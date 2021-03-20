10 трендов, следовать которым еще вчера было позором, а сейчас они на пике моды

Современная мода довольно часто нас удивляет. Одежда, еще совсем недавно считавшаяся ужас какой неприличной, сегодня становится повседневной. Чего только стоят спортивные костюмы, в которых теперь можно и в пир, и в мир. А уж о драных джинсах вообще молчим.

Мы в AdMe.ru решили изучить, какие же из актуальных трендов буквально вчера считались позорными. И многие из них, кстати, оказались воплощением комфорта.

Заметные катышки на одежде

Пока мы скребли бритвами свои любимые видавшие виды свитеры или тратились на машинки для удаления катышков, мода преподнесла нам настоящий подарок. Так, еще в 2019 году признанная икона стиля Виктория Бекхэм вышла в люди в джемпере, полностью покрытом этими самыми катышками. А позже различные бренды начали выпускать целые линейки подобных «потрепанных» свитеров.

И не менее броские дыры

Кажется, еще не так давно приличной барышне нельзя было иметь в гардеробе ничего дырявого, только чистое и аккуратное. А сегодня нас уже не удивить вещами, которые будто не один десяток лет сражались то ли с молью, то ли с когтистыми домашними любимцами. Дырявые джинсы, футболки, те же свитеры и даже колготки (и зачем мы только их выбрасывали?) — эти вещи актуальны уже не первый год и, как бы противоречиво к ним ни относились, сдавать своих позиций не собираются.

Акценты на грани приличия

Всевозможные вариации корсетов, которые когда-то считались нижним бельем, а потом — безвкусицей, сегодня в тренде, как никогда. Длинные или укороченные, на каркасе или трикотажные, надеваемые поверх другой одежды или являющиеся ее частью — своя модель найдется даже для самой консервативной дамы. А бабушкам на лавочках придется смириться.

А то и просто выглядывающее нижнее белье

Если еще совсем недавно девушки старались спрятать предательски торчащие лямки бюстгальтера, то сегодня демонстрация этого предмета одежды (да и в принципе нижнего белья) горячо поддерживается модницами. И как бы мы ни сопротивлялись, это действительно может быть красиво. Если, конечно, все сделать правильно.

Все еще актуальный пижамный стиль

Уже не первый год модные дизайнеры предлагают нам расхаживать по улицам так, будто мы только что покинули спальню. Струящиеся ткани, тонкие бретельки, костюмы в пижамном стиле и пальто, так напоминающие по фасону халаты, — все это может казаться непривычным. Но, как ни крути, все равно остается очень притягательным. А еще и удобно-то как!

Фасоны, которые не собираются подчеркивать достоинства фигуры

Когда-то считалось, что одежда должна идеально сидеть на фигуре и, конечно же, ее подчеркивать. Особенно талию! А сегодня мы смело можем отобрать рубашку у мужа и надеть свитер такого размера, что в нем вполне может уместиться дружеская компания из трех девушек. И перетягивать все это ремнем тоже необязательно.

Массивная железная цепь просто как аксессуар

Мамы и бабушки даже наших редакционных коллег не очень-то уважают бижутерию: ценными считают исключительно украшения из золота. Причем только изделия аккуратные и минималистичные, потому что массивные ведь могут отдавать вульгарностью. Но в последние годы огромные железные цепи стали настоящим хитом. И этот тренд подхватили многие известные бренды.

Пляжная обувь как часть городского образа

Нас всегда убеждали в том, что всевозможные вьетнамки созданы исключительно для пляжа и ходить в них по городу просто неприлично. Однако сейчас вполне уместно сочетать эту «несерьезную» обувь даже с деловым костюмом. А добавлять ее в повседневный образ — и подавно.

Спортивный костюм как классический вариант на каждый день

Признавайтесь, у вас в городе тоже все поголовно переоделись вот в эти объемные худи в комплекте со спортивными штанами? А магазины буквально завешаны подобными вариантами разных расцветок? И пока наши бабушки хватаются за голову и просят надеть милое платье, мы снова и снова будем выбирать исключительно комфорт.

И просто самые дерзкие сочетания принтов и расцветок

Все мы помним навязанные с детства установки о том, что больше трех цветов в наряде — моветон, а принт должен быть только один. Но в наше время можно смело играть оттенками, а предметы гардероба, будто сшитые из нескольких вещей (например, брюки со штанинами разных расцветок), и вовсе один из главных трендов. Автор статьи и сама сдалась на милость моде, прикупив себе подобные джинсы. И они оказались любовью с первой примерки.