7 упражнений против морщин, которые сотрут годы с вашего лица
Наше лицо формируют 43 мышцы. И они работают точно так же, как и любые другие мышцы в нашем теле: их можно укрепить только с помощью регулярных тренировок. Поэтому, если вы хотите предотвратить старение и дряблость кожи лица, просто немного потренируйте его мышцы, и результат не заставит себя ждать.
Мы в AdMe.ru с удовольствием делимся с вами 7 простыми, но очень эффективными упражнениями против морщин. И не пропустите наш бонус в конце статьи: из него вы узнаете, какой витамин эффективно способствует омоложению лица.
1. Сделайте лоб более гладким
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Положите ладони на лоб. Ваши мизинцы должны надавливать на область над бровями, а остальные пальцы — удерживать кожу на лбу от складывания «гармошкой».
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Удивленно поднимите брови, преодолевая сопротивление рук.
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Расслабьте лоб и повторите упражнение 20 раз.
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При последнем подходе приложите максимум усилий. Постепенно увеличивайте количество повторений.
2. Предотвратите появление носогубных складок
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Аккуратно нажмите пальцами на область носогубных складок.
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Затем осторожно потяните кожу пальцами в противоположном направлении.
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Напрягите мышцы и почувствуйте их сопротивление.
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Повторите 10 раз.
3. Сделайте губы более пухлыми
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Представьте, что вы собираетесь посвистеть. Сожмите губы и напрягите их мышцы как можно сильнее. Сохраняйте это положение в течение 5–10 секунд.
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Верните свои губы в естественное положение.
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Повторите минимум 5 раз.
4. Избавьтесь от поникших уголков губ
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Поместите пальцы в уголки губ.
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Аккуратно потяните рот пальцами.
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Сопротивляйтесь движению пальцев, напрягая мышцы губ, затем расслабьте мышцы.
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Повторите упражнение 15–20 раз.
5. Попрощайтесь с морщинками вокруг глаз
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Слегка надавите указательными пальцами на область внутренних уголков глаз.
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Мягко помассируйте область под глазами круговыми движениями от внутренних уголков до внешних и обратно.
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Повторите 5 раз.
6. Сделайте линию улыбки менее заметной
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Держа рот закрытым, разместите указательные пальцы вдоль линий носогубных складок.
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Не двигая пальцами, напрягите губы и прижмите их как можно ближе к зубам.
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Напрягайте мышцы в течение нескольких секунд, затем расслабьтесь.
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Повторите 10 раз.
7. Подтяните щеки
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Сделайте глубокий вдох через нос.
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Надуйте щеки, как будто пытаетесь выдохнуть воздух через рот, не размыкая губ.
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Удерживайте щеки надутыми в течение 3–5 секунд, затем медленно выдыхайте через рот.
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Повторите 10 раз.
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Как часто вы делаете упражнения для лица? Эффективны ли они для вас?