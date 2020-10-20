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9 элементарных упражнений, которые сделают из любой шеи лебединую

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Шея первой выдает реальный возраст женщины, поскольку кожа в этом месте быстрее теряет упругость и эластичность. Несмотря на то что современные косметические технологии предлагают массу вариантов подтяжек, нитей, введение препаратов, большинство женщин предпочитает красоту без хирургических вмешательств. Упражнения способствуют притоку кислорода и крови к коже, увеличивают выработку коллагена, снимают напряжение в мышцах, делают четким овал лица и удлиняют шею.

Мы в редакции AdMe.ru много работаем сидя и опробовали на себе упражнения, которые помогают сохранить шею красивой. Для лучшего результата выполнять их следует каждый день.

Для четкой линии подбородка

  • Положите указательный палец на подбородок.
  • Отведите голову назад, оставив палец на месте.
  • Задержитесь на полминуты в этом положении и верните голову в исходное положение.
  • Повторите еще 3 раза.
  • При выполнении упражнения нужно следить за своим дыханием.

Для устранения сутулости и холки

  • Сядьте прямо, сведите лопатки настолько, насколько это возможно.
  • Задержитесь в этом положении на полминуты.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Повторите 3 раза.

Удлиняет шею, уменьшает морщины на шее и улучшает качество кожи

  • Положение стоя, руки поднять вверх, согнуть и положить в свободную рамку одну на другую, не прижимая руки к голове.
  • Потяните руки и плечи вверх, при этом подбородок опустите вниз, к ключицам.

  • Задержитесь в этой позиции на полминуты.

  • Положите одну руку у основании шеи справа, второй рукой растягивайте боковую поверхность шеи снизу вверх. Сделать то же самое с левой стороной.

  • Для более ощутимого эффекта делать каждый день.

Устранение второго подбородка и морщин на шее

  • Положите руки на зону декольте, крепко прижмите их и потяните мышцы вверх.
  • Голову опустите вниз и прижмите подбородок к ключицам.
  • Голову и ладони тяните навстречу друг другу.

  • Задержитесь в этой позиции на полминуты.

  • Растяните боковые мышцы передней поверхности шеи. Для этого одна рука должна быть плотно прижата к основанию шеи, ребром ладони совершайте движения вверх, растягивая мышцы.

Для увеличения длины шеи и приведения кожи в тонус

  • Положение сидя, спина прямая, голова прямо, рука на затылке.
  • Поднимите голову так, чтобы глаза смотрели на потолок. Надавливайте на затылок рукой, чтобы она преодолевала сопротивление.
  • Задержитесь в этой позиции на полминуты.
  • Положите одну руку у основания шеи сзади, второй рукой растягивайте заднюю поверхность шеи вверх.
  • Повторите 3 раза.

Для увеличения длины шеи и устранения спазмов

  • Положение сидя, спина прямая, голова прямо, рука на лбу.
  • Опустите голову так, чтобы подбородок касался шеи, при этом надавливайте на голову рукой, чтобы она преодолевала сопротивление.
  • Задержитесь в этой позиции на полминуты.
  • Положите руку у основания шеи слева, второй рукой растягивайте заднюю поверхность шеи вверх.
  • Повторите 3 раза.

Для избавления от морщин на шее и второго подбородка

  • Положение сидя, спина прямая, голова прямо.
  • Поверните голову влево, насколько это возможно; желательно, чтобы голова была параллельна линии плеч.
  • Задержитесь в этой позиции на полминуты.
  • Положите левую руку у основания шеи слева, правой рукой растягивайте левую переднюю поверхность шеи вверх. Сделайте то же самое с правой стороной.
  • Повторите 3 раза.

Укрепление тонуса кожи и вытягивание длины шеи

Для упражнения можно взять в руки легкие гантели, также можно выполнять упражнение без них.

  • Примите положение стоя или сидя, голова и спина прямо. Потяните плечи вверх, насколько это возможно.

  • Задержитесь в этой позиции на полминуты.

  • Опустите плечи вниз.

  • Положите левую руку у основания шеи слева, правой рукой растягивайте левую боковую поверхность шеи вверх. Сделайте то же самое с правой стороной.

  • Повторите 3 раза.

Для четкого овала лица

  • Положение сидя, спина прямая, голова прямо, правая рука лежит на голове, касаясь левого виска.
  • Наклоните голову к правому плечу, насколько это возможно, плечо остается ровным, при этом надавливайте на голову рукой, чтобы она преодолевала сопротивление.
  • Задержитесь в этой позиции на полминуты.
  • Положите левую руку у основания шеи справа, правой рукой растягивайте боковую поверхность шеи вверх. Сделайте то же самое с левой стороной.
  • Повторите 3 раза.

А вы когда-нибудь делали упражнения для шеи? Вам понравились результаты?

184887
2k