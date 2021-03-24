9 ошибок, которые мы все хоть раз совершали в обувном магазине, а потом страдали

В XIV веке размер обуви определяли с помощью ячменного зерна: 3 штуки соответствовали одному дюйму. Сегодня узнать свой размер гораздо проще, но найти подходящую пару, в которой можно отправиться и в пир, и в мир, и в добрые люди, по-прежнему непросто. В этом нелегком деле есть масса нюансов, которые мы обычно совершенно не берем в расчет.

AdMe.ru подготовил список распространенных ошибок при выборе обуви и предлагает простые способы их избежать.

Не смотрим на расположение каблука

Каблук нужен не только для красоты: он призван обеспечивать поддержку стопе. Мы делаем шаг с пятки на носок — значит, и максимальная поддержка нужна именно этой области. Поэтому каблук должен находиться строго под пяткой. Если он смещен ближе к кромке либо центру стопы, нагрузка будет распределена неправильно и вы быстрее устанете. Особенно важно учитывать это при выборе шпилек, широкий каблук устойчив сам по себе.

Сочетаем высокий каблук с острым носком

И чрезмерно высокий каблук, и не в меру острый носок могут навредить нашим ножкам. Представьте, какое комбо получится, если выбрать туфли-лодочки на высоком каблуке: давление на пальцы будет очень сильным. Поэтому лучше отдать предпочтение чему-то одному. Например, если выбираете высокий каблук, ищите более широкий носок. Обожаете остроносую обувь? Подбирайте туфли так, чтобы они не сидели на ноге слишком плотно (в области носка должно оставаться достаточно места для пальцев), либо надевайте такую обувь по особому случаю на непродолжительное время.

Не учитываем повод, для которого подбираем обувь

Это может показаться странным, но не все кроссовки подходят для занятий спортом. Более того, разные виды спортивной активности требуют особой обуви. Например, для баскетболистов предпочтительны высокие кроссовки, у бегунов в приоритете надежная амортизация и поддержка свода стопы. Удобные кеды для прогулок и вовсе не подойдут для спортплощадки: из-за плоской подошвы они не поддерживают стопу, что критично при беге и прыжках. Если заниматься в прогулочной обуви, она быстро придет в негодность. Впрочем, кеды и обувь на плоской подошве подходят для некоторых видов спорта: кеды и любую обувь без небольшого каблучка на тренировках можно носить тяжелоатлетам. Плоская подошва обеспечит лучшее сцепление с поверхностью при приседании, жиме лежа и становой тяге.

Обращаем внимание лишь на размер

Размер — безусловно, один из самых важных факторов при выборе той самой пары. Но не спешите на кассу, если она вам впору. Внимательно рассмотрите все части туфель или ботинок: ровно ли сидят пряжки? Достаточно ли прочные шнурки? Надежно ли пришит декор? Проверьте, как функционирует молния. Например, если выбираете сандалии, проверьте, не спадают ли они при ходьбе, насколько комфортно облегают ногу, достаточно ли регулируются ремешки.

Примеряем обувь только на коврике

Во многих обувных магазинах возле зеркала постелен ковер. Часто при выборе обуви мы ходим исключительно по нему. Но симпатичный мягкий коврик может оказать медвежью услугу. Ворс создает ощущение, что подошва обуви мягкая или в ней есть дополнительная подкладка, которой на самом деле может и не быть. Чтобы проверить удобство и толщину подошвы, выйдите за пределы коврика и пройдитесь по торговому залу — так вы точно поймете, насколько они комфортные.

Недостаточно долго ходим в обуви при примерке

Нескольких шагов явно недостаточно, чтобы понять, насколько удобна обувь. Это не позволит как следует почувствовать колодку и ощущения при носке. Значит, вероятность, что вы слишком быстро устанете в новой обуви или выберете неудачную пару, будет выше. Рекомендуется примерять каждую пару обуви около 15 минут, однако не каждый готов к таким подвигам. Попробуйте походить по залу магазина чуть дольше, чем привыкли.

Покупаем слишком открытую обувь

Речь совсем не о пуританских нравах. Верхняя часть некоторых босоножек состоит всего из нескольких ремешков. Малое количество материала уже не так крепко фиксирует стопу в туфле. Из-за этого обувь теряет устойчивость. При длительном ношении ваши ножки могут быстрее уставать.

Не берем в расчет форму стопы

Не все знают форму своей стопы и уж тем более не каждый учитывает этот фактор при выборе фасона обуви. Между тем анатомические особенности могут влиять на удобство при носке той или иной пары. Итак, главный критерий — длина пальцев, в соответствии с ней выделяют 3 типа стопы. У «египетской» стопы наиболее длинный палец — большой, длина остальных уменьшается по убыванию. С такой ногой можно носить вытянутый или круглый носок, слишком узких или острых носков лучше избегать, чтобы не вызвать деформацию пальцев. У «римской» стопы первый, второй и третий пальцы имеют равную длину. Обладатели такой ноги будут комфортно себя чувствовать в обуви с круглым или квадратным носком. «Греческая» стопа отличается тем, что самый длинный палец — второй. Для такой ноги отлично подойдет обувь с остроконечным носком — при такой конструкции будет достаточно места для всех пальцев.

Примеряем обувь в неподходящих носках

Чтобы обувь не доставляла дискомфорт при носке, нужно мерить ее в тех носках или колготках, с которыми вы планируете ее носить. Например, если выбираете зимние сапоги, примерять их на тоненькие колготки толщиной 20 ден бессмысленно. Зимой вам, скорее всего, понадобятся теплые носки — с ними и нужно приходить в магазин. Так вы сможете подобрать обувь, которая не будет сдавливать ногу.