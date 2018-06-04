7 детских головоломок, которые проверят вашу логику

Умение обнаруживать закономерности и логичность — это ваши главные достоинства? Давайте проверим. Эта статья поможет не только отшлифовать уже имеющиеся таланты, но и позволит посоревноваться со своим внутренним ребенком в разгадывании занимательных головоломок.

Мы в AdMe.ru собрали для вас, на первый взгляд, детские задачки, над которыми придется поломать голову даже взрослым.

1.

Представьте, что видите эту детскую пирамидку сверху.

  • Какой вид сверху соответствует действительности?

2.

Это осколки с буквами. Ранее они были словами на стеклянной доске.

  • Составьте слова из букв и найдите лишнее слово. Почему оно лишнее?

3.

Внимательно посмотрите на фигуру.

  • Какой из вариантов ответов лишний?

4.

Это числовой ряд с определенной закономерностью.

  • Какое число будет следующим? Почему?

5.

Здесь зашифрованы фамилии известных людей.

  • Расшифруйте их и укажите лишнюю.

6.

  • Какое число должно стоять на месте вопросительного знака? Почему?

7.

Ответы

1.

Правильный вариант — 4.

2.

Получились слова: «бекон», «сладость», «любовь». Лишнее слово под № 1 — «бекон». Потому что остальные 2 слова заканчиваются на «ь».

3.

Если перевернуть все фигуры, они образуют заданные, но только в одной из них недостает красного квадрата. И эта лишняя фигура — С.

4.

Следующее число — 23. Закономерность заключается в том, что каждый раз сумму, которая получается между предыдущими числами, увеличиваем на 1.

  • 2 + 5 = 7; 7 + 1 = 8
  • 5 + 8 = 13; 13 + 1 = 14
  • 8 + 14 = 22; 22 + 1 = 23

5.

Получились такие фамилии: Айвазовский, Григ, Менгс, Буонарроти. Лишнее слово — Григ, т. к. он единственный композитор из представленных художников.

6.

Число-ответ — количество пересечений прямых линий.

7.

Единственная ошибка на картинке — само слово «ошибка».

Какая из загадок вам показалась самой интересной? А какие вы еще знаете головоломки с закономерностями?

23 На склад!
18 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!