7 упражнений против морщин, которые сотрут годы с вашего лица

7 упражнений против морщин, которые сотрут годы с вашего лица

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Наше лицо формируют 43 мышцы. И они работают точно так же, как и любые другие мышцы в нашем теле: их можно укрепить только с помощью регулярных тренировок. Поэтому, если вы хотите предотвратить старение и дряблость кожи лица, просто немного потренируйте его мышцы, и результат не заставит себя ждать.

Мы в AdMe.ru с удовольствием делимся с вами 7 простыми, но очень эффективными упражнениями против морщин. И не пропустите наш бонус в конце статьи: из него вы узнаете, какой витамин эффективно способствует омоложению лица.

1. Сделайте лоб более гладким

  • Положите ладони на лоб. Ваши мизинцы должны надавливать на область над бровями, а остальные пальцы — удерживать кожу на лбу от складывания «гармошкой».

  • Удивленно поднимите брови, преодолевая сопротивление рук.

  • Расслабьте лоб и повторите упражнение 20 раз.

  • При последнем подходе приложите максимум усилий. Постепенно увеличивайте количество повторений.

2. Предотвратите появление носогубных складок

  • Улыбнитесь.

  • Аккуратно нажмите пальцами на область носогубных складок.

  • Затем осторожно потяните кожу пальцами в противоположном направлении.

  • Напрягите мышцы и почувствуйте их сопротивление.

  • Повторите 10 раз.

3. Сделайте губы более пухлыми

  • Представьте, что вы собираетесь посвистеть. Сожмите губы и напрягите их мышцы как можно сильнее. Сохраняйте это положение в течение 5–10 секунд.

  • Верните свои губы в естественное положение.

  • Повторите минимум 5 раз.

4. Избавьтесь от поникших уголков губ

  • Поместите пальцы в уголки губ.

  • Аккуратно потяните рот пальцами.

  • Сопротивляйтесь движению пальцев, напрягая мышцы губ, затем расслабьте мышцы.

  • Повторите упражнение 15–20 раз.

5. Попрощайтесь с морщинками вокруг глаз

  • Слегка надавите указательными пальцами на область внутренних уголков глаз.

  • Мягко помассируйте область под глазами круговыми движениями от внутренних уголков до внешних и обратно.

  • Повторите 5 раз.

6. Сделайте линию улыбки менее заметной

  • Держа рот закрытым, разместите указательные пальцы вдоль линий носогубных складок.

  • Не двигая пальцами, напрягите губы и прижмите их как можно ближе к зубам.

  • Напрягайте мышцы в течение нескольких секунд, затем расслабьтесь.

  • Повторите 10 раз.

7. Подтяните щеки

  • Сделайте глубокий вдох через нос.

  • Надуйте щеки, как будто пытаетесь выдохнуть воздух через рот, не размыкая губ.

  • Удерживайте щеки надутыми в течение 3–5 секунд, затем медленно выдыхайте через рот.

  • Повторите 10 раз.

Бонус: используйте витамин Е, чтобы избавиться от морщин

Витамин Е помогает вашей коже выглядеть моложе:

  • способствует избавлению от морщин;

  • минимизирует выраженность шрамов;

  • предотвращает рак кожи;

  • увлажняет кожу;

  • защищает кожу от солнца.

Применяйте масло с витамином Е после упражнений для лица, и вы увидите результаты намного быстрее.

Как часто вы делаете упражнения для лица? Эффективны ли они для вас?

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