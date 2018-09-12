3 метода запоминания, которые помогли мне улучшить память за 1 месяц

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За последний год я прочитала около 40 книг самых разных жанров — от триллеров до исторических романов — и не запомнила практически ничего: герои и события если и остались в памяти, то перемешались между собой. Согласитесь, смысла в таком чтении мало, ведь настоящее удовольствие от хорошей книги состоит в том, что ты можешь мысленно к ней вернуться и вновь пережить те же эмоции, которые испытывал во время чтения. Поэтому я решила опробовать на себе различные техники запоминания, найденные на просторах интернета. Скажу сразу: если отнестись к ним серьезно, они работают.

Специально для читателей AdMe.ru я расскажу о том, какие техники «прокачки» памяти сработали в моем случае.

То, что я назвала «техникой радуги» для запоминания слов

Еще в школе, чтобы запомнить порядок расположения планет (Плутон тогда еще считали планетой), я придумала так называемую считалку по принципу всем известной «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Выглядела она так: Мишка — Меркурий

Вымазал — Венера

Зеленкой — Земля

Морду — Марс

Южной — Юпитер

Стороной — Сатурн

Упав — Уран

На — Нептун

Пузо — Плутон Несмотря на то, что предложение в общем-то не имело смысла, запомнить правильный порядок расположения небесных тел удалось с первого раза. Конечно, можно было воспользоваться готовой схемой, однако гораздо проще запомнить что-то, что придумал ты сам. Эту технику можно использовать в любом случае, когда вам необходимо запомнить какую-либо последовательность. Например, на тот момент, когда я начала пробовать мнемотехники, мне нужно было запомнить «порядок» жен Генриха VIII: Екатерина Арагонская Анна Болейн Джейн Сеймур Анна Клевская Екатерина Говард Екатерина Парр

Чтобы облегчить задачу, отбросим имена, тем более что трех из них звали Екатеринами, и можно запомнить, что так звали первую и двух последних жен Генриха. Кстати, оказалось, что если запомнить фамилии, то имена автоматически к ним «прикрепятся». Осталось только придумать считалку. И раз уж мы говорим о короле, придумаем что-то относящееся к аристократам: Арагонская — Апатичный

Болейн — Барон

Сеймур — Сказал

Клевская — Купить

Говард — Голубой

Парр — Парик Несовершенство подобного способа состоит в том, что приходится запоминать и слово, и ассоциацию на него. Но если вам необходимо запомнить порядок, он подходит как нельзя лучше. С того момента, как я заучивала жен, прошел месяц, однако я и сейчас прекрасно их помню. И фамилии, и имена.

Запоминание цифр

Этот способ, основанный на методе заучивания последовательности цифр в числе пи, подойдет для запоминания не очень длинных рядов чисел, например номеров телефонов и банковских карт, паспорта, ИНН и других документов. Суть его в том, что нужно придумать предложение, в словах которого число букв соответствует цифре. Например, вам нужно запомнить номер банковской карты, который выглядит так: 8576 — 2596 — 1735 — 4628 Предложение должно быть не просто набором слов, иначе вы его не запомните. Кроме того, оно должно быть близко лично вам. Например, вы увлекаетесь рисованием, значит, вы можете придумать такое предложение: Художник вчера написал пейзаж, но пошел мощнейший ливень и размыло все цвета. Было обидно, он заплакал.

Второй способ, который в моем случае оказался действенным, похож на первый, но тут каждая цифра ассоциируется с предметом, который начинается на ту же букву, что и цифра. Например, 4 будет буквой «Ч», 8 — буквой «В» и т. д. Возьмем тот же цифровой ряд: 8576 — 2596 — 1735 — 4628 Здесь придумать предложение гораздо проще, ведь мы не привязаны к количеству букв. Темой «сочинения» пусть будет осень (потому что я люблю осень, в отличие от лета). Вчера прохожий сказал шепотом другому прохожему деловито (шутя обхватив свою треуголку пятерней), что шелестящий дождь воодушевляет. Несмотря на некоторую абсурдность предложения, запомнила я его (а значит, и номер карты) очень легко. А вот способ запоминания цифр через ассоциации (например, 2 похожа на лебедя, 8 — на бесконечность, 4 — на стул и т. д.) в моем случае почему-то не сработал. Но я читала, что многим он помогал, так что попробовать стоит.

Дорога Цицерона

Этот способ незаменим в тех случаях, когда вам нужно запомнить перечень вещей в произвольном порядке, например список продуктов. Названием техника обязана легенде, согласно которой знаменитый римский оратор Цицерон в течение какого-то времени запоминал малейшие детали на дороге, по которой ходил в течение долгого времени, и выучил ее и все, что встречается на пути, в малейших подробностях. Нам же нужно найти такую хорошо знакомую дорогу. Это может быть дорога не в прямом смысле, а стандартные утренние действия. Например: Вы встаете с кровати, надеваете тапочки, идете в ванную комнату, наступая на ковер или ламинат, берете щетку, зубную пасту, выдавливаете пасту на щетку, чистите зубы, умываете лицо водой и т. д. Количество действий может быть любым в зависимости от того, сколько информации вам нужно запомнить. Итак, допустим, вам нужно купить в магазине: Яйца

Мед

Молоко

Рыбу

Брокколи

Апельсиновый сок

Ветчину

Сыр Теперь нам нужно заменить привычные действия списком продуктов. "Я встала с упаковки яиц и надела на ноги сыр. Подошла по липкому от меда полу к рыбе, которая открыла дверь в ванную. Взяла брокколи, полила ее апельсиновым соком, почистила этим зубы. Затем умылась молоком и вытерла лицо куском ветчины. Конечно, выглядит это как полный бред, но здесь важно соблюсти 2 правила. Рассказ должен вызывать эмоции и не быть вымученным: запоминайте то, что первым пришло вам в голову. Если список большой, вы можете расписать все действия от момента пробуждения до прихода на место учебы или работы.

Как это отразилось на моей памяти?

Конечно, в жизни мнемоника требуется довольно редко, однако она приносит гораздо большую пользу, чем просто запоминание информации на короткое время. Все эти дороги Цицерона, радуги и ассоциации отлично тренируют память. После того как я начала ежедневно практиковать мнемонические техники, запоминая списки не связанных между собой вещей и длинные ряды цифр, память значительно улучшилась, хотя с момента первой тренировки прошло чуть больше месяца. Неделю назад я закончила читать «Приглашение на казнь» Набокова, и, несмотря на не самый простой стиль изложения и довольно запутанный сюжет, я хорошо помню подробности 20 последних дней жизни Цинцинната Ц. и имена основных героев. Теперь я рискну перечитать «Сто лет одиночества», возможно, в этот раз мне удастся не запутаться в историях жителей Макондо.