Мама двоих детей честно рассказала, как ей удается работать и воспитывать детей, не сходя с ума
Если вам удается работать, заботиться о детях, содержать дом в чистоте и при этом хорошо выглядеть, то, скорее всего, вы супергерой и обладаете секретными знаниями. Большинство же современных мам, которые совмещают работу и домашние обязанности, обращаются за помощью к статьям психологов и различным форумам. Но советы из интернета часто звучат расплывчато: делегируйте обязанности, научитесь тайм-менеджменту, совмещайте приятное с полезным. Мама двоих детей Кристин Скутелас (Christine Skoutelas) поделилась конкретными рекомендациями, которые помогают ей все успевать и при этом не упасть в обморок от нервного и физического истощения.
Нам в AdMe.ru советы Кристин показались простыми и понятными. Мы перевели и адаптировали их для наших читателей, чтобы помочь воплотить в жизнь абстрактные фразы из интернета и книг для родителей.
1. «Дела бывают обязательные и необязательные»
«Фокусируйся на важном».
Распространенный совет, который может относиться к чему угодно, звучит так: «Расставляйте приоритеты». Однако родителей он может только запутать: например, если в субботу в приоритете уборка, значит ли это, что нельзя лишний час поиграть с детьми?
- Я определяю вещи, которые я не должна делать
«Работать и платить по счетам — должна. Кормить и оберегать детей — должна. Но каждый день стирать пыль с плинтусов и раскладывать одежду аккуратными стопочками на полки я не должна никому. Это мои личные неврозы, но им не нужно подчиняться. Теперь я сама выбираю, тратить ли силы и время или сделать только необходимое».
- Необходимое
«Я осознала, что мне необходимо, чтобы посуда была вымыта (не обсуждается), но никто не убьет меня, если я сделаю это утром (по договоренности). Мне нужно постирать и высушить одежду детей в выходные (не обсуждается), но гладить вещи и аккуратно раскладывать я не обязана (по договоренности). Дело не в том, что мне не нравится, чтобы все было чистым и безупречным. Просто тогда я умру от истощения, поэтому делаю только необходимое».
- Не подлежащее обсуждению
«Я выбираю 1–2 обязательных дела на каждые выходные. Еще я выполняю 3 постоянных требования на каждый вечер: прибираю на кухне, оставляя обеденный стол чистым, слежу, чтобы дети почистили зубы, и подготавливаю кофеварку — тогда утром мне останется лишь нажать на кнопку.
Все остальное я могу перенести на потом по договоренности. Например, пропылесосить полы — не входит в мои дела, не подлежащие обсуждению. Я обожаю порядок, и мне нравится мой новый пылесос, но я не буду убиваться из-за пуха на полу».
2. «Я отвожу время на то, что мне нравится»
«Находите время на себя», «Не забывайте отдыхать» — такие советы можно встретить на форумах. Но часто в свободное окошко мама идет в магазин, чтобы закупить продуктов и освободить время для завтрашней уборки. В итоге время опять уходит на что-то другое.
- «Я отвожу время на то, что делает меня счастливой. Это моя жизнь, не так ли? И я регулярно напоминаю себе об этом. Родители порой должны жертвовать собой, но это не значит, что я должна отказаться от всего, что мне нравится. Мне нужно развлекаться отдельно от детей, а детям нужно видеть, что мне тоже это позволено».
- «Я заранее выделяю время для хобби и отдыха. Например, в моем ежедневнике можно увидеть такие запланированные дела: „рисовать мандалы“, „почитать душевную книжку“».
3. «Я ищу вещи, которые могу убрать из жизни»
«Делегировать полномочия», «Не взваливать все на себя» — эти советы кажутся до того абстрактными, что многие родители просто не воспринимают их всерьез.
- «Я регулярно оцениваю свою продуктивность и уровень стресса. Когда я понимаю, что слишком загружена, я смотрю на список дел и вычеркиваю то, что могу перестать делать вообще. Или нахожу вещи, которым можно уделять меньше времени. Главное, помнить: если вы делали что-то долгое время, это не значит, что вы должны делать это всегда».
- «Я научилась не объяснять причин, по которым отказываюсь. Я просто говорю своему боссу: мне нравилось делать x, y, z, но теперь я решила направить свою энергию на другие вещи. И ему совсем не обязательно знать, что это рисование дудлов».
4. «Я делаю меньше ненужной ерунды»
«Иногда говори „Нет“».
Что делать, чтобы выйти из круговерти «работа — дом»? Популярный совет, который можно прочесть в сети, следующий: «Чаще выходите в свет».
- «Я вежливо отказываюсь от ненужных мероприятий. Если меня пригласили на специальную вечеринку — ярмарку украшений ручной работы, я ознакомлюсь с ассортиментом через интернет, если что-то нужно — закажу. Я не пойду на школьное мероприятие по сбору средств, но отправлю чек. Если родственники зовут собраться по несерьезному поводу, отказать сложнее. Но я все равно подумаю, стоит ли идти, если мое присутствие некритично, а особого желания нет».
- «Детей тоже не стоит записывать в тысячи внешкольных кружков и секций. Лучше дать им возможность развлечься самостоятельно и просто отдохнуть. Жаль только, что часто они развлекают себя рисованием на обоях».
- «Иногда я чувствую, что нервы на пределе. Тогда я просто планирую провести выходные сидя дома в пижаме. Со стороны может показаться, что я бездельничаю, но на самом деле я провожу время с семьей и одновременно заряжаю свои внутренние батарейки».
5. «Готовка занимает очень мало от всех домашних дел»
«Организуйте быт», «Не делайте ничего сложного по дому» — советы звучат привлекательно, но так и напрашивается вопрос: «А что тогда делать, чтобы все остались довольны?»
- «Готовка — это тихий ужас. На выходных я подготавливаю большую часть продуктов для недельного питания. Я готовлю курицу, яйца вкрутую, нут, жареные овощи, кастрюлю овсянки на завтрак. Затем в течение недели смешиваю заготовки с продуктами, которые есть в доме, — с рисом, консервированными бобами, свежими овощами, фруктами и др. Храню все в холодильнике в раздельных контейнерах. Каждый обед собираю из разных блюд, как конструктор. Это помогает угодить моим придирчивым дочкам».
6. «Я озвучиваю, когда я устала и что мне нужно»
Форумы и статьи твердят о том, что со второй половинкой нужно разговаривать. Это логично, но многие все равно боятся показать слабость и считают, что у них нет права на усталость.
- «Со временем я осознала, что мой муж не понимает тонкие намеки. Поэтому я решила сразу говорить о своих чувствах и о том, что мне нужно сделать, чтобы подзарядиться. Например, побыть 30 минут в одиночестве. Я в свою очередь пытаюсь разглядеть, когда муж чрезмерно истощен, и дать ему время на отдых».
- «В браке нужно поддерживать хрупкий баланс: одному необходимо иногда выполнять работу за двоих, пока другой берет паузу».
А у вас есть наглядные лайфхаки, которые помогают вам справляться с делами?