Как правильно водить машину ночью, чтобы избежать страшных неприятностей

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Согласно многим исследованиям, аварии с летальным исходом происходят ночью в 3 раза чаще, чем в дневное время. Тем не менее эта грустная статистика не избавляет многих водителей от необходимости подобных поездок, если это связано с работой. Другим же порой просто очень хочется выбраться в небольшое путешествие летом на собственной машине. Если вы принадлежите к той или иной группе, советуем относиться к подобным вылазкам с гораздо большей ответственностью и заранее изучить некоторые нюансы, которые могут уберечь вас от ненужных проблем.

Помимо банальных моментов, вроде хорошего самочувствия, утроенной внимательности и периодических остановок в долгом пути, которые позволят перевести дух, существует еще несколько вполне практичных советов, до которых не всегда доходят руки или о которых попросту не задумываешься. Именно с такими пунктами AdMе.ru предлагает ознакомиться, чтобы сделать любую ночную поездку чуточку безопаснее.

Держите дистанцию

Несоблюдение дистанции в принципе плохая привычка, но в ночное время и в плохую погоду особенно важно оставлять достаточно пространства между вами и машиной впереди. Первая проблема заключается в вашем собственном зрении. При свете дня реакция на резкую остановку автомобиля впереди быстрее, так как торможение заметно сразу, а не рассеивается тьмой. В лучшем случае вы даже можете заметить препятствие задолго до того, как это сделает водитель перед вами. В ночное же время зрение имеет тенденцию обманываться, что приводит к тому, что вы не успеваете отреагировать на резкое движение вовремя. Вторая проблема кроется в состоянии второго водителя, и тому есть несколько причин. Во-первых, слишком прижимаясь к нему, вы банально заставляете человека нервничать, что увеличивает вероятность того, что он не успеет вовремя и адекватно отреагировать на какое-либо препятствие, возникшее впереди. Во-вторых, отвлекающий эффект может вызвать свет ваших фар: ведь чем ближе вы, тем сильнее отражается свет в боковых зеркалах передней машины, что производит ослепляющий эффект и ухудшает видимость.

Не смотрите на свет, исходящий от встречных машин

Остановимся более подробно на последствиях, которые следуют за временным ослеплением. Яркие огни в ночное время серьезно нарушают концентрацию, порой даже без осознания этого самим водителем. Дело в том, что при наличии в машине лишь минимального освещения приборной панели, глаза сильно расслабляются и при этом неосознанно начинают цепляться и отвлекаться на яркие дорожные знаки, свет фар встречных машин и даже свет, который исходит от машин позади вас. Самое лучшее, что здесь можно посоветовать, — это сохранять бдительность и одергивать себя. Если у автомобиля позади вас сбит прицел фар и они светят слишком высоко, ослепляя вас, просто поверните зеркало заднего вида, чтобы отразить свет и убить сразу двух зайцев: предупредить о проблеме незадачливого водителя и исключить для себя этот отвлекающий фактор.

Правильно настройте фары

Что касается прицела фар, то даже в совершенно новых автомобилях бывает такое, что они настроены неравномерно или светят ниже, чем следует. Хорошая новость в том, что это можно исправить (как самостоятельно, прочитав руководство пользователя, так и в салонах), и этим точно стоит озадачиться перед поездкой в ночное время, особенно если путь неблизкий. Если вы решите делать это самостоятельно, то советуем набраться терпения, так как идеальная настройка может потребовать нескольких попыток. Подробнее об этом процессе можно посмотреть в этом видео. Еще случается, что даже правильно настроенные фары могут светить слишком тускло. Но чаще всего это происходит из-за банальной грязи и запыления, поэтому лучшим решением будет купить специальные средства для полировки фар и, конечно же, не лениться регулярно заниматься их очисткой.

Приглушите свет в салоне и на приборной панели

Некоторые автомобили не зря оснащены специальным рычажком регулировки яркости приборной панели. Путешествуя с максимальной яркостью, вы компрометируете свое видение. В этом плане лучше всего поучиться серьезному отношению к ночной езде у гонщиков — недаром они даже покрывают приборную панель черным войлоком, чтобы избавиться от отвлекающих отражений. Вам пользоваться таким бескомпромиссным способом, конечно, не советуем, но просто убавить яркость рекомендуем. То же самое касается и радио — выключить или приглушить экран будет совсем не лишним. И, конечно же, не оставляйте включенными любые другие электронные предметы, будь то мобильный телефон или навигатор. Свет от любого экрана неизбежно отбрасывает блики, что также создает нежелательный отвлекающий эффект.

Пользуйтесь преимуществами противотуманных фар

Противотуманные фары, как следует из названия, должны помогать водителю хорошо видеть дорогу сквозь туман, а не просто подсвечивать его. Они нацелены не слишком высоко, потому что сам туман часто висит не ниже полуметра над дорогой. Поэтому свет, направленный прямо или выше, вызывает блики, которые не только не улучшают видимость вам, но и слепят встречных водителей. Противотуманки могут быть полезны не только в условиях плохой видимости по причине погоды (туман, дым, снег, дождь), но и в ночное время при использовании совместно с ближним или дальним светом.

Почистите и настройте все зеркала

Грязные зеркала отражают свет от автомобилей позади вас в более широкой, рассеянной форме, что может способствовать появлению лишних бликов. Кроме того, стоит заранее позаботиться о том, чтобы не только почистить, но и правильно настроить их. Лучше всего направлять их слегка вниз, чтобы видеть автомобили позади, слегка наклоняя голову вперед, но не позволять им временно ослепить вас своим светом. Также не забудьте включить на зеркале заднего вида автозатемнение.

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