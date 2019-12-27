Финансовая инструкция для семейного бюджета, чтобы не ссориться из-за денег и сохранить семью

Не столь важно, какой тип ведения бюджета выберет семья и кто будет принимать основные решения по тратам. Это здорово, когда пара умеет договариваться о финансах, обсуждать долгосрочные цели и способы их достижения.

Наличие финансового плана. Необходимо обговорить, какое будущее видят супруги через 5, 10, 15 лет (сюда входит покупка жилья, автомобиля, образование детей, сбережения и прочие важные цели и мечты). После чего составить план этих расходов по месяцам или годам и следовать ему, анализировать и при необходимости менять условия.

Если в семье не раздельный бюджет, можно договориться о том, какую сумму каждый может потратить, не спрашивая разрешения супруга. Незапланированные покупки одного партнера могут нанести значительный урон всему семейному бюджету и подорвать доверие в отношениях.

Создание финансовой подушки безопасности — один из самых важных пунктов. Сюда относятся сбережения «на черный день», на которые можно прожить определенное время, если вдруг пропадет основной источник дохода. Крупные расходы могут быть незапланированными, и к этому нужно быть готовым.



Для создания такой «заначки» нужно вести учет доходов и расходов 2–3 месяца и подсчитать свои ежемесячные траты. А размер финансовой подушки рассчитывается по формуле: сумму ежемесячных расходов умножить на количество «безденежных» месяцев. К примеру, если ваши расходы в месяц составляют ₽ 50 000, а запас хотите сделать на 3 месяца, то накопить нужно ₽ 150 000. Оптимальный период, на который следует иметь запас денег, составляет от 3 до 6 месяцев.