11 крутых штуковин из будущего, которые можно купить уже сейчас

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Мы живем в XXI веке, но все так же гладим белье и вручную подсчитываем калории. Пожалуй, пришло время передать эти и многие другие задачи в руки электронных помощников, тем более что некоторые из них доступны уже прямо сейчас.

AdMe.ru нашел 11 новейших устройств, способных значительно облегчить жизнь каждому из нас.

Зеркало, которое заменит специалиста по красоте

Устройство оценит ваше лицо по шкале от 0 до 100, проанализирует действие кремов и других косметических продуктов, которыми вы пользуетесь, а по итогам анализа выдаст вам подробный отчет и рекомендации по уходу. Стоит чудо-зеркало € 360, что не так уж и дорого по сравнению с услугами тех же бьюти-специалистов. Приятный бонус: зеркало умеет проигрывать музыку, показывать видео с YouTube, а также с его помощью можно заказывать товары с Amazon.

Световые очки для борьбы с джетлагом

Принцип работы очков основан на том, что наши биологические часы регулируются при помощи света, который способствует выработке мелатонина, а он, в свою очередь, является регулятором суточного ритма. Если вы путешествуете на восток, то очки нужно носить утром в течение 60 минут — тогда по прибытии в место назначения вы сможете без проблем уснуть вечером. В случае путешествия на запад устройство придется носить вечером, чтобы не уснуть слишком рано и не страдать от ночных пробуждений. Цена гаджета — $ 299.

Роботизированная подушка от бессонницы

Подушка-робот помогает уснуть, а заодно снижает тревожность и способствует избавлению от стресса. Робот анализирует ритм дыхания человека и незаметно подстраивается под него таким образом, чтобы засыпание наступило как можно быстрее. Гаджет способен воспроизводить релаксирующие звуки, а также музыку по выбору пользователя. Стоит подушка € 412, но от желающих заказать ее нет отбоя: очевидно, проблема бессонницы стоит весьма остро.

Умные носки

По сути, смарт-носки — это тот же знакомый всем фитнес-трекер, но более точный по сравнению с наручным браслетом. Гаджет отслеживает физическую активность, ведет подсчет потраченных калорий и даже помогает пользователю подобрать пару спортивной обуви, которая идеально подойдет именно ему. Стирать эти носки можно точно так же, как и обычные — в стиральной машине. Цена устройства сравнима с ценой обычного фитнес-браслета — $ 199.

Инновационное устройство для чистки зубов

Пусть вас не смущает нестандартный вид зубной щетки и не менее необычное устройство для зубной нити: их неоспоримое преимущество заключается в том, что они позволяют почистить все зубы сразу всего за 6 секунд. Каждая щетка изготавливается индивидуально на основе 3D-сканирования полости рта и обойдется в сумму от $ 75 до $ 100.

Детская подушка, очищающая воздух

В детскую подушку встроены фильтры, способные очищать воздух от автомобильных выхлопов, газов и копоти. Устройство создает своего рода воздушный пузырь вокруг головы ребенка, не позволяя ему вдыхать вредные вещества. Также устройство реагирует на повышение уровня таких опасных газов, как оксид азота и угарный газ, и предупреждает об этом родителей с помощью мобильного приложения. Подушка поступит в продажу этим летом, ее примерная стоимость составит $ 200, а замена фильтров обойдется в $ 5.

Палатка для отдыха в любом удобном месте

Шведская компания, которой принадлежит идея создания переносной палатки, признается, что вдохновилась домиками из подушек и одеял, которые каждый из нас строил в детстве. Взрослая жизнь полна стрессов, так почему бы не расслабиться и не побыть в одиночестве хотя бы 5 минут? К палатке прилагается маска для сна, а ее нижняя часть раскладывается таким образом, чтобы можно было прилечь и вытянуть ноги. Внутри палатки предусмотрено освещение, а также крепление для планшета, чтобы можно было с удобством почитать или посмотреть фильм. Цена взрослого «домика» — всего $ 99.

Очки, позволяющие выбрать нужные диоптрии

Эти очки будут полезны людям, страдающим от возрастной дальнозоркости. Они устроены по принципу бинокля или микроскопа и позволяют изменять фокусное расстояние простым движением руки. Обладателям этого изобретения больше не придется покупать несколько пар очков, например для чтения или работы за компьютером: все виды деятельности можно будет выполнять в одной и той же паре. Цена очков начинается от $ 89, а для тех, кто сомневается, подойдут они им или нет, предусмотрена бесплатная возможность протестировать изобретение в течение 30 дней.

Интерактивный холодильник

Умный холодильник от Samsung фотографирует свое содержимое и отсылает фото владельцу, чтобы он точно знал, какие продукты следует купить. Еще он подсказывает различные рецепты, а с помощью его дисплея можно сразу же заказать недостающие ингредиенты онлайн, узнать погоду, послушать музыку или посмотреть видео. Цена агрегата не из низких — от $ 3 499, но, пожалуй, он того стоит.

Устройство для подсчета калорий в готовом блюде

По виду устройство слегка напоминает микроволновую печь. Чтобы подсчитать количество калорий в готовом блюде, нужно открыть дверцу и поместить тарелку внутрь, причем дополнительное измельчение компонентов и прочие манипуляции не требуются: система самостоятельно проанализирует пищу по 3 критериям и выведет результат на дисплей или экран смартфона. Пока устройство существует лишь на стадии прототипа, но мы надеемся, что уже в скором времени оно будет доступно каждому, кто следит за своим питанием и хочет точно знать количество потребляемых калорий.

Автоматический гладильный аппарат

Автомат возьмет на себя рутинную домашнюю работу, которую так не любят многие люди — глаженье белья. Машина одинаково хорошо справится с синтетикой, натуральными и деликатными тканями, такими как шелк или шерсть. Она способна принять одновременно 12 предметов, что значительно сэкономит ваше время. Внутри вещи обрабатываются горячим прессом особой конструкции, высушиваются и разглаживаются, а затем автоматически выставляются наружу. Продажи гладильной машины еще не стартовали, но за ее покупкой уже выстроились очереди из желающих, несмотря на цену в $ 930.