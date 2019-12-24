4 простых шага, которые превратят ваши кудри в идеальные локоны (Вы могли и не знать, что ваши волосы вьются!)

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Привет! Меня зовут Саша Шевелева, мне 35 лет. Мне всегда нравились мои кудри, но однажды я поняла, что в русскоязычном интернете мало информации о том, как ухаживать за волосами моего типа. Так появился телеграм-канал «Так и ходи» — медиа для кудрявых людей. Я считаю, что кудри — это очень красиво, и мечтаю о том, чтобы женщины перестали вытягивать свои локоны плойкой и феном, а мужчины — коротко их подстригать.

В уходе за кудрявыми волосами есть свои хитрости, в основе которых лежит Curly Girl Method: режим бережного ухода за кудрями, придуманный американским стилистом Лоррейн Мэсси. Специально для AdMe.ru я расскажу о секретах, которые помогут кудрявым людям укротить свои волосы и превратить даже самые пушистые и непокорные в копну локонов.

1. Расстаемся с расческой

Как понять, что вы кудряш? Казалось бы, странный вопрос, но если ваши волосы встают дыбом от влажности, жары или дождя, если вы тратите на стайлинги больше, чем на билеты в кино, если вы выпрямляете волосы так часто, что они стали сухими и ломкими, то добро пожаловать в клуб кудрявых людей! И поверьте: ваша голова может вас здорово удивить. По статистике, у 15 % россиян кудрявые волосы, еще у 30 % — волнистые. Но почему на улицах не так уж часто можно встретить кудрявых людей? Ответ прост: они расчесываются и собственными руками лишают себя удовольствия носить кудри. Поэтому вокруг нас так много пушистых и так мало кудрявых. Когда-то расческа служила одним из немногочисленных способов привести себя в порядок: мытье головы было роскошью, а перераспределение кожного сала по длине волос хоть как-то помогало навести лоск. Но времена меняются, дерматологи давно выяснили, что чем меньше мы трогаем волосы, тем они здоровее, а щетки царапают кожу головы, ломают и вырывают волосы, расщепляют кончики. И особенно это актуально для кудрявых волос.

Кудрявые волосы не нужно расчесывать, особенно в сухом состоянии: расческа разбивает завитки и повышает лохматость, превращая кудрявого человека в одуванчик. Выше простой пример: мои волосы после обычного расчесывания и они же после бережного мытья, сушки и укладки. Разница очевидна, не правда ли? Кудри можно расчесывать только во влажном состоянии, предварительно обильно смазав их кондиционером. Это можно сделать руками или гребнем с очень широкими зубьями. Если у вас нежные, тонкие, негустые волосы, которым не хватает объема, то можно расчесать их влажными сразу после нанесения стайлинга и помять — так вы разобьете их на мелкие, но оформленные завитки, которые будут лучше держать друг друга.

2. Бережно моем и сушим

Когда речь идет о мытье кудрявых волос, надо запомнить одну важную штуку: волосы и голову нужно рассматривать по отдельности, и моют их поэтапно. Сначала вы набираете шампунь на кончики пальцев и аккуратно моете только кожу головы, стараясь не мешать формированию под водой естественных локонов. Затем осторожно моете сами локоны, поджимая кудри вверх: представьте, что у вас в руках дорогущий кашемировый свитер. Кудрявым волосам необходимо увлажнение, поэтому не забудьте щедро нанести кондиционер: сперва на кончики волос и всю длину, а потом на саму голову. Вьющиеся волосы лучше мыть не чаще, чем раз в 3–4 дня. Важно, какими средствами вы при этом пользуетесь. Сухим вьющимся волосам противопоказаны агрессивные шампуни с сульфатами в составе, которые сильно сушат кожу головы и волосы. Поэтому выбираем только безсульфатные шампуни и кондиционеры без силиконов.

Эту девушку зовут Ребекка Роуз. До 31 года она и не думала, что ее волосы вьются так сильно и так красиво! Ребекка до и после ухода за волосами при помощи метода Curly Girl.

Сушить кудрявые волосы нужно бережно и деликатно. Советую отказаться от махровых полотенец и купить в спортивном магазине полотенце из микрофибры: оно гораздо деликатнее и впитывает влагу без трения. Для сушки волос сгодится и старая хлопковая футболка. Движение при этом должно быть такое, будто вы выжимаете кудри, но ни в коем случае не разлохмачиваете их. Вот несколько способов высушить кудрявые волосы: Если у вас длинные волосы и вам не нужен объем, то просто обмотайте голову микрофиброй, сделав тюрбан.

Можно высушить волосы тепло-холодным феном с насадкой-диффузором. Кудри надо прижимать диффузором к голове, чтобы они сжимались в плотные спиральки.

Если вы никуда не торопитесь, можно высушить волосы и естественным способом на воздухе: не забудьте зафиксировать длинные пряди у корней парикмахерскими зажимами или «крабиками», чтобы добавить объем корням.

Для коротких волос в теплое время года подойдет и такой способ: нанести на влажные волосы гель и смело выходить по делам на улицу.

3. Аккуратно укладываем

Это Мэгги. Она тоже превратила свои сухие и измученные волосы в шикарные кудряшки — и снова благодаря методу Curly Girl.

Красивые и блестящие локоны без торчащих волосков — мечта кудрявого человека. Добиться этого можно при помощи укладки бесспиртовым гелем. Его нужно распределить по всей длине очень мокрых волос, а потом немного размять, прижимая к голове, чтобы прядки собрались в локоны. Чем мягче и тоньше ваши волосы, тем меньше геля необходимо для укладки. Гель засыхает на волосах и образует вокруг локона твердую скорлупу, и некоторым такая укладка нравится. Если же вы хотите иметь мягкие и объемные кудри, помните высохшие кудри рукой, погрузите пальцы в волосы и потрясите кудряшками во все стороны. Чем больше трясете, тем объемнее они станут.

4. Ищем хорошего парикмахера, который умеет стричь кудри

Стрижка — одна из самых больных тем для кудрявых. Увы, стричь вьющиеся волосы умеют далеко не все парикмахеры. Я была в самых дорогих салонах Москвы, в самых модных, в подмосковных районных цирюльнях, я стриглась в Будапеште и Праге, могла отдать за стрижку и 500 руб., и 15 тыс. Чаще всего результат был плачевный, но самое грустное, что ни один мастер мне ни разу не сказал: «Саша, вы знаете, я не умею стричь кудри. Вам лучше обратиться к моему коллеге. Вот его телефон». Нет. Они все убеждены, что знают, что делают.

До и после стрижки при помощи техники Curl by Curl. Это моя работа.

Существует несколько техник стрижки кудрявых волос, и одна из самых популярных — это техника Curl by Curl, придуманная Лоррейн Мэсси. Это стрижка, в которой учитывается, как один слой волос держит другой. Волосы не выпрямляют, не расчесывают и стригут сухими кудряшку за кудряшкой. В последнее время появляется все больше специалистов, которые умеют стричь кудрявые волосы и совершенствуют свое мастерство: не стесняйтесь задавать вопросы, спрашивать, где стригутся ваши кудрявые друзья, и вы обязательно найдете того самого мастера, который найдет подход к вашим волосам.

И еще несколько полезных советов

Кудрявым волосам очень важно увлажнение, но будьте осторожны с масками для волос. Используйте их только по показаниям и откажитесь от масок, если у вас тонкие кудри или повышенная активность сальных желез: есть риск утяжелить пряди.

Используйте их только по показаниям и откажитесь от масок, если у вас тонкие кудри или повышенная активность сальных желез: есть риск утяжелить пряди. Есть несколько способов сохранить укладку в те самые 3–4 дня, когда вы не будете мыть голову. Постарайтесь защитить кудряшки во время сна, чтобы они не сплющивались. Самый простой способ — купить атласную или шелковую наволочку. Попробуйте — и вы удивитесь эффекту!

в те самые 3–4 дня, когда вы не будете мыть голову. Постарайтесь защитить кудряшки во время сна, чтобы они не сплющивались. Самый простой способ — Попробуйте — и вы удивитесь эффекту! Если у вас длинные волосы, можно использовать перед сном технику ананаса : собрать волосы в мягкий хвост на темечке. Также можно заплести косы или купить специальную защитную шапочку.

: собрать волосы в мягкий хвост на темечке. Также можно заплести косы или купить специальную защитную шапочку. Утром возьмите любой кондиционер без силиконов, разбавьте его водой и залейте в пульверизатор. Можно и просто немного намочить волосы — так вы избавитесь от пуха в те дни, когда не моете голову.

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