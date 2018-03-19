Угадайте культовый фильм из 90-х всего по одному кадру

В этой статье мы проверим, насколько вы помните киношедевры из прошлого века. Готовы бросить вызов своей памяти? Тогда вперед.

AdMe.ru собрал для вас 20 кадров из культовых фильмов прошлого. Если что-то забыли — не беда, ведь в конце статьи есть подсказка.

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Ответы:

  1. Бойцовский клуб, 1999

  2. Армагеддон, 1998

  3. Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил, 1999

  4. Страх и ненависть в Лас-Вегасе, 1998

  5. Куда приводят мечты, 1998

  6. Жестокие игры, 1999

  7. Интервью с вампиром, 1994

  8. День независимости, 1996

  9. Трудный ребенок, 1990

  10. Твин Пикс: Сквозь огонь, 1992

  11. Шоу Трумана, 1998

  12. Храброе сердце, 1995

  13. Адвокат дьявола, 1997

  14. Телохранитель, 1992

  15. Зеленая миля, 1999

  16. Красотка, 1990

  17. Матрица, 1999

  18. Титаник, 1997

  19. Джордж из джунглей, 1997

  20. Сонная Лощина, 1999

Признавайтесь, сколько фильмов из 20 удалось узнать?

Фото на превью paramount

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