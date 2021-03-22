10 вещей, которые преобразят кухню так, что дизайнеры обзавидуются

На кухне мы начинаем наш день, медленно потягивая ароматный кофе и размышляя о предстоящем дне. Даже комнату небольших размеров можно превратить в уютное местечко, которое не захочется покидать. Чтобы создать уютную атмосферу, необязательно сносить все подчистую и начинать обустройство кухни с нуля, достаточно добавить элементы декора, которые освежат имеющийся интерьер.

AdMe.ru решил углубиться в вопрос и выяснить, какие детали добавят +100 к уюту на наших кухнях без ущерба для семейного бюджета.

Оригинальные ручки кухонного гарнитура

Даже самый простой кухонный гарнитур можно оживить, если заменить обычные ручки на яркие оригинальные аналоги. Другая фурнитура не только освежит поднадоевшую мебель, но и поможет изменить стиль кухни, если вдруг ее нынешний вид наскучил.

Полотенца на видном месте

Цветные кухонные полотенца на дверце духовки или на крючках над столешницей украсят интерьер. К тому же так они всегда будут под рукой во время готовки. Льняные полотенца выглядят симпатичнее других, ими отлично вытирать посуду, так как они не оставляют ворсинок. Для рук больше подойдут изделия из хлопка. В лаконичных интерьерах кухонный текстиль может стать ярким акцентом или дополнить выбранную цветовую гамму. Однако, если в комнате присутствуют пестрые оттенки, лучше отдать предпочтение полотенцам в спокойных тонах, чтобы не перегружать пространство.

Коврик

Небольшой коврик на кухне сделает процесс готовки более приятным, ведь нарезать салат гораздо удобнее, стоя не на голом полу, а на чем-то мягком и теплом. Более того, он защитит полы от царапин и других повреждений и не позволит разбиться любимой чашке, предательски выскользнувшей из рук.

Декоративные подушки на стулья

Декоративные подушки не только добавляют комфорта, но и защищают стулья от протирания и преждевременного износа. Они также могут скрыть поврежденное сиденье или обивку и вдохнуть жизнь в подуставшую мебель. При выборе стоит обратить внимание на наличие фиксации, чтобы они не сползали с табурета во время чаепития.

Разделочные доски

Если в шкафах недостаточно места, часть утвари можно использовать в качестве декора. Кухонные принадлежности на столешницах не редкость в наших квартирах, но чаще всего они стоят абы как. Между тем пара деревянных разделочных досок, прислоненных к стене, станет отличным фоном для демонстрации других предметов, например вазы с фруктами, яркой посуды или небольшого растения.

Картины на стенах

Яркие картины или плакаты на стене могут стать фишкой обеденной зоны. Даже просто обставленная кухня приобретет изысканный вид, если декорировать ее привлекательными и подходящими по стилю рисунками. Чтобы не нарушать баланс в интерьере кухни, рекомендуется выбирать произведения искусства, которые гармонировали бы с цветом стен, мебели или бытовой техники. Важен также размер картин: большие сделают кухню визуально меньше, а слишком маленькие потеряются и не привлекут к себе должного внимания.

Текстиль на столе

Скатерть-клеенка — практичное решение для кухни, но выглядит она не так эстетично, как ее текстильные аналоги. Скатерть можно дополнить тканевыми дорожками или актуальными сейчас сервировочными салфетками. И тогда каждый прием пищи будет праздником.

Живые растения

Для кухни прекрасно подойдут растения, которые выдерживают резкие перепады температур и не требуют сложного ухода. Сансевиерия («щучий хвост») и хлорофитум хорошо очищают воздух, а последний еще и устраняет неприятные запахи. Плющ поглощает споры плесени, а алоэ можно приложить к обожженной горячими брызгами руке и добавлять в соки и салаты для улучшения пищеварения и борьбы с изжогой.

Кулинарные книги и журналы, расставленные на виду

Кулинарные книги, расставленные на виду, сделают кухню ярче и интереснее. Кроме того, так они хоть изредка будут использоваться для поиска очередного рецепта или кулинарных секретов. Если же книги и журналы спрятать в шкаф, то велика вероятность, что они так и будут там пылиться без надобности.

Функциональные и симпатичные органайзеры

Стильные и функциональные органайзеры — верные помощники в рациональном использовании пространства. Их можно прикрепить не только на пустующие стены, но и на боковые стенки шкафов и холодильника, чтобы выжать максимум из маленькой кухни.