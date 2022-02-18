9 оплошностей при выборе колготок, которые все мы допускали, а потом локти кусали

Хотя все знакомы с колготками с детства, далеко не все в курсе даже основных правил ношения этого вида одежды. Однако их важно знать, чтобы не попасть впросак, создавая свой образ — как для ежедневных походов на работу, так и модный для вечеринки с друзьями.

AdMe.ru прошерстил множество модных журналов в поисках наиболее важных правил выбора и ношения колготок. И вот готовая и полная инструкция, как пользоваться этим изделием, которая пригодится каждой женщине. А в конце вас ждет маленький, но важный бонус о том, как правильно снимать колготки.

Не обращаем внимания на плотность изделия

Прежде всего нужно обращать внимание на плотность изделия. Но мало кто об этом задумывается. А ведь она влияет не только на то, насколько теплыми являются колготки, но и на то, как они будут на вас смотреться. Предлагаем ориентироваться на следующую классификацию: Ультратонкие (5–10 ден) — практически прозрачные колготки. Их чаще всего носят в офисах, где строгий дресс-код и даже в очень жаркую погоду нельзя показываться с голыми ногами. В таких случаях допускается надевать очень тонкие колготки. Стоит учитывать правила фирмы, в которой работает сотрудник.

Тонкие (10–15 ден) — колготки для теплой погоды. Они не очень прочные и не особо греют, но для деловых встреч летом или для сочетания с определенными легкими нарядами, когда вдруг похолодало и хочется «пододеться», отлично подходят.

Средней плотности (20–40 ден) — наиболее распространенные колготки, которые порой можно найти даже в продуктовых магазинах. Именно этот тип изделий отличается самым большим разнообразием цветов и узоров. Подходят для офиса, ежедневного ношения, а можно подобрать и для особых нарядов.

Плотные (50–200 ден) — максимально прочные и теплые. В их составе часто присутствует хлопок или шерсть. В офисе, где строгий дресс-код, в них, конечно, не походишь. Зато и на улице в мороз в таких колготках не замерзнешь.

Не задумываемся об оттенках колготок телесного цвета

Колготки телесного, или бежевого, цвета считаются универсальными и подходящими ко всему. Но даже их надо уметь подбирать. Среди наиболее часто встречающихся ошибок можно отметить следующие: Неумело подобран оттенок. Как избежать : берите колготки в тон кожи, которые практически незаметны на ногах.

: берите колготки в тон кожи, которые практически незаметны на ногах. Колготки излишне блестят. Как избежать : выбирайте матовую текстуру.

: выбирайте матовую текстуру. Выбраны слишком плотные колготки. Как избежать: поскольку в идеале телесные колготки должны быть незаметны, выбирайте изделие плотностью не больше 40 ден. Конечно, речь идет о ситуациях, когда колготки будут видны окружающим, а не окажутся спрятанными от чужих глаз под брюками или длинным платьем.

Не знаем нюансы выбора базовых черных колготок

Хотя черные колготки наравне с изделиями телесного цвета считаются универсальными и есть, наверное, в гардеробе практически каждой девушки, на самом деле они тоже подходят не ко всему. Правда, в последнее время все больше модниц смело экспериментируют с этим цветом, и порой выходит даже неплохо. Однако если вы не уверены в себе или собираетесь в офис, а не на встречу с друзьями, то от дерзких решений все же лучше отказаться. Плотные черные колготки очень актуальны в холодное время года. Они хорошо смотрятся с теплой одеждой. С ними сочетаются, например, шерстяные свитеры, сапоги, ботильоны или кожаные изделия.

Не задумываемся об особенностях ношения цветных колготок

Вот уж где можно развернуться и либо создать умопомрачительный образ, достойный упоминания в модных журналах, либо сесть в лужу. И чтобы последнее ни в коем случае не произошло, а шансы на первое увеличились, при выборе цветных колготок нужно обратить внимание на следующие моменты: Стоит помнить, что часто цветные колготки полнят ноги, поэтому обладательницам пышных форм надо быть аккуратнее с данным предметом гардероба.

Будьте осмотрительны, сочетая цветные колготки и контрастную одежду. Яркая граница разделяет силуэт и может зрительно уменьшить ваш рост.

Образ, в котором сочетается одежда одного цвета, но разных оттенков, тоже возможен. Просто используйте светлые и темные тона, чтобы правильно расставить акценты. А вообще экспериментируйте, будьте яркими, но оставайтесь благоразумными. Или хотя бы подумайте, куда вы пойдете в таком наряде (и стоит ли это делать).

Не знаем, для каких ситуаций подходят белые колготки, а для каких нет

О белых колготках также стоит поговорить отдельно. Дело в том, что у нас уже сложился определенный образ, ассоциирующийся с этим типом изделия: их носят школьницы, невесты и фигуристки. А еще белые колготки полнят ноги и сильно пачкаются. Но если они вам очень нравятся, то выход все же есть. Белые колготки хорошо сочетаются с белыми платьями (не только свадебными), к которым можно добавить яркий аксессуар, а также с никогда не устаревающей черно-белой классикой.

Не уделяем должного внимания рисункам и узорам

Как и цветные, колготки с узором или принтом — выбор смелых и ярких личностей. Но здесь важно не забывать о чувстве меры и вкусе. И не переусердствовать с яркими акцентами, чтобы не выглядеть вульгарно или смешно. На фото выше представлен пример пристойного и в то же время обращающего на себя внимание узора. Основные же моменты, о которых нужно помнить при выборе такого типа колготок, следующие: Колготки в полоску (горизонтальную или вертикальную) полнят ноги.

Объем ногам добавит и крупный или причудливый рисунок.

Хорошо смотрится горошек. К тому же он уже стал более привычным и популярным.

Не знаем, как лучше носить знаменитую сеточку

Так же, как белые изделия выделяются среди цветных, в числе колготок с узором особняком стоят колготки в сеточку. И так же, как и белые, они вызывают определенные ассоциации, в большинстве своем для нас нежелательные и даже вульгарные. Но это не повод отказываться от таких колготок. Надо лишь правильно подбирать к ним наряд. Лучше всего они сочетаются с платьями. Однако можно и экспериментировать, создавая свой собственный уникальный образ. Просто помните о чувстве меры, не носите их с мини-юбкой и обувью на шпильке. И не надевайте такие колготки в офис.

Выбираем неподходящий размер

Чтобы колготки хорошо сидели и в них было комфортно, надо правильно подобрать размер. Не надо брать поменьше в надежде на то, что они утянут фигуру. Для этого есть специальное корректирующее белье. Для выбора подходящего изделия измерьте свои вес и рост и посмотрите в таблицу ниже: на пересечении этих показателей и будет ваш размер.

Не учитываем общие принципы того, с чем и как носить колготки

Помимо отдельных правил, касающихся ношения колготок телесного цвета и цветных или выбора плотности и размера изделия, есть еще ряд пунктов о том, как сочетать их с другими предметами одежды в целом. Мы сделали чек-лист основных рекомендаций: Если платье плотное, тяжелое, то и колготки должны быть ему под стать. Для открытых платьев лучше выбирать прозрачные изделия.

Если хочется добавить в образ яркую деталь и сделать это с помощью цветных колготок, но при этом вы не готовы к слишком смелым экспериментам, то вся остальная одежда должна быть базовых цветов и фасонов.

Если любите колготки со швом сзади, то помните, что они всегда должны сидеть идеально ровно.

Бонус: как правильно снимать колготки

И вот рабочий день закончен, вечеринка отгремела, вы пришли домой и уже готовы сменить выходной наряд на уютную домашнюю одежду. Осталось только снять колготки. О том, как их правильно надевать, тоже написано немало. Но ведь и снимая, можно порвать изделие, особенно если оно очень тонкое. Поэтому запоминаем (а лучше сохраняем себе на всякий случай): Начинаем скатывать с верхней части.

Затем аккуратно двигаемся вниз, собирая колготки в гармошку.

Когда добрались до пятки, тянем за мысок и стягиваем колготки с себя. Все! Теперь можно выдохнуть и расслабиться.