Секреты уборки от клининговых компаний, которые пригодятся каждому

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Когда мы слышим о профессиональной уборке, то представляем, как люди в химзащите используют немыслимые моющие составы или бытовую магию, чтобы превратить авгиевы конюшни в стерильную сияющую красоту. Но когда профессионалов этой области спрашивают об их «страшных тайнах», оказывается, что они используют вполне земные методы.

AdMe.ru изучил советы сотрудников клининговой сферы и выбрал те, которые с легкостью может использовать каждый без всяких специальных средств и больших затрат.

1. Постелите пергамент на полки в холодильнике

Мытье холодильника — целое приключение, на которое многие из нас отваживаются совсем не так часто, как хотелось бы. Оно и понятно: разгружать холодильник, доставать все стеклянные полки и возвращать каждой первозданную прозрачность — сомнительное удовольствие. Вам поможет простой совет от профессионалов: застелите полки пергаментом для выпечки. Он прекрасно справится с удержанием подтекающих с продуктов жидкостей и убережет полки от липких пятен.

2. Как помыть блендер и не порезаться

Отмывать острые и изогнутые лезвия блендера приходится очень тщательно и осторожно — любое неловкое движение грозит вам порезом. Вот что делают домработницы: наливают в чашу блендера или другую емкость немного воды, добавляют в нее мыло или средство для мытья посуды и применяют блендер по назначению. Потом остается только сполоснуть его водой — блендер уже сам себя помыл.

3. Оливковое масло для хромированных поверхностей

Профессионалы клининговой индустрии делятся простым секретом придания блеска хромированным поверхностям. Достаточно добавить всего каплю оливкового масла на мягкую ткань и круговыми движениями обработать холодильник, плиту, микроволновку, кофеварку и все, что должно блестеть, но перестало.

4. Идеальная чистота ваших окон

Нам всегда казалось, что домработницы пользуются самыми передовыми химическими средствами, чтобы дом сиял чистотой. Оказывается, многие из них прибегают к простым рецептам, которые каждый может повторить дома. Например, вот так можно приготовить раствор для мытья окон: развести в воде крахмал и белый уксус из расчета 1 столовая ложка каждого ингредиента на литр воды. Мытье без разводов вам обеспечено.

5. Что делать, если пролили лак на ткань

Если вам не повезло уронить открытый лак для ногтей на ковер или диван, то вам поможет водка. Как говорит профессионал уборки, водка не даст лаку высохнуть на ткани и позволит вам быстро убрать пятно. Также для удаления пятна можно использовать перекись водорода, растворитель или глицерин, если речь идет не о ярких тканях.

Если вы давно не мыли микроволновку, не надо браться за подвиг со стальной губкой и слезами на глазах. Достаточно заранее поставить внутрь емкость с водой и прогреть ее на полной мощности несколько минут. Такая «баня» размягчит слой жира и брызг, и вы сможете без труда стереть его. А если добавить в миску лимон, то он окажет дезинфицирующее действие и устранит неприятные запахи.

6. Уксус для кранов и стаканов

Вас тоже достали белесые следы высохших капель воды на кранах и прозрачной посуде? У профессионалов есть простое решение — обычный уксус, разведенный с водой. Главное — постараться его не вдыхать и работать в перчатках. Зато отмывает он быстрее (и дешевле) большинства навороченных химических средств от налета.

7. Единственно верное направление — сверху вниз

Грубая ошибка любителей: мы убираемся как попало, беремся сначала за одно, потом перескакиваем на другое. У профессиональной уборки есть четкое направление — сверху вниз: сначала люстра, карнизы, шторы, верхушки ящиков и шкафов, потом уже поверхности и техника, подоконники. И только в последнюю очередь, когда вы стрясли всю грязь и пыль «по верхам», можно браться за пылесос и мытье полов.

8. Майонез против наклеек

Кто бы мог подумать, но, оказывается, майонез — идеальное средство для борьбы с гадкими наклейками, которые никогда не отрываются целиком. Для мягкого отслаивания наклейки надо нанести на нее соус плотным слоем и дать ему хорошенько впитаться. После этого вы сможете удалить наклейку без липких пятен и обрывков бумаги.

9. Кисть нужна не только художнику

В фильмах домработницу показывают с кокетливой перьевой метелкой, но на самом деле главное оружие клинера — обыкновенная художественная кисть, которая помогает вытащить клочки пыли из самых труднодоступных мест, чтобы потом уже убрать их тряпкой или пылесосом.

10. Лимон против ржавчины

Лимоны настолько полезны в уборке, что их пора брать на работу. В этот раз лимон легко победит ржавчину, которая могла запросто забраться на ваши кухонные принадлежности. Все, что нужно, — замочить «пострадавшего» в чистом лимонном соке или разведенной лимонной кислоте. Чем больше ржавчины, тем дольше придется подержать, допустим, ночь. А потом хорошенько потереть.

11. Кетчуп — отличный полироль

Оказывается, металлы вроде серебра, меди и латуни, из которых частенько делают кухонные принадлежности, замечательно полируются обычным кетчупом и мягкой тряпочкой. Попробуйте, перед тем как хихикать. Странно, но работает.

12. Нашатырь приведет в чувство ваши приборы

Чтобы вернуть первоначальный блеск и чистоту кухонным и бытовым приборам, можно подержать их детали в теплом растворе нашатырного спирта. Желательно налить раствор в герметично закрывающийся пакет и оставить отмачиваться на ночь. А еще нашатырный спирт прекрасно справится с жирным налетом и быстро вернет блеск плитке в ванной комнате.

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А какие хитрости при уборке используете вы?