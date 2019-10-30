9 вещей, которые строго не рекомендуется собирать пылесосом. А мы делаем это, даже не задумываясь

4 12 20 4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда что-то просыпалось или разбилось, собрать мусор при помощи пылесоса кажется идеальным решением. Тем более если под рукой есть беспроводной пылесос, который просто обязан заменять веник. Но позже оказывается, что устройство неприятно пахнет, его мощность значительно снизилась или оно по непонятным причинам перестало работать. А все потому, что определенные вещи просто-напросто нельзя собирать пылесосом.

AdMe.ru выяснил, что еще нельзя собирать пылесосом, кроме всем известных шариков ртути из разбившегося градусника.

1. Кофе, кофейная гуща и какао

Если испитую кофейную гущу собрать пылесосом, она очень быстро вырастит в мешке колонию плесени. Гуща всегда остается влажной, даже если кажется, что это не так. К тому же такие частицы быстро приклеиваются к внутренним частям пылесоса, и очистить их не представляется возможным. Сухой кофе или какао тоже опасны для пылесоса: их мелкие частицы очень быстро закупоривают фильтры, способны проникнуть в мотор и вывести его из строя.

2. Земля и сухие части комнатных растений

Дети натоптали в прихожей? Первым делом рука тянется за пылесосом. Но в этом случае ковер лучше почистить щеткой, так как пылесос загонит грязь еще глубже в ворс — это будет сложно исправить. Если же рассыпанная почва была влажной, то это может вызвать проблемы в двигателе. Сухие цветы и листья комнатных растений легко могут закупорить гибкий шланг или фильтры, в них сохраняется влага, которая губительна для частей пылесоса.

3. Волосы

Совершенно избегать попадания в пылесос волос невозможно, но все же стоит следить, чтобы шерсть животных и волосы не всасывались в него в больших количествах. Они очень быстро забивают мешок для пыли, фильтры. Мощность пылесоса может сильно снизиться даже в течение одной уборки. Некоторые беспроводные пылесосы оснащены быстро крутящимися щетками, которые наматывают волосы так, что без разбора устройства или неприятной очистки щетки вручную потом не обойтись.

4. Косметика

В пудре, тенях, хайлайтере и прочей косметике, которая кажется сухой, есть различные масла и вещества, которые начинают плавиться под воздействием горячего воздуха. Поэтому косметика считается одним из опасных врагов пылесоса — жировая составляющая расплавится внутри прибора и забьет механические части и фильтры. Очистить фильтры от такой массы практически невозможно, они подлежат замене.

5. Мелкие кусочки бумаги и конфетти

Конфетти очень быстро забивает пылесос. Прибор перегревается, и мотор выходит из строя. Но особенно опасно не бумажное конфетти, а сделанное из фольги. Под воздействием горячего воздуха внутри частички быстро расплавляются, налипают в труднодоступных местах и мешают работе.

6. Электрические шнуры

Очистить электрические шнуры при помощи пылесоса может выглядеть удобным решением. Но насадки и мощность всасывания способны повредить шнур и обнажить или порвать мелкие проводки. Это не всегда видно и может грозить коротким замыканием или ударом тока. Поэтому лучше избегать очистки скопления проводов таким образом. Особенно если оно состоит из шнуров разной толщины, как в случае с рабочим местом или местами подключения кухонной техники.

7. Влажный пол

Пылесосить откровенно мокрый пол или влажную еду опасно: вас может ударить током. Существует и опасность короткого замыкания. Если же пол будет слегка влажным, внешне пылесос никак не отреагирует. Но такая пыль, попадая внутрь, буквально цементируется в насадке и трубе всасывания. Нарушается тяга, появляется неприятный, тухлый запах, от которого трудно избавиться, потому что такой засор сложно очистить.

8. Мелкое стекло

Очевидный вред разбитых стекол для пылесоса, казалось бы, не вызывает сомнений, однако многие позволяют себе воспользоваться им для уборки очень мелких частиц. Но в большинстве случаев после пары таких уборок придется менять мягкие шланги пылесоса, фильтры и мешок для сбора пыли. В случае мелких повреждений вы можете их не заметить, но пылесос не сможет по-прежнему удерживать пыль внутри, поэтому она будет проникать назад в квартиру.

9. Мука

Специалисты говорят, что в том случае, если нужно убрать муку пылесосом, обращайте внимание на ее количество. Небольшая горсть не повредит прибору, а вот если просыпалась пачка, то лучше собрать ее вручную. Иначе она повредит любому пылесосу: забьются все фильтры, часть муки может попасть в мотор, выводя его из строя.

Нас удивил факт, что пылесос — предмет не такой уж универсальный и его стоит поберечь, чтобы он справлялся с основными обязанностями. А вы пылесосите все подряд или знаете об ограничениях?