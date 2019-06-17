Как выглядят люди, создавшие известные косметические бренды

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Max Factor, Estée Lauder, Yves Rocher — эти бренды хорошо известны миллионам женщин со всего мира, но мало кто знает, как выглядели люди, придумавшие и создавшие эти косметические гиганты.

AdMe.ru устроил небольшую разведку и выяснил, кто и когда придумал все эти баночки и тюбики, которыми мы пользуемся каждый день.

1. Макс Фактор — Max Factor

Настоящее имя Макса Фактора — Максимилиан Факторович. Он был выходцем из Российской империи: работал в московском Большом театре в качестве помощника гримера, а затем в Санкт-Петербургском оперном театре. В 1904 году семья эмигрировала в США. Через некоторое время в Лос-Анджелесе Макс открыл свой магазин косметики, который быстро стал популярен среди голливудских актрис. Фактор разработал грим в виде крема, который, в отличие от старого театрального крема, не трескался и красиво выглядел на коже. Кстати, именно Макс Фактор ввел в общее употребление термин «makeup». В дальнейшем Фактор придумал прообраз «французского маникюра», изобрел блеск для губ, одним из первых стал приглашать знаменитостей для рекламы своей продукции и получил заслуженное неофициальное звание «отца современной косметики».

2. Фрэнк Тоскэн и Фрэнк Анджело — MAC Cosmetics

В 1984 году в Торонто молодой визажист и фотограф Фрэнк Тоскэн (на фото справа) и его знакомый владелец салона красоты Фрэнк Анджело решили запустить собственный косметический бренд, который бы отличался богатой палитрой цветов. Первая партия была буквально сварена на кухне: они изготавливали косметику в домашних условиях и продавали в салоне красоты. Косметические новинки стали разлетаться как горячие пирожки и вскоре приятели запустили первую линию под брендом MAC. Очень быстро молодой бренд завоевал любовь как обычных покупательниц, так и знаменитостей, которые даже помогали в разработке новых продуктов. В 1998 году Фрэнк Анджело трагически скончался во время хирургического вмешательства. После его кончины Фрэнк Тоскэн решил покинуть свою компанию и основал фонд борьбы со СПИДом. Сейчас он занимается ресторанным бизнесом и ведет достаточно закрытый образ жизни.

3. Эсте Лаудер — Estée Lauder

Эсте Лаудер выросла в небогатом районе Нью-Йорка — она была младшей из 8 детей в семье эмигрантов. С детства Эсте помогала своему дяде-химику в изготовлении средств по уходу за кожей: под его руководством она придумала 4 формулы кремов для кожи, которые производятся по сей день. Вместе с мужем Джозефом Лаудером Эсте открыла свой первый магазин: ночью они изготавливали косметику, а днем продавали. Она была отличным маркетологом: любила лично консультировать своих покупательниц и придумала схему «подарок с покупкой». Эсте отошла от дел компании лишь в возрасте 87 лет, передав уже гигантскую корпорацию со множеством брендов своим детям. На сегодняшний день в корпорацию входят такие бренды, как MAC, BЕССА, Clinique, Smashbox, Origins, и другие.

4. Йонас и Роберт аф Йокники — Oriflame

Компания была основана в 1967 году в Стокгольме двумя братьями Йонасом и Робертом аф Йокниками. Их идея заключалась в том, чтобы продавать косметику на основе натуральных компонентов и доставлять продукцию прямо домой к покупателям. В первые же годы компании удалось завоевать скандинавский рынок, а вскоре покорилась Европа и остальной мир. Сегодня продукция продается в 60 странах мира благодаря работе 3 млн консультантов.

5. Ив Роше — Yves Rocher

Будучи подростком, Ив Роше увлекся изучением лекарственных трав и растений. Вскоре он создал на своем чердаке небольшую лабораторию и в 1959 году изготовил свой первый крем для лица. В те годы косметика была довольно дорогим удовольствием, но Ив поставил перед собой задачу создавать качественную продукцию из натуральных компонентов, которые будут доступны широкому кругу покупательниц. Он решил отправлять свой товар по почте. Многим покупательницам его продукция так понравилась, что вскоре почта едва успевала рассылать заказы, а чердак пришлось сменить на настоящее производство. Спустя некоторое время в родном городе Ла-Гасийи (Франция) Роше открыл небольшой завод по производству косметики и стал мэром города. В 1969 году открылся первый магазин бренда: новые магазины появляются каждый год по всему миру. Компания по сей день управляется семьей Роше.

6. Франсуа Нарс — NARS

Прежде чем запустить свой бренд декоративной косметики, француз Франсуа Нарс успел поработать визажистом, в том числе в американском Vogue, а также визажистом на неделях моды. Первой косметикой под маркой NARS стала линейка карандашей для губ и помад, для рекламы которой Франсуа сам сделал фотографии и предложил их крупным журналам. В 1995 году вышла полноценная косметическая линейка в стильной фирменной упаковке, черной с белыми буквами. Косметику бренда полюбили и обычные покупательницы, и профессиональные визажисты: ее часто используют для фотосессий и модных показов.

7. Оливье Боссан — L’Occitane

Однажды 23-летний Оливье Боссан случайно нашел небольшой дистиллятор и попробовал заняться получением эфирных масел — так вскоре он начал продавать масло розмарина на местных рынках в Провансе. Дело пошло в гору, и ассортимент расширялся: появились кремы, мыла и новые масла, но в основе продуктов всегда была натуральность и дух родной земли. В компании даже есть правило: бренд использует только ингредиенты из Прованса, за исключением масла карите.

8. Матильда и Бертран Тома — Caudalie

В 1993 году во время сбора урожая винограда молодые Матильда и Бертран Тома познакомились с профессором фармацевтического университета, который рассказал им о пользе виноградных косточек. Супруги загорелись идеей и решили выпускать косметику на основе винограда: заручившись поддержкой родителей Матильды, владеющих винодельческим производством, через 3 года Матильда и Бертран выпустили первые три продукта будущей марки. Фармацевты одобрили их разработки, и вскоре стали появляться первые покупатели. Сейчас бренд известен по всему миру и завоевал любовь тысяч женщин.

9. Андрей Трубников — Natura Siberica

Марку натуральной косметики из Сибири, которую хорошо знают не только на родине, в России, но и зарубежом, основал предприниматель Андрей Трубников. Косметический бизнес он начал в 2002 году с компании «Первое решение» и вскоре придумал серию «Рецепты бабушки Агафьи». Ставка на натуральность сыграла на руку, и в 2008 году был запущен бренд Natura Siberica: недорогую косметику хорошо покупали, и ассортимент стал расширяться. Вскоре были запущены также марки Organic shop, Tuva Siberica и другие. У компании есть собственные органические фермы на Камчатке, Сахалине и в Хакасии, где собираются компоненты для косметики. Сегодня продукция бренда продается более чем в 45 странах мира.