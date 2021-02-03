7 вещиц для дома, которые оказываются бесполезны уже через пару месяцев после покупки

Наверняка в квартире каждого человека найдется вещица, которую покупали с мыслью о том, что с ней жизнь точно станет лучше. А на деле оказывалось, что эта вещь совершенно бесполезна.

AdMe.ru против захламления и пустой траты денег, поэтому мы хотим предупредить вас, от каких покупок стоит воздержаться, если вы еще находитесь в раздумьях.

Дополнительные средства для чистоты унитаза

Регулярное мытье унитаза — вот что нужно для того, чтобы он был чистым. А подобные предметы будут лишь создавать аромат и красить воду, но не поспособствуют чистоте. Иногда эти приспособления и вовсе слетают и застревают в узких трубах, из которых их так просто не вытащишь. А таблетки, которые нужно класть в бачок унитаза, к тому же могут способствовать износу механизмов.

Мини-версия отпаривателя

Такой отпариватель неудобен тем, что для полноценного отпаривания вещей в нем слишком маленький резервуар для воды. Поэтому гораздо быстрее будет достать обычный утюг, чем несколько раз заливать воду. Такие приспособления подойдут разве что для того, чтобы взять их с собой в путешествие, когда срочно нужно погладить одежду, а утюг взять негде.

Ванночка для ног с массажем

Кажется, что это очень удобное приспособление, которое спасет вас от усталости, улучшит самочувствие и позволит вашим ногам выглядеть просто волшебно. Но на деле использование ванночки оказывается не очень удобным. Во-первых, ее нужно где-то хранить, а она зачастую совсем не маленькая. Во-вторых, эффект от массажа не такой выраженный, как хотелось бы. А еще во время использования от нее могут во все стороны лететь брызги.

Крючки и спицы для вязания разных размеров

Нередко для вязания мы покупаем целые наборы, хотя нам нужны только 1–2 размера или вяжете вы пару раз в год или в несколько лет. А остальные спицы или крючки так и останутся лежать без дела.

Декоративный камин

В небольшой квартире он смотрится довольно странно. К тому же им обычно прекращают пользоваться спустя довольно непродолжительное время. Внутри постоянно скапливается куча пыли, и если конструкция не предусматривает легкого доступа для того, чтобы ее убрать, приходится разбирать весь камин или же продолжать использовать этот предмет интерьера в качестве пылесборника.

Увлажнитель воздуха

Страдая от сухого воздуха зимой из-за включенного отопления, многие покупают увлажнитель, но при этом постоянно держат окна приоткрытыми. В таком случае нужно выбирать: либо открытые окна, либо увлажнитель. Это нужно для того, чтобы поддерживался оптимальный уровень влажности.

Колонка с голосовым помощником

Как правило, это своеобразная игрушка, которая увлекает только в первые несколько дней, а дальше используется как обычная колонка. В масштабах городской квартиры, если в ней, конечно, не установлена система «умный дом», такой девайс не принесет много пользы. Поэтому нет смысла переплачивать за наличие голосового помощника.