9 признаков непереносимости глютена, которые важно знать каждому
Глютен называют тихим убийцей, потому что он может нанести большой вред всему организму. Иногда человек даже не осознает последствий его употребления. Поэтому лучше проверить, чувствительны ли вы к наличию клейковины в пище.
AdMe.ru собрал самые главные симптомы непереносимости глютена.
1. Проблемы с желудочно-кишечным трактом
Главные признаки связаны с работой кишечника: тошнота, вздутие живота, диарея, боль в животе и даже запор. Часто люди ассоциируют эти симптомы с другими заболеваниями. Иногда врачи ошибочно диагностируют синдром раздраженной толстой кишки. Исследования подтверждают, что 10–15 % населения мира страдает от данного заболевания. Однако те же симптомы могут иметь люди с непереносимостью глютена, и из-за неправильного диагноза они не получают должного лечения.
2. Необъяснимое изменение веса
Непереносимость глютена может привести как к потере веса, так и к его увеличению, без видимых причин. Это происходит из-за воспалительных процессов на клеточном уровне и нарушений обмена веществ. Внезапное изменение веса может сопровождать другие неприятные заболевания. Следует помнить, что это может быть связано с непереносимостью клейковины, если присутствуют и другие симптомы мальабсорбции.
3. Гормональный дисбаланс
Существует прямая зависимость между непереносимостью клейковины и гормональными нарушениями, которые могут проявляться как нерегулярный менструальный цикл, внезапные колебания веса, ПМС и расстройства сна. Гормональные сбои, вызванные непереносимостью глютена, могут происходить во время полового созревания, беременности и менопаузы у женщин.
4. Проблемы с центральной нервной системой
Глютен увеличивает воспаление и проницаемость кишечника. В результате чего могут появиться проблемы с концентрацией, депрессия, беспокойство, бессонница и усталость. Некоторые люди испытывают раздражительность и ощущение, что они легко теряют ход мысли.
Согласно исследованию, люди с непереносимостью клейковины более склонны к мигрени. Причины головных болей могут быть разными. Человек, страдающий аллергией на глютен, может испытывать головную боль через 30–60 минут после еды.
5. Проблемы с кожей и ногтями
Кератоз кожи и герпетический дерматит — это два состояния кожи, непосредственно связанные с непереносимостью глютена. Симптомы включают зуд и высыпания, которые могут появиться на руках, теле, лице, ягодицах, локтях и на линии роста волос. Еще один симптом — ослабленные и ломкие ногти.
6. Синдром дефицита внимания и гиперактивности
Расстройством, которое также может быть связано с непереносимостью клейковины, является синдром дефицита внимания и гиперактивности. СДВГ может проявляться как у детей, так и у взрослых. Люди с этим расстройством имеют трудности с концентрацией внимания, страдают гиперактивностью и плохо управляемой импульсивностью. Безглютеновая диета поможет уменьшить симптомы СДВГ.
7. Плохое состояние зубов
В случае аллергии на глютен ухудшается абсорбция необходимых элементов и минералов в кишечнике. Это также относится к кальцию. Результатом могут быть проблемы с зубами и полостью рта: гиперчувствительность эмали, кариес и стоматит. Если вы заботитесь о своих зубах, но все равно замечаете данные симптомы, причина может быть вызвана потреблением клейковины.
8. Железодефицитная анемия
Очень часто цереброваскулярная болезнь диагностируется из-за железодефицитной анемии. Его симптомы включают снижение объема крови, усталость, одышку, головные боли, бледность кожи и даже артрит. Железо плохо усваивается, поскольку из-за аллергии на глютен наблюдается нарушение абсорбции железа в кишечнике.
9. Аутоиммунные заболевания
Многие люди с аутоиммунными заболеваниями страдают от аллергии на клейковину. Целиакия — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует собственные клетки кишечника после попадания в них глютена. Проблема усугубляется тем фактом, что эта болезнь увеличивает риск развития других аутоиммунных заболеваний, таких как тиреоидит, болезнь печени, болезнь Крона, диабет, витилиго, ревматоидный артрит и рассеянный склероз.
Как победить непереносимость глютена?
1. Пройти тест. Врач возьмет анализ крови и проверит ее на наличие антител, которые обычно присутствуют в крови людей с целиакией. Перед анализом вам необходимо включить глютен в свой рацион: это поможет избежать неточных результатов.
2. Исключить клейковину из рациона. Откажитесь от изделий, содержащих пшеницу, ржаную муку, булгур, манную крупу и т. п.
Всегда проверяйте состав продуктов. Отдавайте предпочтение тем, что содержат пометку «Без глютена».
Замечали ли вы у себя какие-либо признаки из данного списка? Поделитесь с нами своими наблюдениями.
Ekaterina Gapanovich специально для AdMe.ru