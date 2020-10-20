9 элементарных упражнений, которые сделают из любой шеи лебединую
Шея первой выдает реальный возраст женщины, поскольку кожа в этом месте быстрее теряет упругость и эластичность. Несмотря на то что современные косметические технологии предлагают массу вариантов подтяжек, нитей, введение препаратов, большинство женщин предпочитает красоту без хирургических вмешательств. Упражнения способствуют притоку кислорода и крови к коже, увеличивают выработку коллагена, снимают напряжение в мышцах, делают четким овал лица и удлиняют шею.
Мы в редакции AdMe.ru много работаем сидя и опробовали на себе упражнения, которые помогают сохранить шею красивой. Для лучшего результата выполнять их следует каждый день.
Для четкой линии подбородка
- Положите указательный палец на подбородок.
- Отведите голову назад, оставив палец на месте.
- Задержитесь на полминуты в этом положении и верните голову в исходное положение.
- Повторите еще 3 раза.
- При выполнении упражнения нужно следить за своим дыханием.
Для устранения сутулости и холки
- Сядьте прямо, сведите лопатки настолько, насколько это возможно.
- Задержитесь в этом положении на полминуты.
- Вернитесь в исходное положение.
- Повторите 3 раза.
Удлиняет шею, уменьшает морщины на шее и улучшает качество кожи
- Положение стоя, руки поднять вверх, согнуть и положить в свободную рамку одну на другую, не прижимая руки к голове.
- Потяните руки и плечи вверх, при этом подбородок опустите вниз, к ключицам.
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Задержитесь в этой позиции на полминуты.
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Положите одну руку у основании шеи справа, второй рукой растягивайте боковую поверхность шеи снизу вверх. Сделать то же самое с левой стороной.
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Для более ощутимого эффекта делать каждый день.
Устранение второго подбородка и морщин на шее
- Положите руки на зону декольте, крепко прижмите их и потяните мышцы вверх.
- Голову опустите вниз и прижмите подбородок к ключицам.
- Голову и ладони тяните навстречу друг другу.
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Задержитесь в этой позиции на полминуты.
- Растяните боковые мышцы передней поверхности шеи. Для этого одна рука должна быть плотно прижата к основанию шеи, ребром ладони совершайте движения вверх, растягивая мышцы.
Для увеличения длины шеи и приведения кожи в тонус
- Положение сидя, спина прямая, голова прямо, рука на затылке.
- Поднимите голову так, чтобы глаза смотрели на потолок. Надавливайте на затылок рукой, чтобы она преодолевала сопротивление.
- Задержитесь в этой позиции на полминуты.
- Положите одну руку у основания шеи сзади, второй рукой растягивайте заднюю поверхность шеи вверх.
- Повторите 3 раза.
Для увеличения длины шеи и устранения спазмов
- Положение сидя, спина прямая, голова прямо, рука на лбу.
- Опустите голову так, чтобы подбородок касался шеи, при этом надавливайте на голову рукой, чтобы она преодолевала сопротивление.
- Задержитесь в этой позиции на полминуты.
- Положите руку у основания шеи слева, второй рукой растягивайте заднюю поверхность шеи вверх.
- Повторите 3 раза.
Для избавления от морщин на шее и второго подбородка
- Положение сидя, спина прямая, голова прямо.
- Поверните голову влево, насколько это возможно; желательно, чтобы голова была параллельна линии плеч.
- Задержитесь в этой позиции на полминуты.
- Положите левую руку у основания шеи слева, правой рукой растягивайте левую переднюю поверхность шеи вверх. Сделайте то же самое с правой стороной.
- Повторите 3 раза.
Укрепление тонуса кожи и вытягивание длины шеи
Для упражнения можно взять в руки легкие гантели, также можно выполнять упражнение без них.
- Примите положение стоя или сидя, голова и спина прямо. Потяните плечи вверх, насколько это возможно.
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Задержитесь в этой позиции на полминуты.
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Опустите плечи вниз.
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Положите левую руку у основания шеи слева, правой рукой растягивайте левую боковую поверхность шеи вверх. Сделайте то же самое с правой стороной.
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Повторите 3 раза.
Для четкого овала лица
- Положение сидя, спина прямая, голова прямо, правая рука лежит на голове, касаясь левого виска.
- Наклоните голову к правому плечу, насколько это возможно, плечо остается ровным, при этом надавливайте на голову рукой, чтобы она преодолевала сопротивление.
- Задержитесь в этой позиции на полминуты.
- Положите левую руку у основания шеи справа, правой рукой растягивайте боковую поверхность шеи вверх. Сделайте то же самое с левой стороной.
- Повторите 3 раза.
А вы когда-нибудь делали упражнения для шеи? Вам понравились результаты?