7 фитнес-трендов 2018 года, которые принесут максимальный результат

Эксперты в области спорта штудируют новейшие научные труды, тестируют спортивные программы в залах, чтобы выбрать те, которые принесут наилучший результат. И если в 80-х наши мамы ходили на аэробику, сейчас вы с ироничной улыбкой смотрите на дамочек в спандексе, совершающих нелепые движения. Доказано: результат дают другие методы.

AdMe.ru специально для вас выбрал те тренды, которые будут главенствовать в фитнесе в 2018 году и принесут максимальный результат, если вы будете им следовать. Конечно, не всем сразу. Главное, что каждый сможет выбрать свое.

1. Высокоинтенсивные интервальные тренировки

Высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT) — это целая стратегия. Во время нее вы задействуете и быстрые, и медленные волокна, тренируете силу и выносливость, ускоряете метаболизм и увеличиваете прирост сухой мышечной массы. Исследования 2017 года показали, что при соблюдении правильной диеты HIIT — отличный способ «растопить» жир.

Несомненный плюс: тренировка редко длится дольше 30 минут, включая разминку и заминку.

Попробуйте хотя бы раз потренироваться по системе интервальных тренировок («протоколу») доктора Изуми Табата, бывшего главного тренера японской сборной по конькобежному спорту. Это 8 подходов по 20 секунд упражнений с темпом, максимально близким к предельному, и 10-секундные перерывы между подходами. Всего 4 минуты. Отдохните пару минут. Если остались силы и время, повторите.

Классические упражнения «протокола» Табата:

  • берпи;
  • отжимания;
  • выпады;
  • махи гирей;
  • приседания с гирей (или любым другим отягощением);
  • спринты (максимально быстрый бег в течение 20 секунд);
  • тяги на гребном тренажере.

Заниматься вы можете как дома, так и в спортзале. В любом случае лучше сначала проконсультироваться с врачом и тренером.

2. Тренировки с собственным весом

Тренировки с собственным весом знакомы нам с детства. В школе на физкультуре мы и отжимались, и подтягивались, и пытались поднять свое туловище из положения лежа в положение сидя.

Сейчас такой тип тренировок переживает второе рождение. Для полноценной проработки всех групп мышц вам нужен минимум инвентаря и пространства.

Отличным началом станут:

  • приседания;
  • отжимания;
  • подтягивания;
  • мостик (можно начать с простого варианта);
  • упражнения на пресс.

Вариаций этих упражнений множество, поэтому вы точно не заскучаете в ближайшие полгода-год.

Абсолютный плюс в том, что они подходят людям с любым уровнем подготовки. Так что не надо отговорок.

3. Йога

Йога входит в список фитнес-трендов на протяжении последних лет. Ничего удивительного, что в 2018 году она тоже здесь. Феномен йоги заключается в ее многогранности, что позволяет постоянно «переоткрывать» этот вид тренировок.

Если вам приелась йога, не бросайте. Присмотритесь к следующим направлениям: йога Айенгара, бикрам-йога, силовая йога или, например, брога (сочетание английских слов brother — «брат», yoga — «йога») — йога для настоящих мужчин.

Если вы никогда не занимались йогой, попробуйте проделать простые движения — начните, например, с этого комплекса.

Занимаясь йогой, вы тренируете гибкость, баланс, а также ясность мышления и навыки стресс-менеджмента.

4. Функциональный фитнес

© depositphotos  

Еще один «старожил» фитнес-трендов функциональный тренинг — это использование силового тренинга для улучшения координации, выносливости, силы для выполнения задач в повседневной жизни. Например, выпады с гантелями помогут донести сумки с покупками от магазина до машины и не потерять равновесие, а приседания — поднять упавший смартфон.

Для тренировки понадобятся свободные веса, тяговые тренажеры, мячи, канаты и много чего еще.

Предупреждаем: занятия функциональным фитнесом должны быть адекватны вашему физическому здоровью и состоянию.

5. Тренировки на основе бокса и кикбоксинга

Во всем мире наблюдается возрождение интереса к боксу и кикбоксингу как основе для фитнес-тренировок. Причина проста: час занятий боксом сжигает около 800 ккал, если вы весите 60 кг (естественно, при большей массе тела тратится больше калорий, при меньшей — меньше). Аэробика или катание на велосипеде со скоростью 15 км/ч сжигают в 2 раза меньше калорий.

Что помимо потери калорий даст вам бокс или кикбоксинг?

  • рост показателей скорости, силы, координации, выносливости;
  • умение защитить себя;
  • замечательную растяжку, если вы выберете кикбоксинг.

Только проконсультируйтесь с врачом и адекватно оцените свой физический уровень. Если у вас нет базовой подготовки в боксе или кикбоксинге, занятия следует проводить с тренером, иначе вы рискуете получить травмы и не достигнете каких-либо значимых результатов.

6. Силовые тренировки

Тренд, который зародился еще в античном мире, — силовые тренировки, то есть экстремальное поднятие тяжестей.

Они помогают сохранить здоровье опорно-двигательной системы и сердца, разгоняют и поддерживают метаболизм и формируют красивое тело. Главное — не переусердствовать: здоровье прежде всего.

Базовыми упражнениями в силовом тренинге являются:

  • приседания со штангой;
  • становая тяга;
  • жимы штанги лежа;
  • тяга штанги к поясу в наклоне;
  • жим штанги стоя.

Все упражнения травмоопасны и требуют соблюдения техники выполнения. Поэтому начните заниматься под присмотром тренера.

7. Тренировки на батуте

Исследования ученых NASA показали, что при одинаковых частоте пульса и уровне потребления кислорода эффективность тренировки на батуте выше, чем при беге трусцой.

Прыжки на батуте развивают силу, координацию, баланс и растяжку. Помимо этого, они способствуют улучшению циркуляции лимфатической жидкости и росту иммунитета. И это не считая того, что прыжки на батуте действительно увлекательное и веселое занятие.

Заниматься такими прыжками лучше в специальных центрах под присмотром тренера. Существуют и индивидуальные переносные батуты, которые можно использовать во дворе или дома, если позволяет высота потолков.

Если вы решили заниматься самостоятельно, то попробуйте для начала делать несложные упражнения:

  • простые прыжки, все выше и выше;
  • прыжки с поворотами в стороны;
  • прыжки с разведение рук и ног;
  • бег в прыжке;
  • прыжки сидя.

Бонус: традиционные фитнес-клубы начнут запускать трансляции для своих членов

Некоторые зарубежные традиционные фитнес-клубы, например 24 Hour Fitness и Les Mills, уже ввели для своих членов потоковые видео тренировок.

Теперь присоединиться к тренировкам можно из абсолютно любой точки земного шара. Расстояния и часовые пояса перестают быть проблемой. Главное, чтобы было интернет-соединение.

Так что теперь отговорка «У меня нет времени сходить в спортзал» остается в прошлом.

Как видите, многие фитнес-тренды не меняются на протяжении десятилетий, а какие-то приходят и уходят. Что выбрать, как разнообразить спортивную жизнь — решайте сами.

Кстати, уже практикуете какой-нибудь из трендов?

Фото на превью pxhere, depositphotos

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