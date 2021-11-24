10 устаревших моделей зимней обуви, которые найдутся практически в каждом шкафу

От обуви в образе зависит многое: она придает ему законченность и расставляет нужные акценты. К примеру, ботинки милитари отлично разбавляют чересчур девичий стиль. Но зимой у обуви гораздо более ответственная роль: помимо удобства и тепла она должна неплохо смотреться и на улице, и в помещении. Покупать каждую зиму несколько новых пар накладно, вот у многих из нас и залеживаются морально устаревшие сапожки, которые потом портят любой образ.

AdMe.ru узнал, какую обувь пока лучше не надевать, и отыскал ей замену, которая прослужит не один сезон. А в конце статьи вы узнаете, какая модель сапог вернулась в моду.

Ботильоны с круглым носом

Круглый носок сдал свои позиции по всем фронтам, а не только в зимней обуви. Ему на смену пришел квадратный, с выступающей подошвой. Но есть альтернатива и для тех, кому такая форма покажется грубой. Остроносые ботильоны очень изящны и смотрятся женственно.

Ботинки на каблуках и со шнуровкой

Ключевой момент здесь — устаревший фасон, а в некоторых моделях и ненужный меховой декор. Сам по себе симбиоз туфель и ботинок полнит лодыжки. Современные модели ботинок на толстой подошве прибавят пару сантиметров к росту не хуже каблуков.

Устаревшие казаки

Такие сапоги снова в моде. Они удобны, хорошо смотрятся и с платьями в стиле бохо‎, и с джинсами. Но актуальны совсем не те модели, которые мы покупали лет 5 назад. Сейчас они стали более элегантными, с удлиненным мыском, зауженным носом, иногда с выступающей платформой. Избегайте пайеток и бахромы.

Сапоги с высоким узким голенищем

Такие модели, увы, безвозвратно вышли из моды. Сейчас доминируют сапоги-трубы с нарочито широким голенищем, которое создает эффект ‎карандаша в стакане и‎ визуально стройнит ножки. В тренды попало и голенище-слоучи, знакомое нам как просто «гармошка» из диалога Верочки с Калугиной в «Служебном романе». Покупать такие сапожки лучше с осторожностью, так как в них ноги выглядят более полными.

Ботильоны или сапоги на танкетке‎

Мы уже несколько лет не видим на подиумах танкетку как на сапогах, так и на ботинках. Такая обувь часто кажется грузной. Пока лучше заменить ее более актуальными моделями с устойчивым каблуком или присмотреться к челси. Стилисты советуют носить их и с джинсами, и с юбками.

Обувь с декорированным голенищем

Даже если кажется, что декора не так уж много и цепочки на задниках не бросаются в глаза, они портят весь образ и от них лучше отказаться. Сюда же можно отнести украшение игривой вышивкой, стразиками в тон сапог и контрастными вставками. Такой способ придать образу изюминку был спорным еще в нулевых. Сейчас поблескивание стразами будет смотреться чересчур экстравагантно. Присмотритесь к лаконичным моделям: они подойдут к любому образу, так как просты в исполнении и не перетягивают внимание на себя. А шарма вам добавят аксессуары.

Обувь на высоком каблуке или шпильке

Во-первых, ходьба на шпильках зимой опасна для здоровья. Риски вывихнуть лодыжку или больно упасть явно перевешивают плюсы таких моделей. Во-вторых, сапоги на высоких каблуках устарели. Мода больше не требует от нас жертв. Напротив, теперь ее главный принцип — удобство. Современная обувь на невысоком каблучке и комфортна, и элегантна.

Кроссовки на танкетке а-ля Isabel Marant

В 2011 году дизайнер Изабель Марант выпустила эти легендарные кроссовки, и их почти сразу окрестили «нечто среднее между культовой обувью и ночным кошмаром». Тогда их носили и певицы, и модели. Сейчас сложно представить, с чем их можно сочетать. Проще заменить хайкерами или ботинками милитари. Вдобавок как кроссовки они совсем неудобны, и поэтому мы не жалеем, что они вышли из моды. В 2021 году появилась новая, «переосмысленная» версия этих кроссовок. Но танкетка осталась на месте, и повторить успех не получилось.

Сапоги без каблука с узким голенищем до середины икры

Такая длина голенища визуально режет ногу в самой широкой ее части и жутко полнит. Поэтому стилисты рекомендуют заменить такую обувь более свободными моделями высотой до колена, как жокейские сапоги. Не переборщите с шириной голенища, если выбираете мягкую кожу или замшу.

Угги

Признаем, угги были и остаются очень удобной и теплой зимней обувью. В начале нулевых их носили почти все именитые звезды: от Сиенны Миллер до Бейонсе. Однако удручает не только то, что они больше не в тренде, но и «расплывчатый» вид, который они приобретают даже после одного сезона активной носки. Как и в случае с «марантами», ожидается возвращение угг в моду, но только лаконичных моделей с укороченным голенищем.

Бонус: «дутики» — в тренде

Смело доставайте дутые сапожки из шкафа и носите этой зимой. Они вернулись и теперь красуются в исполнении Tory Burch, Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo и все той же Isabel Marant. Об изяществе говорить не приходится, но эта обувь очень удобна в носке, держит форму и не «растекается», как угги.