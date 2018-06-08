Как собрать универсальную домашнюю аптечку, которая выручит в любой ситуации

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Невозможно предугадать, когда могут понадобиться те или иные лекарства, поэтому они всегда должны быть под рукой. Первую помощь нужно оказывать незамедлительно, ведь от этого зависит здоровье, а иногда и жизнь. Например, по статистике, около 91 % отравлений происходит дома, а скорая не всегда приезжает быстро. Мы собрали универсальную домашнюю аптечку, в которой найдется все необходимое на экстренный случай.

AdMe.ru выбрал одобренные и проверенные лекарства, которые можно приобрести в любой аптеке без рецепта врача.

От кашля и боли в горле

При температуре и недомогании

При травмах

При отравлении и проблемах с пищеварением

При аллергии

При боли, спазмах, стрессе

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Конечно, аптечка должна составляться индивидуально для каждой семьи, но мы постарались выбрать те лекарства, которые могут пригодиться всем.

Домашняя аптечка нужна для оказания первой помощи, снятия симптомов и при легком недомогании. Напоминаем, что не нужно заниматься самолечением и злоупотреблять народными средствами, ведь здоровье очень хрупко и невосполнимо, лучше довериться врачам.