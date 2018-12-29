7 продуктов, из-за которых волосы теряют блеск и выпадают

3

34

7.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Специалисты подсчитали, что среднестатистическая женщина за всю жизнь тратит около $ 55 тыс. на уход за волосами. Их рост и здоровье связаны с разными условиями — от наследственности до стресса. Большое количество людей также ищет решение в еде и старается выбирать определенные добавки и продукты для густоты и блеска шевелюры. Однако не все знают, что существует и «коварная» пища, которую для укрепления и роста волос следует, наоборот, исключить, причем как можно скорее.

AdMe.ru составил список продуктов, которые, по мнению специалистов, являются настоящей угрозой для волос. Взгляните на него. Возможно, в списке окажется еда, которую вы любите, но даже не подозреваете о ее опасности.

1. Молочные продукты

Молочные продукты вредны для роста волос, поскольку вызывают увеличение количества кожного сала. На поверхности кожи головы могут образовываться бляшки эпидермиса, которые при дальнейшем скоплении вызывают миниатюризацию волосяного фолликула, истончение волос и замедление их роста. Специалисты рекомендуют с осторожностью относиться к молочным продуктам, особенно к пастеризованному молоку.

2. Рыба

В рыбных продуктах есть целый комплекс важных для человеческого организма микроэлементов. Однако в них также может содержаться и ртуть, которая тоже влияет на выпадение волос. В скумбрии, некоторых видах тунца и рыбе-меч ртути больше всего. Вот почему не стоит есть их в большом количестве. Также предпочтительнее выбирать рыбу меньшего размера.

3. Газированные напитки

Газированные напитки считаются одним из самых высококислотных продуктов. Их частое употребление чревато плохим питанием кожи головы и волос и их выпадением. Лучше всего заменить газированные напитки овощными соками, которые относятся к щелочным продуктам. Они способствуют нормализации pH-баланса клеток и заметному укреплению и росту волос. Наиболее полезными считаются соки из моркови, сельдерея, цветной капусты, огурца и свеклы.

4. Продукты с высоким гликемическим индексом

Продукты с высоким гликемическим индексом, например белый хлеб, попкорн, хлопья и готовые завтраки, шоколад и печенье, способны снижать чувствительность к инсулину, что приводит к переизбытку сахара в крови. Согласно исследованиям, это может стать причиной раннего облысения по мужскому типу. Чтобы волосы не истончались, лучше выбирать продукты с низким гликемическим индексом. Например, ржаной хлеб, рис, гречку, овощи.

5. Продукты, содержащие витамин А

Яичные желтки, качественное сливочное масло и сливки, печень, различные виды сыра содержат наибольшее количество полезного витамина А. Тем не менее его переизбыток может вызвать истончение волос. Вот почему специалисты советуют быть аккуратными с использованием различных пищевых добавок и косметики, содержащих витамин А, если его и так достаточно в рационе.

6. Продукты, содержащие селен

Этот микроэлемент способствует нормальной работе иммунной системы и активизирует защитные функции организма. Продукты, богатые селеном, — бразильские орехи, белые грибы, вешенки, сало, чеснок, фисташки, кокос. Суточная доза селена для взрослых составляет 55 мкг для женщин и 70 мкг для мужчин. Однако ее превышение грозит выпадением волос. Вот почему следует с особой осторожностью относится к различным селеносодержащим добавкам.

7. Жареная и жирная пища

Употребление жареной и жирной еды может вызывать закупоривание артерий и усиление выработки кожного сала, что, в свою очередь, ведет к уменьшению размера волосяных фолликул, ухудшению кровотока и забиванию пор кожи головы. Также повышается уровень гормона дигидротестостерона, влияющего на выпадение волос. Специалисты советуют именно пересмотреть рацион, а не решать проблемы жирной кожи головы только с помощью шампуня. К такой опасной пище также относятся продукты с гидрогенизированными маслами: чипсы, кукурузные хлопья, полуфабрикаты, спреды, майонез, кетчуп. А от каких продуктов вы совсем не ожидали такого предательства?