8 ошибок стирки, из-за которых стиральная машина может выйти из строя и придется тратиться на новую

Стиральная машина — один из самых нужных бытовых приборов в доме. При этом прибор этот капризный и нуждается в бережном обращении. Ведь если что-то пойдет не так, может и соседей залить. Но чаще всего в поломке виноваты мы сами: несоблюдение инструкций и правил эксплуатации сокращает срок службы бытовой техники.

Мы в AdMe.ru уже писали статью о том, как неправильная стирка портит одежду. А теперь расскажем, какие действия наносят вред самому прибору. Надеемся, что наши читатели соблюдают все правила и используют свои машинки бережно, поэтому они прослужат им верой и правдой много лет. В бонусе расскажем, почему и как долго постиранные вещи могут лежать в барабане.

Насыпаем слишком много порошка

Многие считают, что чем больше порошка, тем лучше: якобы одежда хорошо отстирается. На самом деле это не так, и об этом говорят даже сами производители. Использование слишком большого количества моющего средства, особенно в машинках с фронтальной загрузкой, может привести к неисправности. Излишки пены могут блокировать сливную систему. Также избыток порошка может засорить кювету — отсек, в который засыпаются средства. Из-за этого одежда хуже выстирается.

Стираем нижнее белье и носки без мешочка

По статистике, больше всего поломок связано с барабаном. Помимо того что мешочек гарантирует, что после стирки вы достанете из машинки ровно столько носков, сколько туда положили, мелкие предметы также не попадут в фильтр прибора и не вызовут засор. А еще вещи прослужат дольше, ведь у бретельки кружевного бюстгальтера не будет никаких шансов застрять в барабане.

Не очищаем фильтр или делаем это слишком редко

Фильтр в стиральной машинке выполняет важную функцию. Именно он собирает из барабана то, что не должно туда попасть: монеты, волосы, резинки для волос, прочие мелочи. Очищать фильтр необходимо 4 раза в год. Можно и чаще, если почувствуете неприятный запах или машинка станет хуже стирать.

Загружаем слишком много вещей в барабан

Даже если гора нестираного белья грозится затмить собой Эверест, перегружать стиральную машинку не стоит. Во-первых, так одежда хуже постирается. Во-вторых, чрезмерная нагрузка на внутренний бак может стоить вам выхода из строя подшипников или амортизаторов агрегата. Но и стирать пару мелких вещей тоже нет никакого смысла — сплошная расточительность. Золотая середина в стирке выглядит так: если стираем одежду из хлопка и льна — загружаем на 3/4;

из синтетики — половину барабана;

из шерсти — 1/3 барабана.

Неправильно устанавливаем машинку

Иногда к поломке приводят не наши бытовые привычки, а то, насколько хорошо установлена сама машинка. При отжиме барабан вращается, и неправильно установленная машинка может прыгать. Вот самые частые причины того, что машинка двигается во время работы: не выкручены транспортировочные болты;

машинка установлена на неровный пол;

неисправные амортизатор или подшипники.

Засыпаем в отсеки или барабан средства, не предназначенные для этого

Проблемы начинаются, когда вместе с упаковкой в мусорную корзину отправляется инструкция по эксплуатации. А в ней написано, что в машинку нельзя помещать никакие средства, кроме предназначенных. Что будет, если засыпать в автоматическую стиральную машинку порошок для ручной стирки? Из-за обилия пены машинка может выйти из строя.

Редко моем и очищаем стиральную машину

Как правило, если внутри машины начинает неприятно пахнуть, мы просто не обращаем на это внимание, засыпаем в отсек побольше порошка или стараемся не оставлять белье в барабане. Но неприятный запах из барабана просто следствие того, что за прибором неправильно ухаживают. Помимо очистки фильтра машине также необходимо свое ТО: раз в месяц следует запускать режим очистки барабана. Если такого режима нет, можно запустить стирку без белья при высокой температуре со столовым уксусом. А еще во влажной и теплой среде быстро размножается плесень. Поэтому, когда машинка не работает, по возможности ее дверца должна быть приоткрыта. Также периодически необходимо вынимать и сушить кювету — место, куда засыпается порошок и кондиционер для белья.

Не смягчаем воду

Всем известно, что из водопроводного крана редко течет вода, по свойству и вкусу напоминающая горный родник. Поэтому хозяева покупают фильтры или пьют бутилированную воду. Забота о себе — это здорово, но кто позаботиться о вашей стиральной машине? Жесткая вода снижает качество стирки, из-за нее образуется накипь. Чтобы понять уровень жесткости вашей воды, проведите небольшой тест. Для этого понадобятся жидкое мыло, вода, прозрачная бутылка. Заполните бутылку водой из-под крана примерно на 1/3. Добавьте несколько капель жидкого мыла, закройте крышку и интенсивно потрясите бутылку. Если вода стала мутной, приобрела молочный цвет, а пузырьков нет, скорее всего, у вас жесткая вода. И наоборот: если на поверхности воды образовалась пена, а сама вода осталось прозрачной — у вас мягкая вода. Если жесткость воды оставляет желать лучшего, используйте большее количество моющего средства.

Бонус: вы можете оставить выстиранное белье в машине, но не дольше чем на 12 часов

Иногда нам приходится менять свои планы из-за стирки. Так часто случается: уже пора выходить из дома, но цикл стирки заканчивается всего через 10 минут — грех не подождать. На самом деле эксперты выяснили, что оставлять белье в машинке на несколько часов не так уж вредно. «Несколько» — это не дни и недели, а максимум 8–12 часов. По словам экспертов, если поддерживать машинку в чистоте, регулярно очищать барабан и держать дверцу открытой, неприятного запаха так быстро появиться не должно.