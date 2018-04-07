Как просто и эффективно делать массаж, даже не будучи профессионалом

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Если вы давненько хотели порадовать близкого человека чем-то оригинальным и приятным, то наша статья для вас. Что может быть лучше расслабляющего массажа? А если его делает любимый человек, да еще и вооружившись нашими советами, то тут уж точно будет фейерверк ощущений. Это вам не «рельсы-рельсы, шпалы-шпалы». Однако даже у такой безобидной процедуры есть противопоказания, вы найдете их в конце статьи. Ну а в бонусе мы познакомим вас с хитростями, которые и сделают именно ваш массаж незабываемым.

Мы в AdMe.ru опробовали советы на себе и очень даже рекомендуем провернуть все быстрее на практике.

1. Создайте расслабляющую обстановку

Уберите телефоны и все то, что может вам помешать расслабиться. Подготовьте место так, чтобы было удобно и вам, и партнеру. Тихая музыка, свечи, масло для массажа и пара теплых полотенец — то, что нужно. Полотенца понадобятся для того, чтобы поочередно накрывать те части тела, которые вы уже промассируете.

2. Начните с ног

В ногах скапливается много напряжения, так что, когда будете массировать ступню, тщательно пройдитесь по всей ее поверхности движениями давящими, но не сильно, чтобы не вызвать дискомфорт. Пальцы ног можно немного потянуть вверх каждый по очереди. После ступни плавными поглаживаниями пройдитесь по всей задней поверхности ноги, избегая впадины под коленной чашечкой, ее массировать нельзя. Направляйтесь от голени к бедру, растирая и легонько давя на мышцы. Когда закончили с первой ногой, укройте ее полотенцем и приступайте ко второй.

3. Массируйте спину и плечи

После ног плавно перейдите к пояснице, но помните, что сильно давить на эту область нельзя. Мягко разомните ее, пройдясь растирающими движениями по мышцам. Поднимитесь вверх и размашистыми движениями проведите от позвоночника к бокам, ладони держите перпендикулярно друг другу. После этого можете пройтись прерывистыми надавливающими движениями пальцев по всей поверхности спины, включая плечи. На плечах задержитесь и как бы вминайте большие пальцы в мышцы. Но не переборщите.

4. Уделите внимание рукам

Положите руку партнера вдоль спины и надавливающими движениями пройдитесь по всей поверхности, уделите внимание всем мышцам предплечья. Движения должны быть нежными и вдавливающими. Потом возьмите его ладонь и помассируйте своими большими пальцами всю поверхность. Движения делайте небольшие и по кругу. Не забывайте легко потянуть и помассировать каждый палец.

5. Завершите сеанс массажем головы

Попросите человека перевернуться на спину и укройте его полотенцем. Большими пальцами начните массировать линию вдоль роста волос, можно даже немного почесать кожу. Разомните ушные раковины большим и указательным пальцами, но не задерживайтесь надолго. Разместите свои ладони на лице партнера так, чтобы ваши большие пальцы круговыми движениями массировали лоб, брови и точку между бровями. Завершите процедуру легкими поглаживаниями в области висков.

Помните о противопоказаниях

Не рекомендуется делать массаж в следующих случаях: Кожные повреждения и большие родинки

Проблемы с позвоночником (грыжа, сколиоз и т. д.)

Нарушение свертываемости крови

Тромбоз и повреждение кровеносных сосудов

Остеопороз, онкология, диабет (ослабление кожных покровов) и иные серьезные заболевания

Высокая температура

Бонус: хитрости, которые сделают именно ваш массаж незабываемым

Прежде чем приступить к массажу, разотрите масло в руках, а не лейте непосредственно на спину, руки или ноги

Для основных движений используйте основание ладони, а остальную ладонь лучше оставить для самых чувствительных точек

Не давите на кости и массируйте вдоль мышц

Держите медленный темп

Уделяйте одинаковое время каждой прорабатываемой части тела

Может, у вас в арсенале тоже есть пара действенных приемов? Расскажите нам!