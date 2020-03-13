7 упражнений против морщин, которые сотрут годы с вашего лица

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Наше лицо формируют 43 мышцы. И они работают точно так же, как и любые другие мышцы в нашем теле: их можно укрепить только с помощью регулярных тренировок. Поэтому, если вы хотите предотвратить старение и дряблость кожи лица, просто немного потренируйте его мышцы, и результат не заставит себя ждать.

Мы в AdMe.ru с удовольствием делимся с вами 7 простыми, но очень эффективными упражнениями против морщин. И не пропустите наш бонус в конце статьи: из него вы узнаете, какой витамин эффективно способствует омоложению лица.

1. Сделайте лоб более гладким

Положите ладони на лоб. Ваши мизинцы должны надавливать на область над бровями, а остальные пальцы — удерживать кожу на лбу от складывания «гармошкой».

Удивленно поднимите брови, преодолевая сопротивление рук.

Расслабьте лоб и повторите упражнение 20 раз.

При последнем подходе приложите максимум усилий. Постепенно увеличивайте количество повторений.

2. Предотвратите появление носогубных складок

Улыбнитесь.

Аккуратно нажмите пальцами на область носогубных складок.

Затем осторожно потяните кожу пальцами в противоположном направлении.

Напрягите мышцы и почувствуйте их сопротивление.

Повторите 10 раз.

3. Сделайте губы более пухлыми

Представьте, что вы собираетесь посвистеть. Сожмите губы и напрягите их мышцы как можно сильнее. Сохраняйте это положение в течение 5–10 секунд.

Верните свои губы в естественное положение.

Повторите минимум 5 раз.

4. Избавьтесь от поникших уголков губ

Поместите пальцы в уголки губ.

Аккуратно потяните рот пальцами.

Сопротивляйтесь движению пальцев, напрягая мышцы губ, затем расслабьте мышцы.

Повторите упражнение 15–20 раз.

5. Попрощайтесь с морщинками вокруг глаз

Слегка надавите указательными пальцами на область внутренних уголков глаз.

Мягко помассируйте область под глазами круговыми движениями от внутренних уголков до внешних и обратно.

Повторите 5 раз.

6. Сделайте линию улыбки менее заметной

Держа рот закрытым, разместите указательные пальцы вдоль линий носогубных складок.

Не двигая пальцами, напрягите губы и прижмите их как можно ближе к зубам.

Напрягайте мышцы в течение нескольких секунд, затем расслабьтесь.

Повторите 10 раз.

7. Подтяните щеки

Сделайте глубокий вдох через нос.

Надуйте щеки, как будто пытаетесь выдохнуть воздух через рот, не размыкая губ.

Удерживайте щеки надутыми в течение 3–5 секунд, затем медленно выдыхайте через рот.

Повторите 10 раз.

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