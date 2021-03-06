10 способов носить удобную обувь и при этом выглядеть как модель с подиума

Каблуки и туфли-лодочки давно считаются символом элегантности. Удобная обувь чаще ассоциируется с бабушками, мамами в декрете и теми, кто больше ценит удобство, а не красоту. А зря, ведь даже обычные балетки или сандалии могут быть весьма стильными: хоть на работу в них, хоть на вечеринку.

AdMe.ru разобрался в советах стилистов и готов рассказать о ключевых нюансах, которые любой образ с обувью на плоской подошве сделают идеальным.

Джинсы, заправленные в ботинки челси, портят и образ, и обувь

Челси — практически идеальный вид обуви, который подойдет к любому образу. Испортить его могут лишь заправленные внутрь джинсы. Во-первых, такое решение разрушит целостность наряда, а во-вторых, ботинки растянутся и уже не будут хорошо сидеть на ноге.

Оксфорды лучше сочетаются с одеждой свободного кроя

Классические ботинки оксфорды будут идеальны с пальто оверсайз, джинсами и гольфом. Впрочем, и с платьями они тоже сочетаются, правда, предпочтительнее модель свободного кроя.

В образе с лоферами лучше смотрится голая щиколотка

Лоферы в сочетании с укороченными брюками можно дополнить блузой или гольфом. А юбка идеально будет смотреться с верхом, у которого рукав 3/4. Для более легкого образа стоит отдать предпочтение светлым, кремовым лоферам. Также рекомендуется не носить носки с лоферами — голая щиколотка выглядит привлекательнее.

Мюли могут добавить изюминку любому образу

Их можно надеть с кюлотами, джинсами, юбкой миди, комбинезоном, повседневным или вечерним платьем и с брючным костюмом. А для тех, кто не боится эпатажа, дизайнеры предлагают такой вариант: мюли с носками в сеточку или колготками. Однако при этом лучше выбрать модель с закрытым мыском.

Балетки лучше смотрятся с юбками и платьями длины мини и миди

Балетки — это достаточно универсальная обувь, которая хорошо смотрится как с платьями А-силуэта, так и с шортами или джинсами. Для более свежего образа подойдут балетки, которые приоткрывают пальцы ног. Правда, сочетание балеток и длинных брюк визуально добавляет лишние сантиметры даже самой миниатюрной ступне.

Сандалии хорошо дополнят образ, вытянутый по вертикали

Воздушные платья или короткие джинсы в сочетании с длинным кардиганом сделают образ с сандалиями чуть более элегантным. А одежда с вертикальным принтом зрительно вытягивает фигуру.

Открытые ноги в сочетании с высокими сапогами хорошо смотрятся с длиной мини и миди

Комбинируя сапоги с длинной юбкой, важно подобрать такую ее длину, чтобы не оставалось просвета между обувью и одеждой. Желательно еще, чтобы платье не было облегающим: это может утяжелить фигуру.

Для сбалансированного образа подойдут броги, у которых ширина подошвы и верха одинаковая

Если ширина подошвы больше верха, то визуально обувь будет казаться объемнее, и это сделает стопу массивнее. Правильные броги можно сочетать с узкими брюками и джинсами, юбками и платьями.

В образе с кроссовками важно убрать с них акцент

Какими бы удобными ни были кроссовки, нужно помнить, что они привлекают очень много внимания, поэтому важно найти правильный баланс в одежде. Чтобы добиться гармонии, можно надеть пышный и/или яркий верх. Также для создания более чистого и легкого образа рекомендуется спрятать торчащие носки.

Комбинируя платье и ботинки, следует обратить внимание на высоту обуви

Сочетание ботинок и платья стало классическим. Однако очень важно выбирать более высокую обувь, которая не будет заканчиваться прямо на щиколотке. Высокий вариант не обрежет, а визуально удлинит ногу. Если для образа нужно заправить джинсы в узкие ботинки, то рекомендуется надеть носок поверх джинсов. Это поможет избежать уродливой складки на ботинках.