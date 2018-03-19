Угадайте культовый фильм из 90-х всего по одному кадру
В этой статье мы проверим, насколько вы помните киношедевры из прошлого века. Готовы бросить вызов своей памяти? Тогда вперед.
AdMe.ru собрал для вас 20 кадров из культовых фильмов прошлого. Если что-то забыли — не беда, ведь в конце статьи есть подсказка.
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Ответы:
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Бойцовский клуб, 1999
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Армагеддон, 1998
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Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил, 1999
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Страх и ненависть в Лас-Вегасе, 1998
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Куда приводят мечты, 1998
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Жестокие игры, 1999
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Интервью с вампиром, 1994
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День независимости, 1996
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Трудный ребенок, 1990
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Твин Пикс: Сквозь огонь, 1992
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Шоу Трумана, 1998
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Храброе сердце, 1995
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Адвокат дьявола, 1997
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Телохранитель, 1992
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Зеленая миля, 1999
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Красотка, 1990
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Матрица, 1999
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Титаник, 1997
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Джордж из джунглей, 1997
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Сонная Лощина, 1999
Признавайтесь, сколько фильмов из 20 удалось узнать?
Фото на превью paramount