10+ советов эксперта, которые помогут жить как королева даже в очень маленькой квартире

Вопрос, как впихнуть слона в маленькую квартиру, задают дизайнерам интерьера чаще, чем они хотели бы. А ответ «никак» почему-то никого не устраивает. В данном случае важно честно сказать: магии не бывает. Чем-то придется пожертвовать: или свободным пространством, или удобством. Вы готовы лазить на антресоли каждую неделю? Выкинуть половину гардероба и посуды? Но несколько секретов, как решить эту проблему, все же существует.