9 обычных вещей, которые убивают вашу молодость и красоту

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«Мой дом — моя крепость», — говорим мы и даже не думаем, что в этой крепости существуют опасные объекты, которые упорно и весьма агрессивно приближают старость. И чем раньше эти опасные факторы будут найдены и нейтрализованы, тем больше шанс, что молодое упругое тело и гладкая кожа будут радовать нас как можно дольше.

Мы в AdMe.ru нашли главные предметы нашего быта, о вреде которых очень легко забыть.

9. Центральное отопление и кондиционер

Чем холоднее воздух на улице, тем меньше влаги он способен удерживать. Попадая в помещение с теплыми батареями, воздух нагревается, но содержание в нем водяного пара при этом не увеличивается. Именно поэтому воздух в доме становится сухим. И в первую очередь это замечают кожа и слизистые. Лицо и тело становятся крайне чувствительными, начинается зуд и шелушение — прямая дорога к тусклому цвету лица и морщинам. Выход: использовать увлажнители воздуха, запастись увлажняющими кремами и держать при себе флакон с термальной водой.

8. Мыло

XXI век можно назвать веком гигиены. Люди просто помешаны на том, чтобы все места были чистыми, не имели лишней растительности и приятно пахли. Однако ежедневное очищение кожи с моющими средствами ведет к смыванию защитного барьера, который спасает нас не только от бактерий, но также от преждевременного старения кожи. Выход: тщательно проверять состав мыла и геля для душа, а по возможности отказаться от ежедневных водных процедур с очищающими средствами.

7. Подушка

Большинство людей выбирают для своих кроватей хлопковое или льняное белье по объективным причинам: оно недорогое, не скользит и легко стирается. Однако наволочки из таких материалов могут оказать плохую услугу тем, кто заботится о своем внешнем виде. В первую очередь это касается тех, кто любит спать на боку или лицом в подушку. Плотный хлопок способен увеличить риск возникновения заломов на коже, которые спустя некоторое время превращаются в морщины. А еще эти материалы являются отличной средой для развития бактерий. Выход: замените хлопок на шелк. Шелк стоит значительно дороже, но имеет при этом массу преимуществ: он долговечен, за счет гладкой поверхности меньше повреждает кожу, а также препятствует размножению бактерий.

6. Смартфон и компьютер

Голубые экраны сопровождают практически каждого из нас с самого утра и до позднего вечера. Многие слышали о том, что переписка в соцсетях на телефоне с опущенной головой может способствовать появлению второго подбородка. Но это еще не все. Существуют исследования, которые говорят о том, что синий свет экранов (High Energy Visiblelight) может быть так же вреден, как и солнечные лучи UVA- и UVB-спектра. Выход: если ограничить время использования компьютера и смартфона невозможно, то необходимо позаботиться об установке специального защитного HEV-экрана. А еще на рынке уже появились защитные кремы с пометкой HEV.

5. Открытое окно

Совсем недавно учеными была установлена прямая связь между загрязнением окружающего воздуха и преждевременным старением. Однако не только близость промышленных объектов может стать причиной загрязнения воздуха. Проживание в мегаполисах, близость автострад, курящие соседи и многие другие факторы становятся причиной того, что качество воздуха значительно ухудшается. Выход: если ваша квартира или рабочее место находятся в непосредственной близости от источников загрязнения, то открывать окно для проветривания не лучший вариант. В настоящее время можно приобрести эффективный прибор для очистки воздуха в помещении, который не только уберет частицы загрязнений, но и поможет контролировать так необходимую коже влажность.

4. Бюстгальтер

Упругая грудь напрямую ассоциируется с молодостью. Существует мнение, что именно бюстгальтер выполняет главную функцию борьбы с силой тяжести и сохраняет грудь высокой. Однако никакого научного обоснования этой теории не имеется. А вот обратное утверждение о том, что ношение бюстгальтера способствует ослаблению мышц груди, подтверждено несколькими исследованиями. Специалисты сходятся во мнении, что только небольшой части женщин с определенными особенностями (к примеру, очень большой размер молочных желез) необходимо носить бюстгальтер для большего комфорта. Выход: носить бюстгальтер строго по необходимости или совсем отказаться от этого предмета одежды.

3. Сахар

Как известно, сахар провоцирует набор лишнего веса. Но последние исследования говорят о том, что он также способствует преждевременному старению и развитию воспалительных процессов на коже. Попадая в организм, сахар начинает вырабатывать молекулы, активно атакующие коллаген и эластин, которые отвечают за гладкую красивую кожу. Выход: отказаться от сахара, заменив его медом, стевией, кленовым сиропом, сиропом агавы или топинамбура.

2. Переработанные мясные продукты

Мясные продукты, например сосиски или гамбургеры, содержат не только повышенное количество жиров, но также различного рода пищевые добавки, такие как фосфор и сульфиты. Эти химические соединения ухудшают состояние кожи и ускоряют старение нашего организма. Выход: сократить потребление вредной пищи.

1. Унитаз

К сожалению, мало кто знает, что существуют определенные правила пользования унитазом. И если о том, что этот важный домашний предмет надо мыть, а также мыть руки после его использования, знают все, то вот о том, что существует правильная методика смыва, мало кто догадывается. А ведь если мы нажимаем на кнопку пуска воды, не закрыв крышку, то все бактерии и болезнетворные микроорганизмы вместе с каплями воды разлетаются в помещении. И на волосы, одежду и кожу тоже. А потом мы удивляемся воспалениям на коже, которые доставляют множество проблем. Выход: каждый раз закрывать крышку унитаза, прежде чем нажать на кнопку смыва.