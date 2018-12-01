9 признаков непереносимости глютена, которые важно знать каждому

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Глютен называют тихим убийцей, потому что он может нанести большой вред всему организму. Иногда человек даже не осознает последствий его употребления. Поэтому лучше проверить, чувствительны ли вы к наличию клейковины в пище.

AdMe.ru собрал самые главные симптомы непереносимости глютена.

1. Проблемы с желудочно-кишечным трактом

Главные признаки связаны с работой кишечника: тошнота, вздутие живота, диарея, боль в животе и даже запор. Часто люди ассоциируют эти симптомы с другими заболеваниями. Иногда врачи ошибочно диагностируют синдром раздраженной толстой кишки. Исследования подтверждают, что 10–15 % населения мира страдает от данного заболевания. Однако те же симптомы могут иметь люди с непереносимостью глютена, и из-за неправильного диагноза они не получают должного лечения.

2. Необъяснимое изменение веса

Непереносимость глютена может привести как к потере веса, так и к его увеличению, без видимых причин. Это происходит из-за воспалительных процессов на клеточном уровне и нарушений обмена веществ. Внезапное изменение веса может сопровождать другие неприятные заболевания. Следует помнить, что это может быть связано с непереносимостью клейковины, если присутствуют и другие симптомы мальабсорбции.

3. Гормональный дисбаланс

Существует прямая зависимость между непереносимостью клейковины и гормональными нарушениями, которые могут проявляться как нерегулярный менструальный цикл, внезапные колебания веса, ПМС и расстройства сна. Гормональные сбои, вызванные непереносимостью глютена, могут происходить во время полового созревания, беременности и менопаузы у женщин.

4. Проблемы с центральной нервной системой

Глютен увеличивает воспаление и проницаемость кишечника. В результате чего могут появиться проблемы с концентрацией, депрессия, беспокойство, бессонница и усталость. Некоторые люди испытывают раздражительность и ощущение, что они легко теряют ход мысли. Согласно исследованию, люди с непереносимостью клейковины более склонны к мигрени. Причины головных болей могут быть разными. Человек, страдающий аллергией на глютен, может испытывать головную боль через 30–60 минут после еды.

5. Проблемы с кожей и ногтями

Кератоз кожи и герпетический дерматит — это два состояния кожи, непосредственно связанные с непереносимостью глютена. Симптомы включают зуд и высыпания, которые могут появиться на руках, теле, лице, ягодицах, локтях и на линии роста волос. Еще один симптом — ослабленные и ломкие ногти.

6. Синдром дефицита внимания и гиперактивности

Расстройством, которое также может быть связано с непереносимостью клейковины, является синдром дефицита внимания и гиперактивности. СДВГ может проявляться как у детей, так и у взрослых. Люди с этим расстройством имеют трудности с концентрацией внимания, страдают гиперактивностью и плохо управляемой импульсивностью. Безглютеновая диета поможет уменьшить симптомы СДВГ.

7. Плохое состояние зубов

В случае аллергии на глютен ухудшается абсорбция необходимых элементов и минералов в кишечнике. Это также относится к кальцию. Результатом могут быть проблемы с зубами и полостью рта: гиперчувствительность эмали, кариес и стоматит. Если вы заботитесь о своих зубах, но все равно замечаете данные симптомы, причина может быть вызвана потреблением клейковины.

8. Железодефицитная анемия

Очень часто цереброваскулярная болезнь диагностируется из-за железодефицитной анемии. Его симптомы включают снижение объема крови, усталость, одышку, головные боли, бледность кожи и даже артрит. Железо плохо усваивается, поскольку из-за аллергии на глютен наблюдается нарушение абсорбции железа в кишечнике.

9. Аутоиммунные заболевания

Многие люди с аутоиммунными заболеваниями страдают от аллергии на клейковину. Целиакия — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует собственные клетки кишечника после попадания в них глютена. Проблема усугубляется тем фактом, что эта болезнь увеличивает риск развития других аутоиммунных заболеваний, таких как тиреоидит, болезнь печени, болезнь Крона, диабет, витилиго, ревматоидный артрит и рассеянный склероз.

Как победить непереносимость глютена?

1. Пройти тест. Врач возьмет анализ крови и проверит ее на наличие антител, которые обычно присутствуют в крови людей с целиакией. Перед анализом вам необходимо включить глютен в свой рацион: это поможет избежать неточных результатов. 2. Исключить клейковину из рациона. Откажитесь от изделий, содержащих пшеницу, ржаную муку, булгур, манную крупу и т. п. Всегда проверяйте состав продуктов. Отдавайте предпочтение тем, что содержат пометку «Без глютена».

Замечали ли вы у себя какие-либо признаки из данного списка? Поделитесь с нами своими наблюдениями.