Как выбрать морепродукты, которые можно есть без риска для здоровья

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Дариуш Мозаффариан, профессор самой старой Школы диетологии Фридмана при Университете Тафтса, опубликовал исследование, в котором разделил все продукты питания на несколько групп — исходя из того, насколько они вредны или полезны для человека. Морепродукты попали в первую группу, куда он занес еду с доказанной и неоспоримой пользой.

С развитием логистики и международной торговли качественные морепродукты стали доступны и жителям городов, удаленных от моря. Но так как это произошло сравнительно недавно, многие обходят стороной прилавки с морскими гадами. AdMe.ru решил составить небольшой гид по самым популярным моллюскам и ракообразным: возможно, он поможет вам чаще включать их в свой рацион.

Креветки

С креветками в русском языке случилась путаница: мы называем так всех некрупных ракообразных без клешней, добавляя только «большая» или «маленькая». В английском языке морские креветки называются shrimps, а пресноводные — prawns. Они отличаются не только размером. Это совершенно разные виды, которые не ближе друг к другу, чем краб и лобстер. Как выбрать: на отечественные прилавки креветки поступают обычно в варено-мороженом, реже в свежемороженом виде. При покупке обращайте внимание на их хвостики: если они выпрямлены, значит креветки погибли до термической обработки и лучше их оставить на прилавке. Черная голова, темные пятна, неравномерный окрас говорят о том, что креветка начала портиться. У свежих креветок проверяйте наличие усиков и конечностей — они должны быть на месте. Приобретая мороженых креветок, выбирайте тех, которые замораживались сухим способом. Что касается способов приготовления креветок, то вряд ли об этом расскажет кто-то лучше, чем сослуживец Форреста Гампа.

Лобстеры и лангусты

Давайте сразу проясним ситуацию: лобстер и омар — это одно и то же животное, просто названия пришли из разных языков. Лобстер — это морской рак с огромными клешнями. Лангуст скорее напоминает креветку-переростка. Когда-то лобстер был едой бедняков и заключенных, а теперь это, пожалуй, самое ценное ракообразное. Лангусты стоят дешевле, и некоторые недобросовестные рестораторы порой выдают их за лобстеров. На вкус лангусты и лобстеры похожи, но есть различие в текстуре (мясо лангуста больше напоминает креветку). Чаще всего лобстеров едят в вареном виде, извлекая мясо из хвоста и конечностей. Как выбрать: самые вкусные лобстеры — совсем юные особи, не старше 10 лет (вообще они могут жить и до 70), весом около 700 г. Готовить супы специалисты советуют из самок с икрой — так вкус бульона будет более насыщенным. Отличить их можно по более широкому хвосту и ряду других признаков. Конечно же, лобстер должен быть живым или замороженным. Лобстер, погибший до термической обработки, представляет опасность, так как в нем начинают стремительно размножаться бактерии, выделяя токсины. И кстати, берегитесь их клешней: крупной особи не составит труда сломать палец человека.

Крабы

Крабы — это обширный отряд, который включает в себя множество видов. В пищу употребляют как крошечных крабов величиной в несколько сантиметров, так и огромных особей японского краба-паука, чьи конечности достигают 6 м в длину. Кстати, популярный в России камчатский краб на самом деле крабом не является. Съедобное мясо у краба находится в клешнях, лапках и внутри головогруди, которые вскрываются специальными инструментами. Наименее ценное мясо получают из «кулаков» на конце крабьих лапок, а самое ценное — jumbo lump — из мышц, которые соединяются с плавательными ногами. Но будьте внимательны, не перепутайте мясо краба с дешевой имитацией — «крабовым мясом» из сурими. Как выбрать: независимо от того, вареного краба вы хотите купить или свежего, у него должен быть твердый панцирь без повреждений и налета. Глаза у здорового живого краба всегда черные и блестящие. Мясо молодых самцов нежнее мяса самок и более взрослых особей. Самые качественные крабы поставляются из Норвегии, Канады и Австралии.

Кальмары

Из всех морепродуктов кальмары знакомы нам лучше всего — их продавали и в СССР. Тем не менее иногда эти головоногие вызывают сложности на кухне. Кальмара лучше покупать свежего и неочищенного — так вы сможете быть уверены, что купили качественный продукт. Пленку-мембрану, которой покрыта тушка, счищать необязательно, удалить нужно только хорду, а щупальца и чернила кальмара тоже вполне съедобны. В Италии чернила используют, чтобы подкрашивать пасту и ризотто. Кстати, стружку кальмара и копченое филе, которое продается большими кусками, делают вовсе не из тех кальмаров, которых мы покупаем на салаты, а из гигантского кальмара, дешевой и очень неприятной на вкус разновидности этого моллюска, с добавлением подсластителей, ароматизаторов и глютамата натрия. Как выбрать: вкуснее всего небольшие особи, длина туловища которых (без учета щупалец) 10–15 см, большие кальмары бывают жесткими. Тушка должна быть гладкой и не источать никаких резких запахов. Глаза у свежего кальмара не могут быть мутными.

Осьминоги

Осьминог — редкий гость на прилавках российских магазинов, особенно свежий. Чаще всего у нас продаются маленькие осьминожки в пресервах — их обычно добавляют в салаты. У больших осьминогов пользуются спросом щупальца: из них готовят горячее. Если осьминога правильно приготовить, его текстура будет напоминать лобстера. Едят у осьминога практически все: щупальца, голову, кожу, чернила и даже глаза — их сушат и добавляют в разные блюда. А вот жители Китая, Кореи и Японии осьминогов едят сырыми, и даже перспектива насмерть задохнуться не останавливает гурманов. Как выбрать: самыми ценными считаются особи до 3 кг, но для определенных блюд скорее подойдут более мелкие или более крупные осьминоги. Свежие осьминоги упругие при надавливании, выглядят гладкими, блестят и пахнут морем, их кожа бордово-коричневая, без повреждений, а глаза прозрачные.

Устрицы

Устрицы — символ роскошной жизни, однако пробовать их впервые — настоящее испытание. Способов приготовления устриц существует великое множество, но обычно их едят живыми. В ресторанах раковины вскрывают прямо перед подачей на стол. Существует мнение, что моллюска нужно высасывать из створки, как сырое яйцо, и глотать не жуя. Но это не так. Специалисты уверяют: не раскусив тело устрицы, вы не почувствуете тот уникальный вкус и аромат, за которые заплатите немалые деньги. Есть устриц стоит только в проверенных местах, так как они могут быть переносчиками смертельно опасных бактерий вибрионов. Диабетикам, людям со слабым иммунитетом и больной печенью врачи советуют не рисковать. Как выбрать: если вы все же отважились отведать устриц, то выбирайте живые закрытые раковины с приятным морским запахом, и пусть вас не пугает зеленый налет — это фитопланктон. Считается, что есть устриц можно только в те месяцы, в названии которых есть буква «р», но это распространенный миф, который не имеет ничего общего с действительностью.

Мидии

Мидии водятся практически во всех морях и океанах, поэтому их знают и любят во всем мире. Существует огромное количество рецептов с мидиями: их жарят, варят, запекают, готовят из них салаты, супы, бутерброды, добавляют в пасту, ризотто и рагу. Они подходят для диетического питания и, говорят, особенно полезны для мужчин. Если вы собираетесь готовить мидий в створках, не забудьте их тщательно очистить под проточной водой снаружи и внутри, иначе песок будет скрипеть на зубах, также могут попадаться водоросли и мелкие камешки. Как выбрать: мидии продаются в целой раковине, в одной створке (в таком случае их обрабатывают паром и подвергают заморозке) и в виде филе — морожеными или в рассоле. Покупая неочищенных мидий, выбирайте покрупнее: они более сочные. Створки должны быть плотно закрыты и не иметь повреждений.

Гребешки

Гребешки — еще один вид моллюсков, к которым большинство россиян пока относится с опаской. И совершенно напрасно! В отличие от устриц, они обычно подвергаются термической обработке перед употреблением, хотя и сырыми их тоже едят. Если вам повезло встретить гребешков в раковине, берите не раздумывая, чистить их несложно. Как выбрать: в отличие от устриц и мидий, гребешки после сбора погибают очень быстро, поэтому их чаще всего извлекают из раковин и замораживают либо хранят в специальных аквариумах. Покупая живых гребешков, выбирайте моллюсков, чья раковина плотно закрыта. Если между створками есть щель, постучите по створке пальцем: живой моллюск сразу закроется. Гребешки бывают двух видов: морские и бухтовые. Первые несколько крупнее, вторые мельче и нежнее, они отлично подходят для приготовления соте и быстрого обжаривания.

Рапана

Венозная рапана, или просто рапана, как называют их на юге, — самый недооцененный отечественный морепродукт. Наверное, нет в России такого человека, который в детстве не слушал море, прикладывая к уху ракушку. Это как раз и была раковина венозной рапаны, привезенная в качестве сувенира с Черного моря. Кстати, в Черном море рапаны появились не так давно — впервые их заметили в 1947 году. А распробовали этот деликатес значительно позже. Сейчас рапану подают практически во всех кафе и ресторанах на черноморском побережье. Из них делают шашлык, салаты, жюльен, тушат их в сливках, обжаривают с луком, добавляют в супы и готовят массу других вкусных блюд. Очищенных рапан продают на рынках, а также можно собрать их самостоятельно. Рапаны любят песчаное дно и живут обычно на глубине 6–25 м, но после шторма их часто выносит на отмель. Живой моллюск извлечь из раковины непросто, для этого нужно ножом поддеть твердую пластину и проткнуть его тело либо просто сварить рапану в подсоленной воде. К сожалению, до массового потребителя рапаны пока не добрались. В России их поставками в отдаленные от моря регионы занимаются небольшие фирмы, которые работают в основном с ресторанами. Так что если соберетесь на отечественные юга, то не упускайте шанс попробовать этот деликатес.

Бонус: морской коктейль

За названием «морской коктейль» в России и некоторых других странах бывшего СССР может скрываться практически что угодно. Чаще всего мы ожидаем увидеть внутри креветок, кальмаров, осьминогов и мидий. На деле там могут быть и крабовые палочки, и искусственные креветки из сурими, криль вместо креветок и просто некондиционные морепродукты. На морской коктейль в заливке — пресервы — ГОСТа не существует, только техусловия (ТУ), поэтому состав этой заливки и качество морепродуктов государством не регулируются. В них выявляют клостридии, превышение содержания дрожжей и бензоата натрия, часто фактический состав не соответствует заявленному. Что касается замороженного коктейля из морепродуктов, шеф-повара не рекомендуют его использовать, так как у каждого ингредиента разное время приготовления. Есть масса способов приготовить замороженную смесь самостоятельно, обрабатывая каждый вид продуктов по отдельности. Как выбрать: если все же решите приобретать морской коктейль в магазине, то лучше отказаться от замороженных морепродуктов в открытых контейнерах — они могут быть заветренными. Морепродукты в пакетах не должны иметь наледи и следов снега. Лучше всего сохраняет свежесть и позволяет увидеть содержимое прозрачная вакуумная упаковка. И конечно, внимательно изучайте состав на предмет отсутствия нежелательных ингредиентов.