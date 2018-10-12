8 вещей из осенне-зимнего гардероба, о которых лучше забыть раз и навсегда

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Не за горами холода, а значит, скоро всем нам снова придется решать головоломку «Как одеваться тепло и при этом выглядеть стильно». Задача не из легких, но с ней вполне можно справиться, если заранее изучить самые частые ошибки.

AdMe.ru собрал несколько самых распространенных промахов, которых стоит избегать при создании осенне-зимних образов.

1. Меховой жилет

Объемный меховой жилет никому не добавит элегантности, и это не наше личное мнение, а суровый и беспощадный факт. Такая вещь превращает любую фигуру в прямоугольник, к ней практически невозможно подобрать наряд, да и от морозов она защищает плохо. И последний аргумент: жилетки из меха попросту вышли из моды. Натуральный мех не в почете у дизайнеров: на подиумах все чаще можно встретить яркие шубы из искусственного меха и шубы «под медвежонка». От суровых сибирских морозов они не спасут, но разве с этой задачей когда-то справлялся меховой жилет?

2. Забавная шапка на каждый день

Поиски стильного головного убора для многих девушек превращаются в пытки. И некоторые сдаются слишком быстро, отдавая предпочтение вязаным шапкам кислотных расцветок или моделям с веселенькими зимними узорами. Отличный выбор для катания на лыжах, поездок на дачу или прогулок с детьми в парке, но не более того. Еще одна распространенная ошибка — это покупка полного комплекта из шапки, шарфа и варежек, выполненных в одной цветовой гамме. С таким набором вы больше будете похожи на подростка, а не на стильную девушку. Присмотритесь к беретам, кепкам или даже шляпам, а шапки выбирайте более объемные и не слишком плотно прилегающие к голове. Хотите чего-то повеселее? Можно вдохновиться образами с подиума: здесь легко найти яркие и сумасшедшие варианты, но учтите, что такие аксессуары нужно уметь грамотно вписывать в свой повседневный образ.

3. Голубые джинсы, заправленные в высокие сапоги

Светлые джинсы в сочетании с темными высокими сапогами «режут» ногу и не добавляют вам ни капли стиля. Высокие сапоги все-таки лучше всего смотрятся с юбками и платьями, но если вы хотите носить их с брюками, то выбирайте плотные узкие модели, чей цвет не контрастирует с цветом вашей обуви. В холодное время года с брюками и джинсами лучше всего будут сочетаться ботильоны. При помощи яркой обуви и аксессуаров (обратите внимание на то, как ботинки на фотографии справа перекликаются с цветом берета) даже в довольно скучный монохромный образ можно добавить интересный акцент.

4. Угги в городе

Мягкие, теплые и удобные угги — это идеальная обувь для загородных поездок, отдыха на природе, на худой конец, для перелетов и перерывов между съемками (их просто обожают голливудские знаменитости). Но угги никогда не будут выглядеть стильно на улицах города, а значит, беспощадно вычеркиваем эту обувь из повседневного гардероба и заменяем на чуть менее комфортные, но куда более стильные ботильоны или ботинки.

5. Нелепый длинный пуховик

Стараясь спастись от ветра и мороза, многие девушки закутываются с головы до пят в несуразные пуховики, которые выглядят так, будто были случайно найдены где-то на антресолях, куда давно уже никто не заглядывал. Добавим сюда блестящие ткани и «богатый» меховой воротник, и вот новый антитренд у нас перед глазами. Замен такому предмету гардероба можно найти множество: это и всевозможные современные фасоны пуховиков (особенно интересно смотрятся укороченные фасоны, ищите соответствующие снимки в финале статьи), и теплые шерстяные пальто, под которые можно надеть ультралегкий тонкий пуховик. И не забывайте о цветовой гамме: яркий верх легко выделит вас из толпы и поднимет настроение даже в самый унылый день.

6. Огромный шарф-плед

Тренд, который был на пике популярности несколько лет назад, благополучно уходит в прошлое. Это очень теплая, но невероятно коварная вещь, которая утяжеляет верх и делает образ громоздким и неуклюжим. Утепляйте шею водолазками с высоким горлом, платками и шарфами из легких, но теплых тканей. Увы, пока что модная индустрия не придумала чего-то такого же уютного для шеи, как шарф-плед, но давайте дадим ей немного времени.

7. Тонкие колготки

«Голые» ноги в тонких капроновых колготках и холодная погода — вещи несовместимые. Особенно больно смотреть на девушек, которые сочетают такие колготки с легкой шубой и короткой юбкой. Пожалуйста, делайте выбор в пользу здоровья и отдавайте предпочтение плотным матовым колготкам: они выглядят ничуть не хуже. Если же вам необходимо надеть тонкие колготки, то подбирайте к образу длинное пальто: как минимум, это не будет выглядеть столь странно. А о том, как правильно сочетать колготки с обувью и одеждой, мы рассказывали здесь.

8. Тонкие кардиганы

Тонкий бесформенный кардиган — еще один кандидат на вылет из гардероба. Он не сделает образ гармоничным, быстро теряет форму и растягивается. Особенно плохо эта вещь выглядит, если надета на водолазку или рубашку: рукава, скорее всего, соберутся гармошкой, и появятся заломы. Если вы не хотите отказываться от уютных кардиганов, то старайтесь хотя бы выбирать фасоны с простым кроем из более плотного трикотажа. Учтите, что связанные толстыми нитками кардиганы и свитера только добавят фигуре объема. Но лучшей альтернативой кардиганам будет хорошо скроенный и сидящий по фигуре пиджак — стильно, аккуратно и актуально во все времена.

Холод — это не повод для скучных образов

В холодное время года улицы заполняют однообразные силуэты и одежда невыразительных черно-серых оттенков. Но холод — это не повод одеваться скучно. Современная мода предлагает массу интересных и в то же время теплых решений. И пусть вы не отважитесь надеть ярко-красную шубу или лимонно-желтый свитер, но иногда достаточно добавить лишь несколько интересных акцентов и не повторять распространенных ошибок, и вот уже ваш новый модный образ готов.