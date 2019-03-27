10 звездных сыновей, которые внезапно превратились в самых завидных женихов страны

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У популярности есть и негативная сторона — большинство звезд об этом прекрасно знают. Именно поэтому многие из них, став родителями, не спешат показывать своих малышей публике, лишь изредка радуя фанатов их снимками. И всегда удивительно заметить, что вчерашний мальчик внезапно превратился во взрослого юношу. Чужие дети растут очень быстро — на звезд это правило тоже распространяется.

Мы в AdMe.ru отыскали снимки уже совсем взрослых сыновей знаменитостей. Многих из них вы видели в популярных передачах или клипах совсем еще малышами, а сегодня это взрослые парни со своими планами и мечтами, а часто и вполне состоявшиеся люди, построившие неплохую карьеру.

1. Майкл, сын Анастасии Заворотнюк и Дмитрия Стрюкова

Сыну «прекрасной няни» 18 лет. В прошлом году он окончил школу и теперь должен определиться с будущей профессией. У молодого человека есть небольшой опыт в кино — в восемь лет он снялся в киноновелле «Мамы». Однако пойти по стопам матери он не спешит —Майкл не слишком любит внимание публики и почти не пользуется соцсетями.

2. Андрей и Сергей, сыновья Анны Михалковой и Альберта Бакова

Андрей Баков, старший сын актрисы Анны Михалковой и внук известного режиссера Никиты Михалкова, также недавно окончил школу и сейчас учится в вузе. Он уже попробовал себя в карьере модели и актера, кроме того, увлекается хоккеем.

Сергей Баков на год младше своего брата, 18 ему исполнится в этом году. Он уже представлял коллекцию российского дизайнера Александра Терехова, а также снялся с братом и матерью в сериале «Чурросы», который еще не вышел на экраны.

3. Василий, сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина

Василию Рыбину 20 лет, он учится в университете, играет на барабанах и поет в рок-группе. Творческие гены юноши дают о себе знать — он учится во МГИКе и планирует стать театральным режиссером. Кроме того, благодаря яркой и необычной внешности он уже успел построить неплохую карьеру модели.

4. Данила, сын Авдотьи Смирновой и Аркадия Ипполитова

Данила — профессиональный спортсмент, состоит в российской команде по пляжному футболу. Помимо этого молодой человек с отличием окончил Санкт-Петербургский институт кино и телевидения. Однако самостоятельных проектов на его счету пока нет — в основном он помогал на съемочной площадке своей матери, известному режиссеру.

5. Павел, сын Олега Табакова и Марины Зудиной

Сыну известных артистов России 23 года, и он уже довольно востребованный актер. Павел впервые появился на театральной сцене в 12 лет, а после школы самостоятельно поступил в театральную школу Олега Табакова. Несмотря на громкую фамилию, он участвовал в конкурсе на общих условиях, а во время учебы жил в общежитии. Сейчас Павел активно играет в театре и уже исполнил 14 ролей в кино.

6. Иван, сын Марины Майко и Дмитрия Харатьяна

Иван Харатьян родился в актерской семье и попробовал себя в профессии еще в детстве — в восемь лет сыграл юного Ганса Христиана Андерсена в фильме «Андерсен. Жизнь без любви». Сейчас он учится в институте кинематографии и планирует стать режиссером. Хобби молодого человека — музыка. Он с детства играет на фортепиано и сам пишет песни.

7. Дмитрий, сын Инны Маликовой и Владимира Антоничука

Дмитрий — сын певицы и племянник известного музыканта. Несмотря на это, деловая среда ему гораздо ближе творческой. Молодой человек недавно окончил школу и всерьез увлекся ресторанным бизнесом. Он не только хочет открыть ресторан, но и сам учится готовить у профессиональных поваров. Также Дмитрий активно занимается спортом: ходит в зал и катается на лыжах.

8. Николай, сын Яны Рудковской и Виктора Батурина

Сыну известной телеведущей и бизнесмена 16 лет. Он с детства профессионально занимался футболом, однако к подростковому возрасту спорт отошел на второй план, и молодой человек увлекся музыкой. Сейчас он читает рэп, и у его творчества уже намало поклонников — он выступает и снимается в клипах. Несмотря на успех в музыке, после школы Николай планирует продолжить учебу и поступить в МГИМО.

9. Доминик, сын Татьяны Лютаевой и Рокаса Раманаускаса

Доминик — сын актрисы и режиссера, однако актерская карьера молодого человека не привлекла. Он снялся в нескольких эпизодических ролях, но гораздо больше времени вкладывает в учебу: Доминик в 16 лет окончил школу экстерном и самостоятельно поступил в МГУ. На данный момент он студент факультета управления, в планах у юноши аспирантура в США и открытие своего бизнеса.

10. Иван, сын Андрея Макаревича и Аллы Голубкиной

Сын музыканта Андрея Макаревича также занимался музыкой, но гораздо больше преуспел в другой творческой профессии — актерской. В 2005 году он исполнил одну из главных ролей в фильме «Бой с тенью», которая принесла ему известность и приглашение в другие проекты. Сегодня на его счету 16 разноплановых, в том числе главных, ролей в кино.

Многие дети известных людей не идут по стопам родителей, а выбирают свой уникальный путь. А вы знаете другие примеры, когда дети знаменитостей решили начать собственную карьеру и добились успеха?