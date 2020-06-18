7 устаревших приемов макияжа, которым сегодня найдутся стильные альтернативы

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По исследованиям ученых, женщины тратят на нанесение макияжа в среднем 136 дней за свою жизнь, отказываясь от завтрака, пытаясь повторить сложные техники за визажистами. Хорошая новость: в 2020 году можно расслабиться и не тратить на макияж больше пары минут.

Мы в AdMe.ru подготовили список приемов макияжа, которые устарели, и предложили взамен модную и простую альтернативу.

Gym skin вместо плотного тона

База под тон, тональный крем, пудра, румяна — все это не про здоровье и легкость. К тому же такой макияж отнимает много времени и почти при любых обстоятельствах выглядит неестественно. Лучшей его альтернативой является мейкап в стиле gym skin: слегка влажная, здоровая кожа с минимумом покрытия и легким румянцем (как будто только после тренировки). Эта новая версия нюдового макияжа делается с помощью легких мерцающих средств. Не стоит забывать также и про полноценный уход за кожей, который позволит использовать эту технику.

В моде глянцевый блеск, а не матовые губы

Матовые губы не очень удобны для повседневного макияжа: чтобы такая помада ложилась хорошо, нужно потратить много времени на подготовку кожи губ. Если этого не сделать, то цвет подчеркнет все несовершенства. В 2020 году можно обойтись виниловыми помадами или блеском для губ, тем более что он добавляет свежести и легкости. Есть выбор: использовать натуральный цвет или удариться во все тяжкие и накраситься ярким глянцем.

Автозагар вместо солярия

Чтобы в 2020 году кожа выглядела свежей и отдохнувшей, не нужно срочно ехать в отпуск или тратить время и деньги на солярий. И дело не только во вреде последнего. Добиться желаемого эффекта «поцелуя солнца» можно с помощью автозагара. Современные средства стоят приемлемых денег, легко наносятся, нужно только приноровиться, не сходят пятнами и даже ухаживают за кожей не хуже дорогих кремов и процедур.

Использовать румяна для акцентов на щеках, а не для скульптуринга

Коричневые или ржавые пятна под скулами, которые идут через всю щеку — это тренды макияжа из безумных 2000-х. Тогда мало кто понимал, как правильно их наносить. Но румяна (особенно неподходящего цвета) не используются для того, чтобы затемнить какие-то участки, они нужны для расстановки акцентов на щеки. Для контуринга лучше использовать скульптор.

Не красить верхние и нижние ресницы слишком тщательно

Еще одна ошибка — использовать слишком много туши. Современный повседневный мейкап может вообще обойтись без нее. Особенно не стоит использовать тушь на нижних ресницах — это утяжеляет взгляд. Лучше оставить эксперименты со слипшимися ресницами для подиума, а для обычной жизни выбрать ламинирование или оставить ресницы без макияжа.

Яркие стрелки вместо черных

Если душа требует стрелок, а черные уже надоели, то есть хорошая новость: разнообразить макияж можно с помощью цветной подводки. Кроме того, не стоит ограничиваться черной или синей. В ход идут все цвета радуги. Попробуйте использовать неоновый лайнер или добавить немного блесток. Классической формой стрелок можно также пренебречь, выбрав для себя что-то необычное.

Минималистичные тени вместо сложных техник

Раньше, чтобы подчеркнуть глаза с помощью теней, нужно было учитывать множество факторов: и форму глаз, и время суток, использовать несколько цветов, смешанных в определенной технике. В 2020 году можно забыть про эти сложности. Для макияжа теперь подойдет один цвет теней, матовый или глянцевый, который нужно нанести на все или часть века. Справятся даже те, кто не очень силен в растушевке.

Бонус: винная помада

Те, кто любит на губах что-то плотнее и темнее, чем блеск, могут вдоволь развлечься с помощью помад темных красных (вплоть до очень темных) оттенков. Винные, ягодные, темно-коричневые, бордовые — на любой вкус и цвет, а в этом случае — даже любой текстуры.