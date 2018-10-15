10 вещей, которые заставят окружающих восхищаться вашим чувством вкуса

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Пытаясь подобрать идеальный комплект одежды, мы частенько вспоминаем о нюансах в последний момент или совсем не обращаем на них внимания. А ведь дьявол кроется именно в деталях, которые придают образу завершенность и демонстрируют безупречный вкус женщины.

AdMe.ru сделал подборку вещей, на которые стоит обратить внимание, чтобы завоевать всеобщее восхищение.

1. Жемчуг

Нитка жемчуга — красивый аксессуар, у которого есть только один недостаток: элегантное жемчужное ожерелье крайне редко выглядит современно и до определенного возраста просто старит свою хозяйку. Именно поэтому подобрать такое украшение правильно могут лишь самые утонченные модницы. Однако для всех, кто восхищается нежным сиянием перламутра, есть хорошие новости. Дизайнеры украшений создают все больше интересных, неклассических вариантов. Сегодня в моду возвращаются ретрожемчужины неидеальной сферической формы — жемчужины барокко, отмечает Vogue. Украшения с ними выглядят модно и современно, если вам захочется поэкспериментировать с ними, начинайте с сережек.

2. Часы

Часы — одни из самых полезных модных аксессуаров. Они подчеркивают хрупкое женское запястье и завершают образ женщины, которая не станет зря тратить свое время. В моде, по мнению экспертов Harper’s Bazaar, аксессуары с прозрачным корпусом, у которых видно механизм. А также с длинными ремешками, обхватывающими запястье несколько раз, и часы в мужском стиле. Учитывая разнообразие стилей и количество часовых брендов, этот аксессуар можно подобрать для любого наряда и в широкой ценовой категории. Если вы ищете часы на каждый день и хотите, чтобы они сочетались с основным гардеробом, выбирайте корпус с минимумом деталей и ремешком в нейтральной цветовой гамме. Сложно декорированные часы-браслет станут отличным дополнением к вечернему образу и подойдут для выхода в свет.

3. Шелковый платок

Носить шелковый платок и выглядеть молодо непросто. Но этот аксессуар сразу придает образу легкость и привлекает внимание к определенным частям тела. Как утверждает Vogue, сегодня модно использовать платок как украшение для пояса, сумки, волос, как топ или даже как браслет на щиколотку и запястье. Если вы предпочитаете завязывать платок на шее, пусть он будет такого цвета, который улучшит тон лица, подчеркнет оттенок глаз и волос.

4. Вещи с анималистичным принтом

Анималистичный принт — частый гость модных коллекций и особенно популярен в этом году, сообщает Vogue. Им украшают все: от пальто и юбок до платьев и колготок. При этом такой рисунок ткани — один из самых коварных: он может и придать образу дерзкую, игривую нотку, и все испортить. Чаще всего гармоничный и стильный комплект одежды получается, если в нем только одна вещь с анималистичным принтом. Также помните, что этот узор сам по себе очень вызывающий. С ним не нужно дополнительно подчеркивать фигуру супероблегающим фасоном, прозрачными вставками или мини-юбкой, иначе получится вульгарный, а не красивый образ.

5. Кимоно

Кимоно по-прежнему остается популярным. Оно покоряет богатством ярких принтов и фактурой материалов. Этот предмет гардероба актуален не только для лета и может любому, даже деловому образу придать новое звучание. Стильные наряды получатся, уверены в Vogue, если носить кимоно вместо платья или добавить его к джинсам и однотонному верху. Главное, не переборщите с акцентами.

6. Очки

Иногда нам приходится носить очки по необходимости, иногда они нужны только в качестве аксессуара. И всегда подобрать красивую оправу — настоящий подвиг. Тем не менее все усилия не пропадут зря, ведь очки привлекают внимание к глазам, могут немного скорректировать черты лица и говорят всем о нашем чувстве стиля. В тренде необычные черные, классические черепаховые, полупрозрачные пластиковые и «проволочные» геометрические оправы, пишет Итало Пантано, фешен-редактор Vogue. Самое время экспериментировать.

7. Головной убор

Эксперты Vogue отмечают, что в тренде шляпы с широкими полями, шляпы-таблетки, гаучо (подобные шляпы носил Зорро), панамы, тюрбаны, кепи, фактурные береты и многое другое. Высокое кепи добавит немного роста, панама — легкомысленности, а тюрбан сделает ваш образ более загадочным. Не бойтесь пробовать разные виды головных уборов, чтобы узнать, какой из них больше всего подходит именно вам. Но важно помнить, что они должны сочетаться с остальным нарядом и формой лица. Например, широкополая шляпа не подходит женщинам с треугольным лицом: она визуально расширяет его, «сдвигая» глаза к центру, и подчеркивает форму носа, которая может быть неидеальной.

8. Бралетт

Бралетт, как отмечает Glamour, становится предметом гардероба, который не выходит из моды. С его помощью можно создать как очень женственные, так и вызывающие образы. Добавьте бралетт к юбке, джинсам или брюкам с завышенной талией. Наденьте поверх него блузу, свитер, джинсовую или кожаную куртку, пиджак или кардиган — и вы увидите, как сильно меняются привычные вещи. Если получится совместить провокацию и нежность, бралетт станет любимым предметом гардероба, потому что его хозяйка везде будет в центре внимания.

9. Вещи в мужском стиле

Великая Коко Шанель доказала миру моды, что вещи в мужском стиле не будут лишними в гардеробе модниц. И если на первый взгляд может показаться, что такая рубашка или пиджак будут скрывать фигуру, то на самом деле они могут весьма эффектно подчеркнуть женскую привлекательность. Так считает топ-менеджер в агентстве по прогнозам модных тенденций в Нью-Йорке Шэрон Грауборд. Для создания красивых образов подбирайте одежду по размеру и сочетайте ее строгий крой с женственными деталями, играя на контрасте холодности и чувственности. Вещи «с мужского плеча» отлично дополнят яркий макияж, оригинальные украшения и сумки, туфли на высоких каблуках.

10. Асимметричная одежда

Не каждая женщина осмелится попробовать образы с асимметричными вещами, потому что они визуально могут достаточно сильно исказить пропорции тела. Но часто это может сыграть нам только на руку. Ведь неровный крой привлекает внимание к нужным местам, сглаживая недостатки других. Например, асимметричная юбка делает акцент на ноги, а вырез — на ключицы, шею и грудь. Эксперт Independent по моде и красоте Сара Янг подчеркивает: сейчас особенно популярны ассиметричные топы с завязками («ошейником») на шее и платья, открывающие одно плечо. В качестве офисного варианта она рекомендует верх рубашечного кроя, который хорошо сочетается с широкими брюками или плиссированными юбками миди.