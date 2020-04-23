11 трендов в интерьере, которые совсем недавно были популярны, а сейчас от них пахнет нафталином

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По статистике, около 30 % людей, затевающих ремонт, придерживаются современных стилей при выборе обстановки. Однако воплотить подобный замысел в жизнь бывает нелегко: вокруг полно противоречивых советов, а модные направления меняются одно за другим.

Редакция AdMe.ru следит за трендами, поэтому мы разобрались, от каких дизайнерских приемов стоит отказаться и чем можно заменить устаревшие тенденции.

1. Пластиковые уголки в ванной

Пластиковые детали, особенно на фоне керамической плитки, сильно удешевляют интерьер. К тому же угловые полки зрительно сужают пространство и визуально делают небольшую ванную комнату еще меньше. Вместо этого необходимые средства можно расставить по краям ванны, а все остальное поместить в шкафчик под раковиной.

2. Металлические поверхности

Мода на стиль индастриал появилась в 90-е годы. Многие хотели, чтобы их кухни выглядели профессионально, как в крупных ресторанах. В ход шли всевозможные металлические текстуры и поверхности. Сейчас такой стиль утратил свою популярность. Сплошной металлический декор смотрится громоздко, а холодные цвета делают пространство кухни отчужденным и неуютным. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение более мягким материалам и оттенкам.

3. Пуфы-мешки

Сначала пуфы-мешки стали размещать в современных офисах, руководители которых стремились создать комфортную обстановку для сотрудников. Видимо, последним они так понравились, что данный предмет мебели потихоньку заполонил квартиры. Однако такие пуфы уже несколько лет считаются устаревшим трендом. Их лучше заменить на кресла или стулья современного дизайна.

4. Столешницы из серого или коричневого гранита

Некогда популярные столешницы из гранита сейчас переживают не самые лучшие времена. Кажется, они есть в каждой второй квартире и автоматически делают новый интерьер устаревшим и немодным. Поэтому при выборе кухонных поверхностей лучше присматриваться к однотонным матовым или глянцевым оттенкам.

5. Паркет елочкой

Деревянный паркет считается качественным напольным покрытием. Именно его чаще всего выбирают во время ремонта. В многообразии вариантов раскладки легко запутаться, поэтому многие по привычке предпочитают «елочку». Такой прием мгновенно делает обстановку старомодной. Если выбирать раскладку все-таки не хочется, «елочку» можно заменить классическим прямолинейным узором, который к тому же визуально удлинит пространство.

6. Гримерное зеркало

Зеркало с каймой маленьких лампочек по периметру стало заветной мечтой всех модниц инстаграма. Почувствовать себя звездой хочет каждая, но, увы, с такой деталью интерьера есть риск оказаться вне тренда. Вполне уместно заменить гримерное зеркало туалетным столиком со спокойным дизайном и мягкой подсветкой.

7. Кухня в деревенском стиле

Рустик, или сельский стиль, стал популярен одновременно с индастриалом. Но вскоре дизайнеры заметили, что в городских реалиях он смотрится крайне неуместно. К рассаде на подоконнике и уютным полочкам подходит вид на собственный сад, а не на соседнюю многоэтажку. Поэтому специалисты советуют отказаться от рустика и заменить его на эко-стиль: зеленые оттенки и спокойные натуральные материалы также подчеркнут близость к природе, но гораздо органичнее впишутся в пространство городской квартиры.

8. «Тяжелая» классика

Балдахины, темный бархат, натуральное дерево и позолота давно набили оскомину. Сейчас на смену вычурности и показному шику приходят спокойствие и минимализм: вместо тяжелых штор выбирают легкие струящиеся занавески, бархат заменяют льном и хлопком, а позолоченные детали уступают место дереву или серебру.

9. Кирпичная отделка «под лофт»

Создавая стиль лофт, дизайнеры вдохновлялись старыми фабричными помещениями с грубой отделкой кирпичом. Сначала идею подхватили кафе и рестораны. Затем их посетители принялись облицовывать стены кирпичом в собственных квартирах и украшать потолки лампочками Эдисона. Но, как и все индустриальные мотивы, лофт приелся и в конце концов вышел из моды. На смену ему пришел экостиль c натуральными оттенками и любовью к деревянным текстурам.

10. Деревянная мебель вишневых оттенков

Темно-красные оттенки вишни особенно популярны в дизайне кухни. Однако они делают пространство громоздким и визуально устаревшим. Специалисты советуют отдать предпочтение более светлым видам древесины, которые придают интерьеру свежий и современный вид.

11. Линолеум со старомодными принтами

Линолеум считается дешевым и практичным материалом, но вместе с тем он делает «дешевым» и сам интерьер. Особенно если выбраны стандартные принты, которые, помимо квартир, можно встретить в больницах, школах, музеях и библиотеках. Вместо этого лучше обратить внимание на дерево или плитку. Такие материалы, безусловно, стоят дороже, зато они прослужат дольше и будут смотреться гораздо выигрышнее.