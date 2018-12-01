Я протестировала приложения для изменения внешности — и это кардинально изменило мое отношение к макияжу

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Нам, девушкам, иногда очень сложно подобрать форму бровей, стрижку, подходящие тени. От обилия оттенков помад на прилавках глаза разбегаются, но какой из них подойдет именно тебе, сложно понять. С прическами все еще тяжелее: хочется то челку, то боб-каре, то кардинально короткую стрижку, но стоит ли рисковать? А если не понравится и годами придется отращивать волосы?

Поэтому я решила поэкспериментировать с макияжем и прической в популярных приложениях для смартфонов и поделилась с AdMe.ru плюсами и минусами каждого из них.

Makeup+

Приложение позволяет сделать макияж как своей фотографии, так и в режиме реального времени при съемке селфи. Помимо нанесения косметических средств, можно подретушировать снимок.

В приложении есть как готовые наборы макияжа, в которые включены определенный цвет теней, помады, форма стрелок и бровей и т. д., так и функция создания собственного образа пошагово.

Но большинство готовых наборов слишком наляпистые или яркие, поэтому создавать образ самой мне понравилось больше. Ниже, например, и тон не мой, и чересчур много румян, из-за этого возникает эффект перекрашенности.

Помимо выбора тональной основы, формы бровей, длины ресниц и цвета помады и румян, приложение позволяет сузить лицо, нос, увеличить губы и глаза и даже сделать лоб более широким или узким.

Вариант пошагового макияжа на Меган Маркл: тут и тени, и румяна, и помада, небольшие стрелки и немного выровненный тон.

Приложение позволяет выбрать себе и цвет волос. И на фото, и в режиме съемки локоны прокрашиваются хорошо, но естественных цветов в арсенале приложения очень мало, так что MakeUp+ подойдет тем, кто жаждет ядреных экспериментов.

Отмечу, что приложение хорошо прокрашивает губы и предлагает множество оттенков.

Помада ровно накладывается, даже если на исходном фото уже есть блеск/помада. Можно выбрать тип (матовая, глянцевая и т. д.).

На примере Анджелины Джоли я протестировала глянцевую помаду-блеск, стрелки, функции выравнивания кожи и нанесла светлый тон.

YouCamMakeup

В этом приложении также можно редактировать как готовое загруженное фото, так и только отснятое селфи. Готовые наборы макияжа, которые предлагает YouCamMakeup, мне показались чересчур яркими, а вот инструменты для пошагового создания образа работают отлично и помогают создать желаемый макияж.

На фото заметны даже незначительные изменения оттенка помады или формы стрелок. Приложение предлагает огромные каталоги шаблонов и оттенков ресничек, стрелок, теней, бровей и т. д.

Яркую помаду и стрелки необычной формы я опробовала и на фото Меган Маркл, которая обычно красится не вызывающе и выбирает спокойные оттенки.

Одним из главных плюсов для меня стала возможность по точкам настроить положение своего лица на загруженной фотографии, чтобы макияж наносился четче. То есть даже фотографию в профиль при желании можно сносно накрасить.

При редактировании готовых загруженных фото помада часто ложится странно, а вот в режиме селфи вполне можно оценить, подойдет тебе определенный тон или нет. Тип помады (матовая, глянцевая, блеск для губ) тоже можно выбирать.

Еще один жирный плюс именно этого приложения — работа с волосами. YouCamMakeup хорошо прокрашивает волосы даже в режиме реального времени при включенной фронтальной камере, на готовое фото краска тоже ложится отлично (насыщенность цвета и блеск волос после такого окрашивания можно регулировать, чтобы добиться максимальной естественности). Но натуральных тонов очень мало: неплохо ложится на волосы черный, рыжий. Темно-коричневый и блонд, например, не наносятся вообще и смотрятся неестественно.

Можно поменять и прическу: выбор в каталоге огромный, можно сменить цвет, длину и форму новой стрижки, поворачивать ее под лицо и т. д. Я смогла реально оценить, подойдут ли мне совсем короткие волосы.

В приложении можно выбрать сначала тип прически, а потом и ее цвет.

Интересно наблюдать и за тем, как смотрятся естественные оттенки. Как вам блондинка Меган Маркл?

А Меган в образе блондинки с короткими волосами?

Ну а для любителей экспериментов в приложении есть несколько двух-трехцветных экстравагантных причесок, как вот эта на Эмме Уотсон.

You makeup

Это приложение понравилось мне меньше всего. Оно плохо прокрашивает губы, шаблоны макияжа вообще невозможно использовать, прически тоже накладываются с трудом: оценить, подходит тебе та или иная стрижка, почти нереально. Вот то, что у меня получилось с пошаговыми инструментами.

Из плюсов — большой выбор вариантов нанесения теней и их цветов, различные оттенки румян и варианты их нанесения, шаблоны стрелок и ресниц, много бровей разных форм, которые очень естественно накладываются на собственные.

Приложение умеет разглаживать тон лица одной кнопкой, но при этом разные оттенки тональной основы в интерфейсе тоже есть.

Также в приложении есть возможность примерить аксессуары: шляпки, очки, украшения. Очков не очень много, но подобрать себе подходящую под форму лица модель можно легко (тем более что аксессуары можно крутить и увеличивать или уменьшать).