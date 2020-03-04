12 подарков на 8 Марта, которые принесут больше разочарования, чем радости

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Чего хотят женщины, понять действительно непросто. Зато можно пойти от обратного и выяснить, чего они точно не хотят. Ежегодно мужчины ломают головы и тратят огромные суммы, чтобы достойно поздравить своих любимых женщин с 8 Марта. Но иногда вместо радостной реакции наблюдают недовольство и разочарование.

Мы в AdMe.ru решили составить свой рейтинг антиподарков на 8 Марта.

1. Драгоценности на ваш вкус

Выбор ювелирных изделий — очень деликатная вещь. Увы, редко кому удается угадать чужие предпочтения. Нужно точно знать, какой металл и какие камни нравятся девушке, какой у нее гардероб и многие другие нюансы. К тому же некоторые женщины вообще редко носят украшения, так как ведут активный образ жизни и кольца с серьгами им мешают. Будет очень обидно, если вы потратите кругленькую сумму на золотые серьги с изумрудами, а девушка была бы больше рада авторскому кольцу из серебра. И наоборот. Лучше преподнесите подарочный сертификат в ювелирный магазин.

2. Съедобный букет

Не стоит дарить съедобные букеты и вообще любую еду. Все-таки времена дефицита давно прошли, и попытка накормить девушку выглядит довольно странно. Сейчас производители готовы предоставить самые разнообразные «небанальные» букеты: от фруктовых до мясных. Но вы не можете знать точно, в каких условиях они были изготовлены. Пищевые продукты требуют бережного обращения, важно соблюдать все правила хранения и обработки. Иначе вы рискуете не обрадовать человека, а уложить его на больничную койку. Если вы верите, что путь к сердцу девушки лежит через желудок, лучше подарите коробку шоколадных конфет ручной работы (если, конечно, дама не сидит на диете).

3. Подарочный сертификат на экстремальные развлечения

Разнообразные подарочные сертификаты на что-нибудь эдакое вроде прыжка с парашютом, конной прогулки или картинга на первый взгляд выглядят круто. Однако есть нюансы. Во-первых, практика показывает, что некоторые люди сначала откладывают этот подарок до лучших времен, а потом про него забывают, и у сертификата истекает срок годности. Во-вторых, многие боятся высоты, больших скоростей, животных и далее по списку. То, что одному кажется выплеском адреналина, для другого может стать сущим кошмаром. Можно подарить билеты на концерт или в театр.

4. Огромный букет

«Миллион алых роз» — это красиво в песне, а в жизни довольно бессмысленно и расточительно. Во-первых, такой букет сложно куда-нибудь поставить. Во-вторых, это очень грустно — видеть, как на твоих глазах разом увядает такое количество красивых цветов. Наконец, в-третьих, это дорого. Даже самая немеркантильная девушка невольно прикинет в уме, сколько вы потратили на этот подарок и что можно было бы купить на эти деньги. Если хочется удивить женщину, то можно купить корзинку с весенними первоцветами типа анемонов, ирисов, гиацинтов, которые будут распускаться в течение нескольких дней.

5. Косметические средства для «проблемных» мест

К этой категории относятся всевозможные антицеллюлитные, антивозрастные кремы, а также разнообразные сыворотки и капсулы от морщин, выпадения волос и так далее. Такие вещи пусть женщина покупает себе сама. Во-первых, она лучше знает, что ей нужно. Во-вторых, не стоит намекать человеку на его недостатки. Это невежливо. Если хотите позаботиться о внешности дамы, можно подарить ей сертификат на массаж, в спа-салон или в косметологическую клинику.

6. Цветок в горшке

Цветы в горшках — вещь спорная. С одной стороны, это неплохая альтернатива срезанным, которые быстро завянут. С другой, если вы не уверены, что девушка любит заниматься комнатными растениями, то такой подарок принесет ей больше хлопот, чем радости. Многие горшечные цветы весьма прихотливы, требуют регулярного ухода и полива. Это касается фиалок, орхидей, композиций бонсай. К тому же вы должны быть уверены, что у человека в доме есть подходящее место для вашего подарка, особенно если растение довольно большое. Можно подарить флорариум с суккулентами. Они не очень прихотливы.

7. Кухонная утварь и бытовая техника

Или так называемые орудия женского труда: от чайника до новомодного кухонного комбайна. Практичность — это хорошо, но не в данном случае. Женщины и так довольно много времени занимаются бытом, зачем напоминать им о домашних делах еще и в праздник.

Вообще бытовая техника уверенно занимает лидирующие строчки в списках подарков, которые дамы не хотели бы получить на праздник. Можно преподнести сертификат в цифровой гипермаркет. Может быть, девушка захочет купить себе эпилятор или портативную колонку.

8. Роза в колбе

Очень популярный и очень неоднозначный сувенир — «вечная» роза. Смысл в том, что такой стабилизированный цветок не вянет до 5 лет, поскольку его сначала высушивают, а потом обрабатывают глицерином. Многие девушки называют эту конструкцию мавзолеем, так как это уже не живое растение, а мумия. Причем стоит такой «гербарий» как букет живых цветов. Также в сети нередко встречаются отзывы недовольных мужчин, которые жаловались на то, что подарок опал намного раньше обещанного срока. Для девушек, которые любят розы, обычный живой цветок все-таки будет уместнее.

9. Тренажер

Разнообразные спортивные атрибуты и конструкции типа велотренажера будут уместны, только если девушка сама о них попросила. В противном случае она может подумать, что вы недовольны ее фигурой. К тому же тренажеры занимают довольно много места в комнате, а пользоваться ими перестают довольно быстро, так что они превращаются в вешалку для хлама. Если девушка увлекается спортом, то можно подарить ей фитбол или абонемент в зал. А если она не очень дружит с физкультурой, то лучше не вручать ничего, связанного с физическими нагрузками.

10. Котенок, щенок и любая другая живность

Такой подарок может быть сделан только под заказ. Здесь не работает поговорка «Дареному коню в зубы не смотрят». Любое живое существо, будь то собака, мышка, птичка и даже рыбка, — это обуза. Если человек не готов завести животное в своем доме, это будет не подарок, а подстава. К тому же у людей часто бывает аллергия на шерсть. Если девушка не боится насекомых, можно сводить ее в парк бабочек.

11. Нижнее белье

Зачастую в вопросах нижнего белья вкусы мужчин и женщин расходятся. То, что выглядит красиво на картинке или на манекене, в жизни может оказаться неудобной и нелепой вещью. К тому же порой девушки сами не уверены в собственных размерах, так что вероятность того, что вы подберете подходящий комплект, стремится к нулю. Хорошей альтернативой будет сертификат в магазин белья. Также можно подумать насчет шелкового халата: здесь с размером будет попроще.

12. Прикольные сувениры

Всевозможные «смешные» безделушки вроде носков в банках и фартуков с фотографией жены / дочки / мамы только раздражают и засоряют пространство. К тому же, как правило, они выглядят довольно безвкусно и неуместно. Это такие сувениры-отмазки, которым вряд ли кто-то обрадуется. И вообще часто они выглядят как месть за подарки на 23 Февраля. Можно сделать трогательный сувенир своими руками, например фотоколлаж из памятных кадров. Или самостоятельно набрать коробочку ее любимых сладостей.

Бонус: история, которая доказывает, что главное не подарок, а внимание

Мне 30 лет, я живу очень далеко от своих родителей и приезжаю 2 раза в год. Недавно я разговаривала с папой по телефону и рассказала, что у меня на шкафчике болтается дверца и пришлось закручивать болты пилочкой для ногтей. Сегодня папа мне сообщил, что съездил в магазин и купил мне универсальную отвертку. Подарит мне, когда я домой приеду. По-моему, это лучший подарок на 8 Марта! © Kroshka1enot / Pikabu