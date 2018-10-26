9 финансовых фишек, которые стоит взять на вооружение, если в ваших планах большая квартира, дача и отпуск 2 раза в год

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Управлять личными финансами нужно учиться так же, как и управлению автомобилем. Кто-то проходит хорошую школу в своей семье, еще будучи ребенком, но это скорее исключение. Получать высшее финансовое образование, конечно, необязательно. Но, если вы возьмете на вооружение 10 советов из нашей статьи, ваши дела точно пойдут в гору.

Мы в AdMe.ru считаем, что финансовое положение можно существенно улучшить, если изучить простые способы экономии и управления деньгами. Специально для вас мы собрали очередную порцию финансовых лайфхаков.

1. Имейте в запасе сбережения на 6 месяцев

В жизни порой случаются непредвиденные обстоятельства, когда дополнительные деньги просто необходимы. Например, сокращение или внезапные проблемы со здоровьем. Брать кредит — не самое лучшее решение, а друзья не всегда могут дать взаймы нужную сумму. Постарайтесь взять за правило и заведите еще одну статью семейного бюджета: ежемесячно откладывайте определенную сумму в свой резервный фонд. Оптимальным размером таких сбережений считается сумма, равная 6 вашим ежемесячным доходам.

2. Практикуйте 30-дневное финансовое ограничение

Практически каждый день мы совершаем покупки, без которых вполне могли бы обойтись. За месяц набегает достаточно приличная сумма, а за год и подавно. Попробуйте время от времени жить в режиме финансовой экономии: не тратьте деньги ни на что, за исключением самого необходимого. Вероятнее всего, это поможет вам скопить немалую сумму и реализовать как минимум один из своих планов.

3. Пересмотрите свои расходы на детей

Сложно поспорить с тем, что расходы на детей — существенная часть бюджета большинства семей. Зачастую эти расходы даже превышают все траты на взрослых в отдельно взятой семье. Но если немного подумать, то эту статью бюджета можно сократить без ущерба для ребенка. В первую очередь это касается игрушек. Для полноценной игры вовсе не обязательно их большое количество, скорее, они даже мешают ребенку сосредоточиться на игре. Маленькому ребенку неважно, одет ли он в брендовую одежду или нет. Самое главное, чтобы она была качественная и удобная, а вопрос марки на это не влияет. Покупка многих детских вещей продиктована влиянием рекламы. Постарайтесь не идти на поводу у производителей, а в первую очередь делать свой собственный выбор и руководствоваться здравым смыслом. Это поможет вам существенно сэкономить.

4. Не пренебрегайте налоговыми вычетами

Далеко не все люди знают и пользуются всеми видами налоговых вычетов. К примеру, вы можете вернуть социальный налоговый вычет: 13 % от платы за детский сад за последние 3 года, а также за оплату обучения в вузе, частной школе, в кружках и секциях. Это возможно, если у учреждения, которое вы посещаете, есть лицензия на образовательную деятельность. Это правило распространяется и на оплату медицинских услуг (если вы посещаете частные клиники и сохраняете чеки). Чтобы получить положенные выплаты, нужно взять на работе в бухгалтерии справку 2-НДФЛ, заполнить 3-НДФЛ, попросить копию лицензии у учреждения, сделать копию договора с ним и передать это все в налоговую.

5. Заплатите сначала себе

Совершая покупки, мы платим не себе, а чужому человеку. Например, когда вы делаете маникюр, вы платите не себе, а салону красоты. Единственное исключение, пожалуй, — это вопросы образования и здоровья: так мы инвестируем в себя, в свое будущее. Заплатить себе — значит сначала отложить небольшую сумму на свое собственное будущее и на свои цели. Может, это будет не такая большая сумма, главное, делать это ежемесячно. Если вы будете платить себе по остаточному принципу, скорее всего, на себя так ничего и не останется.

6. Составьте личный финансовый план

Многие ваши мечты рискуют так и остаться нереализованными, если вы не начнете приближаться к их воплощению. Один из первых шагов, который может помочь, — составление личного финансового плана. В нем стоит определить ваши цели, сроки и необходимые суммы для их достижения, доходы и расходы. Постарайтесь быть более реалистичными — планы должны быть конкретными и достижимыми. План лучше составлять на год, на 3 года и 10 лет, так вам будет проще рассчитать свои ресурсы.

7. Обдумайте возможности альтернативного источника дохода

Подумайте над источниками дополнительного дохода. И это может быть не только сдача квартиры в аренду или вклады в банке. Возможно, у вас есть увлечение, которым вы виртуозно владеете и которое может «работать на вас». Это может быть почти все, что угодно: фотографирование, выпечка тортов и капкейков. Возможно, сейчас это будет приносить немного денег, а в будущем даст вам солидный доход.

8. Соизмеряйте стоимость покупок с величиной своей зарплаты

Посчитайте, сколько стоит час вашей работы. Вы сможете соизмерять эту сумму со стоимостью всего, что покупаете. Например, на очередной распродаже вы увидели планшет по заманчивой цене. Но, когда вы понимаете, что для его покупки вам необходимо потратить 50 часов своей работы, вы будете уже совершенно иначе смотреть на эти цифры. И сравнение не всегда будет в пользу покупки. Такой прием почти всегда будет побуждать вас помнить о том, на что вы действительно тратите свою энергию, силы и время.

9. Обсудите с супругом ваш бюджет

Очень часто финансовые разногласия становятся причиной семейных конфликтов и мешают супругам воплощать в жизнь совместные желания. К примеру, если супруг пытается сэкономить и откладывает на первый взнос для ипотеки, а жена в день зарплаты устраивает праздник с обязательным шопингом по этому поводу — конфликты неизбежны. Старайтесь практиковать регулярные денежные переговоры в своей семье. Согласуйте большие финансовые цели, обдумайте способы совместного достижения ваших планов. Обсудите размер карманных расходов для каждого члена семьи. Заключите сделку с условием, что, как только эти деньги заканчиваются, личные расходы прекращаются.