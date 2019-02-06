Парень превращает старые шины в уютные лежаки для животных. Его способ помочь планете тронул тысячи людей
Более 2 млрд тонн мусора каждый год выбрасывается в море и копится на свалках. А истории о людях, которые хотят изменить это и превратить отходы во что-то более ценное, с трудом можно найти. Дело 23-летнего бразильского мастера — это именно такая история.
AdMe.ru любит делиться яркими новостями. Узнайте, как этот парень дал вторую жизнь ненужному мусору, который он нашел на улицах.
Амарилдо Силве 23 года, он живет в Параибе (Бразилия). Его простой, но ценный вклад в сохранение экологии привлек внимание к нему со всего мира.
Днем молодой человек работает кассиром в магазине, а в свободное время собирает выброшенные шины и превращает их в экологически чистые лежаки для животных. Его семья помогает ему находить шины на улицах или на свалках.
Он чистит их, красит и дополняет маленькими круглыми матрасами, чтобы создать удобные «кроватки» для домашних животных.
Он начал продавать их через инстаграм и быстро прославился.
За 2 года Амарилдо продал более 500 лежаков
Сейчас он отправляет товары только по Бразилии, но уже получает заказы из Европы, Северной Америки и Азии
То, что начиналось как способ заработать немного денег для семьи...
...превратилось в пользующийся спросом товар, работающий на благо окружающей среды
Идея имела огромный успех, и теперь Амарилдо также производит цветочные клумбы
Помимо этого, в свободное время молодой человек заботится о брошенных животных
И выступает в школах, рассказывая о своих проектах, чтобы передать информацию подрастающему поколению
Идея малого экологического бизнеса превратилась в инициативу, которая реально может помочь сохранить окружающую среду
А что вы делаете для поддержания чистоты планеты? Знаете другие вдохновляющие примеры, которыми можно поделиться?
Фото на превью amarildo_silva2 / Instagram, amarildo_silva2 / Instagram