Мама двоих детей честно рассказала, как ей удается работать и воспитывать детей, не сходя с ума

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Если вам удается работать, заботиться о детях, содержать дом в чистоте и при этом хорошо выглядеть, то, скорее всего, вы супергерой и обладаете секретными знаниями. Большинство же современных мам, которые совмещают работу и домашние обязанности, обращаются за помощью к статьям психологов и различным форумам. Но советы из интернета часто звучат расплывчато: делегируйте обязанности, научитесь тайм-менеджменту, совмещайте приятное с полезным. Мама двоих детей Кристин Скутелас ( Christine Skoutelas ) поделилась конкретными рекомендациями, которые помогают ей все успевать и при этом не упасть в обморок от нервного и физического истощения.

Нам в AdMe.ru советы Кристин показались простыми и понятными. Мы перевели и адаптировали их для наших читателей, чтобы помочь воплотить в жизнь абстрактные фразы из интернета и книг для родителей.

1. «Дела бывают обязательные и необязательные»

Распространенный совет, который может относиться к чему угодно, звучит так: «Расставляйте приоритеты». Однако родителей он может только запутать: например, если в субботу в приоритете уборка, значит ли это, что нельзя лишний час поиграть с детьми?

Я определяю вещи, которые я не должна делать

«Работать и платить по счетам — должна. Кормить и оберегать детей — должна. Но каждый день стирать пыль с плинтусов и раскладывать одежду аккуратными стопочками на полки я не должна никому. Это мои личные неврозы, но им не нужно подчиняться. Теперь я сама выбираю, тратить ли силы и время или сделать только необходимое».

Необходимое

«Я осознала, что мне необходимо, чтобы посуда была вымыта (не обсуждается), но никто не убьет меня, если я сделаю это утром (по договоренности). Мне нужно постирать и высушить одежду детей в выходные (не обсуждается), но гладить вещи и аккуратно раскладывать я не обязана (по договоренности). Дело не в том, что мне не нравится, чтобы все было чистым и безупречным. Просто тогда я умру от истощения, поэтому делаю только необходимое».

Не подлежащее обсуждению

«Я выбираю 1–2 обязательных дела на каждые выходные. Еще я выполняю 3 постоянных требования на каждый вечер: прибираю на кухне, оставляя обеденный стол чистым, слежу, чтобы дети почистили зубы, и подготавливаю кофеварку — тогда утром мне останется лишь нажать на кнопку.

Все остальное я могу перенести на потом по договоренности. Например, пропылесосить полы — не входит в мои дела, не подлежащие обсуждению. Я обожаю порядок, и мне нравится мой новый пылесос, но я не буду убиваться из-за пуха на полу».