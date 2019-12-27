Финансовая инструкция для семейного бюджета, чтобы не ссориться из-за денег и сохранить семью
Финансовые проблемы в семье являются достаточно частой причиной разводов и несчастливых семей. Согласно исследованию, практически 40 % браков распадаются из-за проблем с деньгами. Поэтому о планировании семейного бюджета многие договариваются «на берегу» и ведут его при полном доверии и грамотном планировании. Довольно часто благодаря этому можно избежать множества проблем в отношениях и сохранить крепкую и дружную семью.
Мы в AdMe.ru поползали по финансовым сайтам, блогам и нашли много информации на тему семейного бюджета.
Есть 3 вида семейного бюджета
Традиционно бюджет семьи разделяют на 3 вида:
- Общий — это значит, что в паре нет разделения денежных средств на «мои» и «твои». Все 100 % своих доходов складываются в «один котел». Общий бюджет больше подходит для пар, которые уже не один год живут вместе, а также семьям с детьми и парам, где один из супругов зарабатывает значительно больше другого. У каждого супруга одинаковый доступ к деньгам и равное право ими распоряжаться. Но здесь могут возникнуть сложности с выбором подарков друг для друга. Также при таком бюджете необходимо обговаривать все расходы (и крупные, и мелкие), а спонтанные покупки могут вызвать разногласия.
- Раздельный — каждый распоряжается своими заработанными деньгами так, как сам того пожелает, не обсуждая траты с партнером. А общие расходы делятся либо пополам, либо по договоренности. Такой бюджет характерен для пар, которые не живут вместе или же только съехались и лишь начинают вести совместный быт. Достоинства такого ведения бюджета в финансовой независимости друг от друга: у каждого ответственность только за свои расходы и доходы. А недостатки в том, что могут возникать разногласия и даже конфликты в тратах на общие нужды.
- Смешанный — когда часть собственных заработанных денег каждый откладывает на общие семейные нужды, а часть оставляет себе на личные расходы. Тут важна договоренность партнеров: совместные средства можно тратить лишь на оговоренные вещи, а личные деньги — на свое полное усмотрение. Этот вид бюджета подходит для пар, где оба супруга имеют стабильный заработок и ведут совместный быт. Основной плюс здесь — это финансовая независимость каждого супруга. Но такой вид бюджета нуждается в регулярном контроле и «оптимизации данных» хотя бы пару раз в год.
Финансовые ошибки, которые могут привести к разводу
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Утаивание личных расходов. 2/3 супружеских пар скрывают от партнера некоторые личные покупки и долги. Причины могут быть разными, но рано или поздно все откроется и проблем уже не избежать.
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Отсутствие сбережений, финансовой подушки рано или поздно скажется на финансах. Проблемы, внезапные трудности с работой и прочие негативные события могут опустошить семейный бюджет и, как следствие, подпортить отношения в семье.
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Попытки изменить и контролировать друг друга. У каждого человека свой стиль обращения с деньгами: кто-то умеет откладывать, а кто-то хочет тратить все сразу. В таком случае лучше сразу выяснить все пожелания друг друга и договориться о плане ведения бюджета.
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Желание впечатлить окружающих людей своим достатком, сравнивать себя с окружающими, пытаться стать похожим на кого-то также плачевно скажется на семейном бюджете. Очень важно жить по средствам, а к расходам подходить ответственно, полагаясь на свои возможности и желания.
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Часто бывает, что в семье работает только один из супругов, чаще всего муж. И это ни в коем случае не должно значить, что жена не имеет права голоса в решении финансовых вопросов. Позиция «Я зарабатываю, значит, я решаю» ни к чему хорошему точно не приведет.
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Позиция, что мужчина — добытчик и обязан больше зарабатывать и распоряжаться деньгами, давно уже неактуальна. Финансами должен управлять тот, кто умеет делать это лучше и на благо всех членов семьи.
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Объединять финансы в общий или даже смешанный бюджет парам, у которых разный стиль управления деньгами, не совсем разумно. Ведь увлечения и привычки одного из партнеров могут разорить всю семью.
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Согласно исследованию, худшие отношения — это те, в которых преобладает меркантилизм, потому отношения «по расчету» редко длятся долго и еще реже бывают счастливыми.
Способы урегулирования денежных вопросов друг с другом
Не столь важно, какой тип ведения бюджета выберет семья и кто будет принимать основные решения по тратам. Это здорово, когда пара умеет договариваться о финансах, обсуждать долгосрочные цели и способы их достижения.
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Наличие финансового плана. Необходимо обговорить, какое будущее видят супруги через 5, 10, 15 лет (сюда входит покупка жилья, автомобиля, образование детей, сбережения и прочие важные цели и мечты). После чего составить план этих расходов по месяцам или годам и следовать ему, анализировать и при необходимости менять условия.
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Если в семье не раздельный бюджет, можно договориться о том, какую сумму каждый может потратить, не спрашивая разрешения супруга. Незапланированные покупки одного партнера могут нанести значительный урон всему семейному бюджету и подорвать доверие в отношениях.
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Создание финансовой подушки безопасности — один из самых важных пунктов. Сюда относятся сбережения «на черный день», на которые можно прожить определенное время, если вдруг пропадет основной источник дохода. Крупные расходы могут быть незапланированными, и к этому нужно быть готовым.
Для создания такой «заначки» нужно вести учет доходов и расходов 2–3 месяца и подсчитать свои ежемесячные траты. А размер финансовой подушки рассчитывается по формуле: сумму ежемесячных расходов умножить на количество «безденежных» месяцев. К примеру, если ваши расходы в месяц составляют ₽ 50 000, а запас хотите сделать на 3 месяца, то накопить нужно ₽ 150 000. Оптимальный период, на который следует иметь запас денег, составляет от 3 до 6 месяцев.
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Финансовые вопросы нужно регулярно обсуждать. Отлично, когда супруги могут открыто поговорить друг с другом о новых расходах, корректировать цели по накоплениям, ставить новые цели и распределять траты. Удобнее всего обсуждать такие вопросы в конце месяца, а заодно обсудить финансовые планы на следующий.
А какой способ ведения бюджета в вашей семье? Может, у вас есть свои финансовые секреты?