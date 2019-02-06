Парень превращает старые шины в уютные лежаки для животных. Его способ помочь планете тронул тысячи людей

0

0

0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Более 2 млрд тонн мусора каждый год выбрасывается в море и копится на свалках. А истории о людях, которые хотят изменить это и превратить отходы во что-то более ценное, с трудом можно найти. Дело 23-летнего бразильского мастера — это именно такая история.

AdMe.ru любит делиться яркими новостями. Узнайте, как этот парень дал вторую жизнь ненужному мусору, который он нашел на улицах.

Амарилдо Силве 23 года, он живет в Параибе (Бразилия). Его простой, но ценный вклад в сохранение экологии привлек внимание к нему со всего мира.

Днем молодой человек работает кассиром в магазине, а в свободное время собирает выброшенные шины и превращает их в экологически чистые лежаки для животных. Его семья помогает ему находить шины на улицах или на свалках.

Он чистит их, красит и дополняет маленькими круглыми матрасами, чтобы создать удобные «кроватки» для домашних животных.

Он начал продавать их через инстаграм и быстро прославился.

За 2 года Амарилдо продал более 500 лежаков

Сейчас он отправляет товары только по Бразилии, но уже получает заказы из Европы, Северной Америки и Азии

То, что начиналось как способ заработать немного денег для семьи...

...превратилось в пользующийся спросом товар, работающий на благо окружающей среды

Идея имела огромный успех, и теперь Амарилдо также производит цветочные клумбы

Помимо этого, в свободное время молодой человек заботится о брошенных животных

И выступает в школах, рассказывая о своих проектах, чтобы передать информацию подрастающему поколению

Идея малого экологического бизнеса превратилась в инициативу, которая реально может помочь сохранить окружающую среду