду

В сентябрьском выпуске этого года «Vogue Arabia» на обложке появилась 7-летняя девочка с заболеванием витилиго. Малышка пережила взрыв в Ливане и стала символом надежды на лучшее будущее.

Гендерные темы не табу

Впервые за последние 35 лет существования женского журнала Cosmopolitan UK на его обложке в январе 2020 года появился мужчина. Им стал стилист и шоумен Джонатан Ван Несс.

Цвет (не) имеет значение

Увидеть темнокожую девушку на обложке журнала по-прежнему можно не часто. Но, когда на ней появляется не модель, не знаменитость, а талантливая гимнастка — это становится сенсацией. 23-летнюю Симону Байлз, надежду американского спорта на Олимпийских играх — 2021 для выпуска Vogue в августе 2020 года сфотографировала Энни Лейбовиц.

Зрелый возраст вдохновляет

Героиней обложки немецкого Vogue в 2020 году стала Хелен Миррен. Всемирно известная звезда, которой на тот момент было 74 года, выступила символом смелости и энергии женщин старшего возраста.

Мечтам есть место

Журнал Puss Puss своей сюрреалистической обложкой ставит вопрос о значимости мечты в современной жизни, полной нестабильности.

Естественность в моде

Для немецкого Vogue в 2018 году Ирину Шейк сфотографировали без прически и макияжа.

Будущее уже близко

Обложка этого «Vogue Тайвань» была полностью смоделирована в 3D.

Взгляд снизу тоже важен

Эту картинку для «Vogue Италия» нарисовал 4-летний Томас из Нью-Йорка. Он стал одним из 8 детей в возрасте 2–10 лет, которым доверили создать обложки для известнейшего журнала.

Если сейчас не все хорошо, то обязательно будет лучше

«Vogue Тайвань» в сентябре 2020 года поместил на обложку фотографию статуи Будды в процессе реконструкции. Этот выбор был продиктован верой в будущее и перемены к лучшему.