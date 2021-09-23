Я решила на неделю отказаться от косметики, чтобы узнать, смогу ли я полюбить себя ненакрашенной

Для многих девушек утро начинается с нанесения макияжа. Кстати, исследования показывают, что большинство из нас делают это для себя, а вовсе не для окружающих — просто потому, что нам нравится макияж. Но в последнее время девушки значительно сократили количество декоративной косметики на своем лице: кто-то намеренно хочет улучшить качество кожи, кто-то — полюбить свою естественную красоту.

Меня зовут Юля. Любить себя без косметики — это точно не про меня, но для AdMe.ru я решилась на эксперимент. На несколько дней я полностью откажусь от макияжа и выясню, действительно ли это того стоит.

Зачем мне вообще эксперимент? Красилась бы и дальше

Крашусь я еще со школы, и ни один выход из дома не обходится без накрашенных глаз. Я, видимо, из тех девушек, о которых слагают анекдоты — даже за хлебом при полном параде. И дело это стало таким привычным, что лицо без косметики кажется каким-то чужим. Пожалуй, это и стало толчком к эксперименту: хочется попробовать полюбить себя настоящую.

А это мой повседневный арсенал: CC-крем (в холодное время года я заменяю его на обычный тональный), пудра, палетка теней, карандаш и тушь для глаз, карандаш для бровей, праймер под тени или подводку (для слегка нависшего века — самое то, чтобы макияж не размазывался) и закрепитель макияжа — с ним даже в 30-градусную жару ничего не поплывет.

В этой симпатичной коробочке-птичке есть еще румяна и тени, но чаще всего я пользуюсь вот этими тинтами. Эта птичка у меня уже вторая. Тинты довольно стойкие и выглядят максимально естественно — даже самый темный оттенок на губах дает лишь полупрозрачный намек на цвет.

Так выглядит мой повседневный макияж. Тени по желанию заменяются на стрелки, иногда могу добавить темную помаду, если иду куда-то вечером, но гораздо чаще обхожусь просто тинтом или цветным гигиеническим бальзамом. Выглядит неброско, но я не очень люблю на себе яркие краски.

Слева — вечерний вариант с моей любимой темной помадой, а справа на губах тот самый тинт из коробочки. Выглядит так, будто я просто наелась ягод и забыла вытереть губы — идеальный вариант на каждый день. Держится он до вечера, если, конечно, не есть ничего масляного. А небольшой перекус и кофе выдерживает на ура. Все это мы убираем на ближайшие 7 дней. Эксперимент начинается!

Начало эксперимента, или «А где брови?»

Не могу сказать, что у меня плохая кожа. Несовершенства, конечно, есть (небольшие покраснения на щеках, тонкая кожа под глазами), но в целом ничего катастрофичного. А вот бровей своих у меня практически нет. Вернее, брови-то есть, но настолько светлые и тонкие, что местами их не видно. Сперва я даже думала: «Может, подкрасить их хоть чуть-чуть?» — но раз уж решила экспериментировать, буду делать это честно. Хоть и на свое безбровое лицо смотреть нет никаких сил. В первый день эксперимента встретилась с мамой. Первое, что она спросила: «А где твои брови?» Второе: «А чего глазки не подкрасила?» Рассказала ей про эксперимент, пожаловалась, что без макияжа чувствую себя словно без одежды. Посмеялись, сделали ставки, сколько я продержусь. Мама считает, что накрашусь уже на второй день.

А что подумают люди?

Выйдя впервые за много лет на улицу вообще без макияжа, была уверена, что на меня будут коситься. Честное слово, я считала, что выгляжу настолько пугающе без боевого раскраса, что хоть кто-нибудь да заметит. Но люди вокруг как спешили по своим делам, так и спешат, в обморок никто не упал, как-то по-особенному на меня не смотрели. Вывод: всем наплевать, как выглядят другие, и это хорошо.

Продолжение, или «Ты не приболела?»

Спустя пару дней встретились за кофе с подружкой. Она долго на меня поглядывала, а потом все же решилась спросить, не приболела ли я. Пришлось и ей рассказать про эксперимент, а заодно убедить в том, что я совершенно здорова. Обнаружила восхитительную вещь: я могу чесать и тереть глаза! Какой же кайф не волноваться за накрашенные ресницы и веки. И щеку почесать можно, не опасаясь, что под ногтями застрянет тональный крем. Могу примерять в магазинах вещи, не боясь испачкать случайно воротник своим накрашенным лицом. Словом, жить стало проще.

Заметил ли разницу мой парень?

Дольше всего я ждала реакции от своего парня. Нет, конечно, он и до этого видел меня ненакрашенной, но только дома. Все думала, что же он скажет, но он так ничего и не говорил. Пришлось, сидя в кафе, спросить напрямую: ничего, мол, не замечаешь? Он задумчиво почесал подбородок и выдал: «Ну, брови не такие яркие стали?» Вывод второй: нашим возлюбленным тоже нет особой разницы, накрашены мы или нет.

Итог

За эти 7 дней я нашла очевидные плюсы в отсутствии макияжа: можно спокойно потереть глаза, не боясь, что размажется тушь, тональный крем не остается на экране смартфона после разговоров, в течение дня не нужно ничего подкрашивать и освежать. А минус всего один, но для меня он существенный: в ненакрашенном виде я кажусь себе слишком блеклой. Природа не наградила меня оливкового цвета кожей, яркими губами и соболиными бровями, и без косметики все лицо сливается в одно неприметное пятно. В общем, я решила, что пора эксперимент сворачивать — соскучилась по ежедневной рутине в виде макияжа, да и хотелось уже снова узнавать себя в зеркале. Накрасила сперва брови, присмотрелась к своему отражению и вдруг поняла, что мне нравится и так. Слегка подчеркнутые брови стали тем самым акцентом на лице, которого мне не хватало. Как оказалось, без тонального крема тоже нормально. И кажется, я смогу выйти так на улицу и даже в кафе. Конечно, краситься я не разлюбила, но теперь понимаю, что иногда можно легко обойтись без косметики (или чуть-чуть накраситься, но в меру), и ничего страшного не случится.