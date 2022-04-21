11 примеров того, как одежда может скрыть недостатки или сделать их заметнее

В большинстве случаев человека красит не одежда. Однако она же может запросто исказить пропорции, прибавить лишних кило и в целом испортить образ. Знаменитости тоже порой промахиваются с выбором наряда. Сравнивая их фото в разных образах, можно определить, какие наряды можно было бы оставить на вешалке, а какие украсили фигуру.

Мы в AdMe.ru уверены, что вам окажутся полезными эти примеры и можно будет смело взять их на вооружение при выборе одежды.

1. Принцесса Шарлен

Профессиональная пловчиха Шарлен имеет спортивную фигуру и широкие плечи, которые любит подчеркивать платьями с воротником «халтер» или совсем без бретелей. Согласимся с мнением стилистов, которые полагают, что такой наряд визуально еще больше увеличивает плечи. Наряд без акцента на них смотрится на такой фигуре гармоничнее.

2. Джулианна Мур

Актриса в одном из интервью беззастенчиво призналась, что у нее нет талии. Тем не менее Мур на своем примере доказала, что стиль неподвластен возрасту, и редко надевает неподходящие фигуре вещи. Стилисты рекомендуют не увлекаться облегающими платьями, а выбирать модели с А-силуэтом, которые визуально нарисуют талию.

3. Кира Найтли

Звезда фильмов «Анна Каренина» и «Гордость и предубеждение» не раз страдала от необоснованных замечаний по поводу анорексии и обвинений в неуместном использовании фотошопа. Чтобы такая стройная фигура не выглядела угловатой и подростковой, как в спорном случае с бордовым бархатным платьем, стоит присмотреться к платьям из легкой воздушной ткани, расширяющимся книзу, или А-силуэта. Визуально они будут выглядеть шикарно, добавят силуэту изгибы и сделают фигуру женственнее.

4. Дрю Бэрримор

Актрису нередко можно увидеть в струящихся балахонах, в которых очертания ее фигуры едва угадываются. Дрю не скрывает, что у нее проблемы с весом, и она тратила очень много времени и сил, чтобы подбирать одежду, в которой будет довольна своим отражением в зеркале. Однако после рождения 2 детей актриса научилась принимать и любить свое тело. Стилисты призывают не прятать килограммы в бесформенной одежде, а подчеркивать достоинства брюками и юбками с завышенной талией. На примере Дрю можно увидеть, как преобразилась ее фигура в таких брюках.

5. Лина Данэм

Звезду часто критикуют за неумение одеваться и экстравагантный стиль. Это не помешало ей стать успешной актрисой, писательницей и выпустить свою коллекцию одежды для женщин размера plus-size. Отметим, что мешковатые платья девушку не украшают. Полуприлегающий силуэт из плотной ткани, которая держит форму, очень идет актрисе.

6. Мелисса Маккарти

Актриса любит принты в одежде и носит их с ног до головы. Стилисты рекомендуют пышным женщинам использовать принты дозированно, не перегружать ими образ и сочетать их с однотонной одеждой, к примеру, черной юбкой, топом или брюками. Как видите, этот трюк моментально сделал актрису визуально стройнее.

7. Руни Мара

У актрисы очень субтильное телосложение. Такую фигуру стилисты советуют умело обыгрывать вырезами в одежде и необычным кроем. Однако и у Мары случались обидные промахи. На ее примере мы видим, что лучше избегать чересчур свободных платьев с вырезом лодочкой, в которых вся красота теряется и тело превращается в прямоугольник.

8. Виктория Бекхэм

Певица и дизайнер Виктория Бекхэм знает, как выгодно себя подать. В том числе она понимает, как с помощью одежды максимально вытянуть силуэт и визуально стать выше. Для этого Виктория носит монохромный брючный костюм в пол и высокие каблуки. Обратный эффект дадут комбинации разных цветов в одежде (color block) и юбки, заканчивающиеся чуть выше щиколотки. Они будут скрадывать заветные сантиметры и сделают фигуру более приземистой.

9. Бейонсе

Одна из самых знаменитых обладательниц пышных бедер, Бейонсе не всегда была довольна своим телом. Всего через 3 месяца после первых родов она заставила себя сбросить набранный за беременность вес. Только после рождения двойняшек певица наконец позволила себе расслабиться и осталась в декрете подольше. Бейонсе доказала, что женщина может быть красива в любом весе, надо лишь это красиво подчеркнуть. Акцент на линию плеч и объемный топ сместит внимание с пышных бедер и сделает пропорции гармоничнее.

10. Кристина Агилера

Без преувеличения, одна из величайших певиц всех времен на заре своей карьеры сталкивалась с очень жесткими требованиями к своему весу и не могла набрать ни один лишний килограмм. Сегодня Агилера периодически то набирает вес, то сбрасывает, но пышные формы остаются при ней. Стилисты обращают внимание на то, что вещь всегда должна быть по размеру, предпочтительнее V-образный вырез и аксессуары: ремни, пояса, украшения, которые визуально будут стройнить. На примере певицы мы видим, как эти приемы украсили ее образ. И напротив, облегающий низ с футболкой навыпуск прибавили пару лишних кило.

11. Дженнифер Лопез

Актриса, певица, танцовщица, дизайнер и мама — за что бы ни взялась Джей Ло, практически везде она добивается успеха. Тем труднее поверить в то, что и ей пришлось нелегко в отстаивании личных границ и права любить свое отнюдь не худощавое тело. Лопес гордится своими бедрами, идеально подчеркивает волнующие изгибы облегающими платьями, брюками и джинсами. И правильно делает, ведь ультракороткие мини-платья и юбки, заканчивающиеся на самой широкой части ноги, совсем не украшают такую фигуру и будут выглядеть спорно.