5 способов всегда выигрывать в популярных играх, чтобы победить в споре

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Если вы постоянно проигрываете в крестики-нолики или в «камень, ножницы, бумага», то, возможно, все потому, что вы не знаете выигрышной стратегии. Или ее знает ваш соперник. AdMe.ru расскажет про способы, которые помогут вам побеждать в 5 самых популярных играх и одерживать верх в спорах.

1. Крестики-нолики

Выигрышных стратегий в крестики-нолики много, но вполне достаточно запомнить лишь две.

Делая ход первым, поставьте свой «Х» в углу. Если в ответ соперник ставит «О» в любом месте, кроме центральной клетки, то можно сказать, что вы выиграли. Поставьте крестик в любой из свободных углов. Противник, не думая, перекроет вашу выигрышную комбинацию и встанет между вашими крестиками. Теперь просто занимайте еще один угол. Далее уже неважно, куда ваш оппонент поставит нолик. Вы все равно выиграете.

Если же после вашего первого хода противник занял центр, то выиграть можно и в этом случае.

Просто ставьте крестик в угол наискось от уже занятого. Теперь, если противник занимает один из свободных углов, то вы выиграли. В другом случае можно легко свести к ничьей.

2. «Монополия»

«Монополия» — игра, в которой многое зависит от вашего везения в начале и от умения договариваться в середине игры. Но чтобы в разы увеличить ваши шансы на победу, важно придерживаться определенных правил.

Покупайте железные дороги и не покупайте коммунальные предприятия (электричество и воду). Коммунальные предприятия уже в середине игры приносят маленький доход, а транспорт сделает вас богатым уже в самом начале. Не беспокойтесь об отелях. После того как вы собрали одну из цветовых территорий, постройте как можно скорее 3 дома. 3 дома — это точка, в которой вы находите лучшее применение своим деньгам. Их несложно построить, и они приносят высокий доход. Лучшие территории — это оранжевые, светло-голубые и красные. У них хорошее расположение, они принесут вам высокий доход и помогут выиграть.

3. Армрестлинг

Даже если против вас выступает соперник, превосходящий по силе и массе, победить его возможно, если использовать правильную технику постановки рук и туловища.

Наклонитесь к столу, выдвиньте правую ногу вперед и поставьте правый локоть на стол. Если вы используете левую руку, то выдвигайте левую ногу.

Следите, чтобы расстояние между предплечьем и телом было как можно меньше. Так вы сможете использовать не только силу руки, но и вес собственного тела, это даст вам преимущество.

Приподнимите запястье немного вверх. При этом ваша кисть опустится вниз, а запястье противника изогнется. Это придаст ему неудобства, а вам поможет усилить захват. Если изогнуть запястье не получается, то просто держите его ровно.

Теперь при надавливании потяните руку соперника на себя, а сами приблизьтесь и наваливайте плечом. Тут важно держать свое тело и предплечье близко друг к другу.

Для решающего удара немного разверните корпус и навалитесь плечом в нужном направлении. Теперь осталось только тащить соперника к себе и давить вниз. Вы победили!

4. Бильярд

Бильярд — игра, которая требует мастерства, тренировок и высокой концентрации. Поэтому если против вас играет опытный соперник, то выиграть будет очень сложно. Чтобы увеличить свои шансы, придерживайтесь базовых правил.

Не дайте оппоненту удачно разбить пирамиду. Это одно из базовых правил. Если перед вами опытный соперник, то, разбив пирамиду, он может забить сразу все шары, не дав вам и разу ударить. Поэтому старайтесь бить первым. Не торопитесь. Звучит банально, но большинство людей проигрывают, потому что торопятся ударить по шару. Потренируйтесь, прицельтесь, присмотритесь. Не обращайте внимания, если вас торопят. В этой игре важно терпение. Бейте правильно. Если ваш шар отклоняется от намеченной траектории, значит, вы бьете не в центр шара. Поставьте кий так, чтобы он совпадал с линией будущего удара. Если вы правша, то отставьте правую ногу перпендикулярно этой линии, левая нога выставлена вперед. Плечо, бедро, локоть и подбородок должны находиться в одной плоскости.

5. «Камень, ножницы, бумага»

Многие считают, что игра «камень, ножницы, бумага» состоит из случайностей. На самом деле выиграть вам будет легко, если знать некоторые психологические трюки. Исследователи из Чжэцзянского университета провели огромное количество экспериментов, результаты которых показали некоторые закономерности.

Большинство людей всегда начинают с камня. Причем мужчины в разы чаще, чем женщины. При этом многие люди не выбрасывают один и тот же знак 3 раза подряд. Так что выбросите «бумагу» 3 раза подряд — и вы выиграете.

Люди не любят быть предсказуемыми. Если ваш соперник 2 раза подряд выбросил «камень», то в большинстве случаев следующий знак будет «ножницы».

Если ваш соперник 2 раза подряд выбросил «камень», то в большинстве случаев следующий знак будет «ножницы». Следите за пальцами соперника — они подскажут, какой ход собирается сделать противник. Все пальцы напряжены — «камень». Все пальцы расслаблены — «бумага». Только два пальца напряжены — «ножницы».