Как собрать универсальную домашнюю аптечку, которая выручит в любой ситуации
Невозможно предугадать, когда могут понадобиться те или иные лекарства, поэтому они всегда должны быть под рукой. Первую помощь нужно оказывать незамедлительно, ведь от этого зависит здоровье, а иногда и жизнь. Например, по статистике, около 91 % отравлений происходит дома, а скорая не всегда приезжает быстро. Мы собрали универсальную домашнюю аптечку, в которой найдется все необходимое на экстренный случай.
AdMe.ru выбрал одобренные и проверенные лекарства, которые можно приобрести в любой аптеке без рецепта врача.
От кашля и боли в горле
- Гексэтидин — спреи с этим веществом помогают при воспалительных и инфекционных заболеваниях. Использовать препарат нужно тогда, когда вы только начинаете чувствовать першение в горле. При острой боли его применяют как вспомогательное средство наряду с теми лекарствами, которые выписывает врач.
- Сироп алтея — старое и проверенное средство, помогающее как при сухом, так и при влажном кашле. Его плюс еще в том, что сироп безопасен и даже полезен при проблемах желудочно-кишечного тракта, в отличие от мукалтина, например.
- Лизоцим — препарат широкого действия, лечит уши, горло и нос и еще много где может быть полезен в качестве антисептика.
При температуре и недомогании
- Термометр (градусник) — при симптомах простуды первым делом нужно измерить температуру, прежде чем принимать какие-то таблетки. Выбирайте современные электронные градусники, они более чувствительные и точные.
- Парацетамол — первое средство при высокой температуре. Препарат обязательно должен быть дома, можно выбрать порошок вместо таблеток — он более мягко и быстро действует на организм. Но стоит помнить, что температуру нужно сбивать, только если она превышает 38 °С, когда гипертермия становится опасной. К тому же парацетамол не лечит, а лишь снимает симптомы, поэтому при повышенной температуре не рекомендуется заниматься самолечением, а следует обратиться к врачу.
- Интерферон — если гуляет вирус или вы забыли зонтик и промокли, то примите интерферон, чтобы не заболеть. Благодаря препарату клетки становятся невосприимчивыми по отношению к вирусу, что препятствует его размножению.
При травмах
- Хлоргексидин — антисептик широкого применения, обладает противомикробным, противогрибковым, антивирусным действием. Им можно обрабатывать раны, ожоги, укусы насекомых и пр., безопасен для слизистых при редком использовании. В общем, настоящая полочка-выручалочка.
- Перекись водорода 3 % — применяется для небольших кровотечений и обработки ран — для механической промывки и остановки крови.
- Пантенол — аэрозоль, использующийся при ожогах, ранозаживляющее средство. Врачи рекомендуют при любом ожоге держать поврежденный участок под холодной водой 10 минут, затем щедро обработать пантенолом, обмотать поврежденный участок полиэтиленовой пленкой и ехать в больницу.
- Набор бинтов, жгут, пластыри, перчатки, ватные диски. После обработки и дезинфекции рану нужно перевязать. Если порез лишком глубокий, необходимо наложить жгут и вызвать врача.
- Мазь с бацитрацином — способствующая скорому заживлению ран. Можно использовать вместо йода и зеленки, которые сильно красят и сушат кожу, к тому же механизм их действия до сих пор так и не изучен.
При отравлении и проблемах с пищеварением
- Панкреатин — этот фермент используется при переедании, когда поджелудочная не справляется. Храните его в аптечке на случай праздников и углеводных срывов.
- Полисорб — современный сорбент с широким спектром действия, который связывает вредные вещества и выводит их из организма. Эффективнее активированного угля и других подобных препаратов. Можно принимать детям, беременным женщинам.
При аллергии
- Капли для носа с оксиметазолином — сосудосуживающие капли, снимают отек слизистой и облегчают дыхание. Подходят как при аллергическом, так и при простудном насморке.
- Лоратадин — антигистаминное средство, хорошо изучено и почти не имеет побочных эффектов.
При боли, спазмах, стрессе
- Тонометр — этот прибор должен быть даже у здоровых людей. При спазмах и головной боли, прежде чем принимать таблетки, измерьте свое давление, особенно если вы чувствительны к перепадам температуры и смене климата.
- Аспирин — применять можно при головной, зубной, мышечной, суставной или менструальной боли. Но при спазмах в брюшной области лучше выбрать, например, таблетки с дротаверином.
- Экстракт валерианы, пустырника — не только успокаивает, но и снимает спазм, в частности сосудов головного мозга
- Каптоприл — средство при гипертонии, которое должно быть в аптечке на случай гипертонического криза до приезда скорой помощи. Даже если вы не страдаете проблемами с давлением, все же стоит иметь препарат дома, ведь это одна из самых распространенных причин смерти в мире.
Еще
- Бахилы — копеечное решение наболевшей проблемы, когда врач по вызову не разувается и оставляет на полу грязные следы.
- Лицевая маска — если вы подхватили инфекцию, то используйте маску, чтобы не заразить домочадцев. К сожалению, обратного эффекта она не даст и не защитит вас от вирусов.
- Ножницы — нужны на тот случай, чтобы не вскрывать упаковку зубами. И бинты намного проще резать, а не рвать.
- Контрацептивы — ну вы сами понимаете.
Конечно, аптечка должна составляться индивидуально для каждой семьи, но мы постарались выбрать те лекарства, которые могут пригодиться всем.
Домашняя аптечка нужна для оказания первой помощи, снятия симптомов и при легком недомогании. Напоминаем, что не нужно заниматься самолечением и злоупотреблять народными средствами, ведь здоровье очень хрупко и невосполнимо, лучше довериться врачам.
А у вас есть проверенные и эффективные лекарства на разные случаи жизни? Поделитесь с нами в комментариях.
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