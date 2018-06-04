7 детских головоломок, которые проверят вашу логику
Умение обнаруживать закономерности и логичность — это ваши главные достоинства? Давайте проверим. Эта статья поможет не только отшлифовать уже имеющиеся таланты, но и позволит посоревноваться со своим внутренним ребенком в разгадывании занимательных головоломок.
Мы в AdMe.ru собрали для вас, на первый взгляд, детские задачки, над которыми придется поломать голову даже взрослым.
1.
Представьте, что видите эту детскую пирамидку сверху.
- Какой вид сверху соответствует действительности?
2.
Это осколки с буквами. Ранее они были словами на стеклянной доске.
- Составьте слова из букв и найдите лишнее слово. Почему оно лишнее?
3.
Внимательно посмотрите на фигуру.
- Какой из вариантов ответов лишний?
4.
Это числовой ряд с определенной закономерностью.
- Какое число будет следующим? Почему?
5.
Здесь зашифрованы фамилии известных людей.
- Расшифруйте их и укажите лишнюю.
6.
- Какое число должно стоять на месте вопросительного знака? Почему?
7.
Ответы
1.
Правильный вариант — 4.
2.
Получились слова: «бекон», «сладость», «любовь». Лишнее слово под № 1 — «бекон». Потому что остальные 2 слова заканчиваются на «ь».
3.
Если перевернуть все фигуры, они образуют заданные, но только в одной из них недостает красного квадрата. И эта лишняя фигура — С.
4.
Следующее число — 23. Закономерность заключается в том, что каждый раз сумму, которая получается между предыдущими числами, увеличиваем на 1.
- 2 + 5 = 7; 7 + 1 = 8
- 5 + 8 = 13; 13 + 1 = 14
- 8 + 14 = 22; 22 + 1 = 23
5.
Получились такие фамилии: Айвазовский, Григ, Менгс, Буонарроти. Лишнее слово — Григ, т. к. он единственный композитор из представленных художников.
6.
Число-ответ — количество пересечений прямых линий.
7.
Единственная ошибка на картинке — само слово «ошибка».
Какая из загадок вам показалась самой интересной? А какие вы еще знаете головоломки с закономерностями?