10 секретных фишек, которые помогают выглядеть на 100 баллов, но мало кто берет их в расчет

Мы любим носить привычные нам вещи вроде больших уютных кардиганов и зауженных джинсов. Или по старинке делаем очень яркий макияж, скрывающий нашу естественную красоту. Многие боятся экспериментировать. Но иногда даже такая малозаметная деталь, как, к примеру, шарфик, способна в корне изменить наш имидж и освежить образ.

Мы в AdMe.ru обратились к советам стилистов и узнали, какие детали в гардеробе и макияже помогут нам выгодно подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки.

Жакет

Широкие бесформенные кофты и пиджаки не придадут свежести образу. А вот приталенные жакеты длиной примерно до середины бедра подчеркивают достоинства фигуры. Для большего эффекта эксперты советуют полностью отказаться от бесформенного шерстяного блейзера в пользу более современных моделей, таких как жакет без воротника, вязаный блейзер или байкерская куртка ярких цветов.

Юбка оптимальной длины

Юбка в пол визуально расширяет фигуру и делает движения неуклюжими. Стилисты советуют найти наиболее подходящую именно вам длину. Посмотрите в зеркало и отметьте самую узкую часть области вокруг колена. Если она чуть выше, то и подол должен быть выше, если ниже — надевайте юбку чуть ниже колена, если тонким является само колено — пусть юбка доходит до его середины. Также попробуйте облегающую модель миди длиной до середины икр.

Джинсы boot cut

Чтобы выглядеть эффектно, необязательно прекращать носить джинсы и облачаться в брюки. Однако модные модели вроде максимально облегающих скинни, джинсов с рваной отделкой, заниженной талией, стразами и так далее идут далеко не всем. По мнению автора книг по стилю Чарлы Крупп, лучший выбор — модель boot cut с не очень низкой посадкой. Благодаря слегка расклешенному крою такие джинсы визуально уменьшают бедра. Что касается цвета, то эксперт советует обратить внимание на более темные и черные оттенки.

Вырез

Часто, чтобы прикрыть недостатки шеи, мы прибегаем к простому решению — надеть водолазку. Однако не стоит бояться выреза, ведь он освежает образ. Важно выбрать правильную форму и глубину. Присмотритесь к V-образным и круглым вырезам, которые не демонстрируют ваше декольте.

Правильная обувь

Обувь на платформе, танкетке или с толстым каблуком визуально утяжеляет нижнюю часть тела. Стилисты предлагают выбирать более тонкие и изящные каблуки. Например, шпильки. Если же вы много передвигаетесь и рискуете устать от долгой ходьбы на шпильках, тогда можете выбрать обувь на низком каблуке или кроссовки. Также стилисты советуют заменить туфли с круглым мысом на лодочки с острым носом и V-образным вырезом.

Шарфик и брошь в качестве аксессуаров

Легкий развевающийся шарфик может придать образу дополнительный шарм. Но только не тогда, когда вы надеваете этот предмет гардероба на шею: так делают стюардессы. Для создания более игривого образа в духе парижанки можно повязать шарфик на ручку сумочки. Из других аксессуаров можно использовать брошку. Эксперты советуют прикреплять ее не к лацкану пиджака, как было модно раньше, а к кардигану. Еще один модный и оригинальный способ ношения брошки — в качестве кулона.

Растительный орнамент

Растительные мотивы в одежде можно и нужно использовать. Но важно подобрать правильный тип узора. Принты, которые напоминают детскую одежду и предметы интерьера, романтичный пастельный орнамент или орнаменты в стиле Прованса и африканских прерий не подчеркнут вашу красоту. А вот абстрактные узоры, принты насыщенных цветов (рубиновый, изумрудный, сапфировый и другие), принты в гавайском стиле или в виде листьев, напротив, хороши. Немаловажен и фасон. Лучше отказаться от платьев прямого кроя и в форме трапеции, рюшей и рукавов-фонариков, пышных юбок и брюк с крупным цветочным принтом. Вместо этого выбирайте одежду с минимумом деталей в крое: платья-рубашки, платья-футляры и платья с запахом, юбки-карандаши, блузки и рубашки на пуговицах, майки и топы, блейзеры. Эффектно смотрятся пальто, сумки, шарфы и обувь с цветочным принтом.

Светлый естественный макияж

Макияж в темных тонах придает лицу суровый вид. Необязательно отказываться от насыщенных оттенков, но лучше не использовать их одновременно в макияже глаз и губ. С темной подводкой для глаз сочетайте нюдовую помаду. А насыщенный цвет на губах требует меньше теней, подводки и туши. При макияже глаз не стоит красить нижние ресницы, а также наносить подводку на нижнее веко. Это подчеркивает гусиные лапки и темные круги под глазами. На нижнюю линию роста ресниц лучше наносить светлые тени или лайнер кремового оттенка. Использовать плотную тональную основу также не рекомендуется. Она подчеркивает даже самые мелкие морщинки. Вместо этого можно попробовать оттеночный BB- или CC-крем. Он корректирует цвет кожи, при этом не утяжеляя ее, и подойдет для использования зимой.

Летняя одежда, подчеркивающая достоинства

В жару всегда хочется надеть на себя как можно более короткие вещи. Но, к сожалению, не все они украшают нас. Стилисты рекомендуют вместо прямых укороченных брюк или кюлотов, скрывающих красивые изгибы, носить модели по фигуре длиной до щиколотки или чуть короче. Так вы скроете более крепкие части ног и продемонстрируете более изящные.

Контраст в одежде

Создание контраста в одежде подразумевает сочетание вещей разных стилей. Можно совместить предметы базового гардероба с более смелой и дерзкой одеждой. Например, классические темные джинсы с блузкой бохо, кроссовки с костюмом или длинным платьем. Также возможна комбинация винтажных и современных вещей. Кстати, игривость в сочетании ультрамодной и классической одежды — один из принципов так называемого французского шика.