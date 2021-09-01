10+ хитростей с одеждой, которые помогают звездам корректировать фигуру

У знаменитостей, как и у всех нас, есть свои небольшие несовершенства. Однако вместо того, чтобы стыдиться их, многие звезды научились умело маскировать изъяны фигуры с помощью грамотно подобранных нарядов.

Мы в AdMe.ru уже взяли себе на вооружение несколько действенных советов и предлагаем вам на примере известных женщин рассмотреть, как можно с помощью одежды скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства фигуры.

Кира Найтли — обильная драпировка

Чтобы визуально увеличить грудь, хрупкая от природы Кира Найтли часто выбирает для публичных выходов платья со сложной драпировкой. Наряды с обилием рюш, воланов и складок прибавляют объема и являются отличным решением для обладательниц скромного бюста.

Кейт Миддлтон — баска и V-образный вырез

Широкие плечи, узкие бедра и сужающаяся линия талии — у Кейт Миддлтон все характерные признаки фигуры типа «перевернутый треугольник». Уравновесить пропорции герцогине Кембриджской помогает одежда с баской и V-образным вырезом. Баска придает бедрам необходимый объем.

А V-образный вырез визуально удлиняет шею, благодаря чему плечи кажутся более изящными.

Алисия Викандер — завышенная линия талии

Алисия Викандер, имеющая от природы длинное туловище, давно научилась корректировать особенность своего тела с помощью правильно подобранной одежды. Платье с завышенной линией талии (справа) визуально удлинило ноги и сбалансировало пропорции тела.

Блейк Лайвли — корсетный крой и дополнительная юбка

У Блейк Лайвли потрясающие ноги, однако актриса не может похвастаться осиной талией. И если в начале карьеры супруга Райана Рейнольдса по неопытности выбирала платья свободного прямого кроя, подчеркивающие ее маленькую особенность, то со временем она начала отдавать предпочтение облегающим туалетам с корсетным кроем и дополнительной юбкой. Такие модели платьев имитируют фигуру «песочные часы», выгодно подчеркивают талию и придают бедрам желанный объем благодаря грамотной драпировке.

Кэти Холмс — акцент на талии и темные колготки

Кэти Холмс — одна из самых стильных звезд Голливуда. И даже неидеальные ноги не мешают актрисе выгодно преподносить свою фигуру. Как мы видим, всего лишь акцент на талии и черные колготки могут творить настоящие чудеса.

Эмилия Кларк — грамотно выбранная длина лифа и телесный цвет

Эмилия Кларк при росте 157,5 см умудряется выглядеть выше с помощью правильно подобранной одежды. Платье с заниженной линией талии (слева) сыграло с актрисой злую шутку, украв у нее несколько сантиметров роста. А вот туалет на фото справа, наоборот, удлинил силуэт благодаря правильной высоте лифа и телесному цвету.

Анджелина Джоли — баска и драпировка на бедрах

Визуально уравновесить объем широких плеч и хрупких бедер Анджелине Джоли помогают наряды с ярко выраженной линией талии и драпировкой в области бедер — это может быть как эффектная баска, так и обычная сборка.

Ирина Шейк — облегающий силуэт

Ирина Шейк не может похвастаться округлыми формами, но мы почти никогда этого не замечаем благодаря грамотному подбору одежды. Вертикальная изогнутая линия на платье справа вкупе с глубоким вырезом выгодно подчеркнули изгибы тела модели.

Риз Уизерспун — пояса

Тип фигуры Риз Уизерспун — «яблоко», поэтому в образах актрисы часто присутствуют пояса. Акцент на талии отводит внимание от проблемного животика и помогает создать иллюзию фигуры «песочные часы».

Шарлен Уиттсток — объемная юбка и воротник халтер

В прошлом профессиональная пловчиха, а ныне княгиня Монако Шарлен — обладательница мускулистых плеч и узких бедер. Выгодно преподносить свою фигуру супруге князя Монако помогает одежда подходящих фасонов, например пышные юбки и воротник халтер.

Хлоя Грейс Морец — V-образный вырез и брюки прямого кроя

У Хлои Грейс Морец узкие бедра, широкие плечи и не очень длинная шея. Но данные особенности не мешают актрисе выглядеть стильно на ковровых дорожках. В данном случае выделить шею помог V-образный вырез, а удлиненный расширяющийся книзу жакет и брюки свободного кроя уравновесили объем плеч и бедер.