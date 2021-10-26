Любимые вещи 10 известных личностей, из которых последние не вылезают годами

У каждого из нас, наверное, есть в гардеробе любимая вещь. Да, ей 100 лет, но зато она удобная, да и выглядит еще ничего. Думали ли вы, что знаменитости на самом деле ничем не отличаются от нас? У них тоже есть «те самые» вещи, которые они носят с удовольствием и отказываются менять на что-то другое.

Мы в AdMe.ru понаблюдали за звездами в их светской и повседневной жизни и отметили, кто из них годами носит одни и те же вещи.

Толстовка Эминема

Эминем любит серые толстовки. В фильме «8 миля» его героя можно часто видеть в этой вещи. В таких же или подобных кофтах с капюшоном Эминем появляется и в своих клипах. Действительно, серая толстовка проходит сквозь творчество рэпера красной нитью.

Босоножки Рианны

Стиль Рианны все время меняется, но в гардеробе певицы есть и постоянные единицы. Одна из них — минималистичные босоножки от Manolo Blahnik. Их Рианна сочетает и со спортивными штанами, и с вечерним платьем.

Джинсы Риз Уизерспун

Риз Уизерспун любит джинсы. А эта модель с потертостями, кажется, занимала особое место в гардеробе актрисы. Она носила их на протяжении нескольких лет и удачно сочетала с различной обувью и теплыми свитерами.

Сумка Сиенны Миллер

Сумка Proenza Schouler Hex — одна из любимых у Сиенны Миллер. Вместительная и стильная — отличное сочетание качеств для такого аксессуара. К тому же она универсальная: Сиенна носит эту сумку с футболкой, худи и даже элегантным пальто.

Ботинки Кейт Хадсон

В повседневной жизни для Кейт Хадсон важен комфорт. Возможно, именно поэтому ботинки от Isabel Marant занимают особое место в гардеробе актрисы на протяжении многих лет. Они удобные и универсальные: Кейт носит их и с трикотажным платьем, и с пальто.

Футболка Кристен Стюарт

Кристен Стюарт надевала футболку от Alternative Apparel как на светские мероприятия, так и на обычные прогулки. Очень уж эта вещь полюбилась актрисе.

Жакет Гвен Стефани

Гвен Стефани прекрасно чувствует себя в черном жакете. Певица надевала его в весьма ответственные моменты: перед журналистами и фотографами на улице, на сцене и даже во время беременности.

Джинсовая рубашка Кэти Холмс

Кэти Холмс неровно дышит к джинсовым рубашкам. Как минимум 2 года актриса носила любимую рубашку, а затем не единожды была замечена в подобных ей.

Платье Евы Мендес

Ева Мендес появилась на премьере фильма «Мальчишник в Вегасе» в Голливуде в макси-платье с цветочным принтом. Платье понравилось актрисе, и она вновь надела его спустя год на прогулку после шопинга.

Пальто принца Чарльза

В гардеробе принца Чарльза есть 2 любимых пальто, которые он носит на протяжении многих лет. Одно из них — коричневое пальто из твида с принтом от Anderson & Sheppard, а второе — классическое прямое пальто в цвете camel. Принц Чарльз собственным примером подтверждает тот факт, что хорошую классическую вещь можно носить несколько десятков лет подряд.