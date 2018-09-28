11 кроватей, которые вы вряд ли видели, но точно захотите купить

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Сон составляет огромную часть нашей жизни, а значит, спальное место должно быть красивым, просторным и комфортным. Поэтому современные дизайнеры и производители пытаются удовлетворить желания разных людей и создают кровати на любой вкус.

Сегодня AdMe.ru узнал о самых интересных, современных, необычных кроватях и спешит поделиться этими сведениями с вами.

1. Футуристичная кровать со световым будильником

Яйцевидная кровать от компании Lomme — с успокивающей подсветкой и встроенным плеером, позволяющим быстрее уснуть. Производитель обещает, что после сна в такой кровати вы почувствуете прилив сил и энергии.

2. Трансформирующаяся в диван

Модель Scoop!, произведенная компанией Saba Italia, может раскладываться таким образом, что из нее получаются два дивана. Кровать состоит из двух полукруглых половинок, которые могут находиться как в совмещенном варианте, так и в раскладном.

3. Для подростков

Дизайнер Роберта Рэмме из Бразилии создала целый гарнитур Wave Chaise, он объединяет в себе диван, небольшой рабочий стол, телевизор и музыкальную систему. Также в нем есть полки для книг или дисков и специальная подсветка для удобного чтения.

4. Экономящая пространство

Итальянский производитель мебели Dielle создал кровать, которая значительно выше обычной. А в пространстве под ней есть много места для хранения. Прекрасно впишется в небольшую комнату. Внизу можно уместить весь гардероб и другие вещи, которые не хочется оставлять на виду.

5. Со встроенным телевизором

Итальянский дизайнер Эдуардо Карлино разработал кровать Hi-Can. Она оснащена встроенным экраном, проектором и динамиками. Подойдет для тех, кто любит насладиться перед сном любимым фильмом или поиграть в приставку. Также она снабжена выдвигающимися жалюзи, которые позволяют добиться полного уединения.

6. Кровать-лифт

Всем хочется больше пространства в своем жилье. Кровать от компании Espace Loggia с поднимающим механизмом может разгрузить комнату. Если нет больших площадей, а хочется полноценную кровать, это отличный вариант.

7. Поддерживающая комфортную температуру

Трудно выспаться, когда воздух в комнате слишком прогрелся за день, но с этой кроватью Solar Bed можно установить идеальную температуру. Кровать находится в окружении больших прозрачных штор, которые оснащены технологией, которая накапливает солнечную энергию, чтоб потом охладить пространство внутри.

8. Зонирующая пространство

Эту двухъярусную кровать придумали в студии Vardehaugen, и она совершенно не похожа на обычные двухъярусные кровати. Спальные места этой кровати расположены друг над другом, но в разных комнатах. Поэтому ее можно использовать не только для сна, но и для зонирования пространства.

9. Для тех, кто любит поваляться на газоне

Такую кровать с травкой можно поставить летом в своем дворе и спокойно загорать на солнышке. К тому же ложе может стать прекрасным элементом ландшафтного дизайна.

10. Кровать «королевского» размера

Гигантская «Семейная кровать» достигает ширины почти 4 м, а значит, на ней хватит места всем. Особенно эта кровать подойдет для тех, кому вечно тесно спать и к утру он оказывается на самом краю.

11. Кровать, в которой все под рукой

Эта кровать — настоящая находка для тех, кто любит многофункциональные вещи. Она очень просторная, а к ней в придачу есть удобные полочки, небольшой столик, отсек для хранения пледов или подушек.

А вы бы хотели приобрести какую-то из этих чудо-кроватей?