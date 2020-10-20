9 элементарных упражнений, которые сделают из любой шеи лебединую

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Шея первой выдает реальный возраст женщины, поскольку кожа в этом месте быстрее теряет упругость и эластичность. Несмотря на то что современные косметические технологии предлагают массу вариантов подтяжек, нитей, введение препаратов, большинство женщин предпочитает красоту без хирургических вмешательств. Упражнения способствуют притоку кислорода и крови к коже, увеличивают выработку коллагена, снимают напряжение в мышцах, делают четким овал лица и удлиняют шею.

Мы в редакции AdMe.ru много работаем сидя и опробовали на себе упражнения, которые помогают сохранить шею красивой. Для лучшего результата выполнять их следует каждый день.

Для четкой линии подбородка

Положите указательный палец на подбородок.

Отведите голову назад, оставив палец на месте.

Задержитесь на полминуты в этом положении и верните голову в исходное положение.

Повторите еще 3 раза.

При выполнении упражнения нужно следить за своим дыханием.

Для устранения сутулости и холки

Сядьте прямо, сведите лопатки настолько, насколько это возможно.

Задержитесь в этом положении на полминуты.

Вернитесь в исходное положение.

Повторите 3 раза.

Удлиняет шею, уменьшает морщины на шее и улучшает качество кожи

Положение стоя, руки поднять вверх, согнуть и положить в свободную рамку одну на другую, не прижимая руки к голове.

Потяните руки и плечи вверх, при этом подбородок опустите вниз, к ключицам.

Задержитесь в этой позиции на полминуты.

Положите одну руку у основании шеи справа, второй рукой растягивайте боковую поверхность шеи снизу вверх. Сделать то же самое с левой стороной.

Для более ощутимого эффекта делать каждый день.

Устранение второго подбородка и морщин на шее

Положите руки на зону декольте, крепко прижмите их и потяните мышцы вверх.

Голову опустите вниз и прижмите подбородок к ключицам.

Голову и ладони тяните навстречу друг другу.

Задержитесь в этой позиции на полминуты.

Растяните боковые мышцы передней поверхности шеи. Для этого одна рука должна быть плотно прижата к основанию шеи, ребром ладони совершайте движения вверх, растягивая мышцы.

Для увеличения длины шеи и приведения кожи в тонус

Положение сидя, спина прямая, голова прямо, рука на затылке.

Поднимите голову так, чтобы глаза смотрели на потолок. Надавливайте на затылок рукой, чтобы она преодолевала сопротивление.

Задержитесь в этой позиции на полминуты.

Положите одну руку у основания шеи сзади, второй рукой растягивайте заднюю поверхность шеи вверх.

Повторите 3 раза.

Для увеличения длины шеи и устранения спазмов

Положение сидя, спина прямая, голова прямо, рука на лбу.

Опустите голову так, чтобы подбородок касался шеи, при этом надавливайте на голову рукой, чтобы она преодолевала сопротивление.

Задержитесь в этой позиции на полминуты.

Положите руку у основания шеи слева, второй рукой растягивайте заднюю поверхность шеи вверх.

Повторите 3 раза.

Для избавления от морщин на шее и второго подбородка

Положение сидя, спина прямая, голова прямо.

Поверните голову влево, насколько это возможно; желательно, чтобы голова была параллельна линии плеч.

Задержитесь в этой позиции на полминуты.

Положите левую руку у основания шеи слева, правой рукой растягивайте левую переднюю поверхность шеи вверх. Сделайте то же самое с правой стороной.

Повторите 3 раза.

Укрепление тонуса кожи и вытягивание длины шеи

Для упражнения можно взять в руки легкие гантели, также можно выполнять упражнение без них. Примите положение стоя или сидя, голова и спина прямо. Потяните плечи вверх, насколько это возможно.

Задержитесь в этой позиции на полминуты.

Опустите плечи вниз.

Положите левую руку у основания шеи слева, правой рукой растягивайте левую боковую поверхность шеи вверх. Сделайте то же самое с правой стороной.

Повторите 3 раза.

Для четкого овала лица

Положение сидя, спина прямая, голова прямо, правая рука лежит на голове, касаясь левого виска.

Наклоните голову к правому плечу, насколько это возможно, плечо остается ровным, при этом надавливайте на голову рукой, чтобы она преодолевала сопротивление.

Задержитесь в этой позиции на полминуты.

Положите левую руку у основания шеи справа, правой рукой растягивайте боковую поверхность шеи вверх. Сделайте то же самое с левой стороной.

Повторите 3 раза.