7 детских головоломок, которые проверят вашу логику

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Умение обнаруживать закономерности и логичность — это ваши главные достоинства? Давайте проверим. Эта статья поможет не только отшлифовать уже имеющиеся таланты, но и позволит посоревноваться со своим внутренним ребенком в разгадывании занимательных головоломок.

Мы в AdMe.ru собрали для вас, на первый взгляд, детские задачки, над которыми придется поломать голову даже взрослым.

1.

Представьте, что видите эту детскую пирамидку сверху. Какой вид сверху соответствует действительности?

2.

Это осколки с буквами. Ранее они были словами на стеклянной доске. Составьте слова из букв и найдите лишнее слово. Почему оно лишнее?

3.

Внимательно посмотрите на фигуру. Какой из вариантов ответов лишний?

4.

Это числовой ряд с определенной закономерностью. Какое число будет следующим? Почему?

5.

Здесь зашифрованы фамилии известных людей. Расшифруйте их и укажите лишнюю.

6.

Какое число должно стоять на месте вопросительного знака? Почему?

7.

Ответы

1.

Правильный вариант — 4.

2.

Получились слова: «бекон», «сладость», «любовь». Лишнее слово под № 1 — «бекон». Потому что остальные 2 слова заканчиваются на «ь».

3.

Если перевернуть все фигуры, они образуют заданные, но только в одной из них недостает красного квадрата. И эта лишняя фигура — С.

4.

Следующее число — 23. Закономерность заключается в том, что каждый раз сумму, которая получается между предыдущими числами, увеличиваем на 1. 2 + 5 = 7; 7 + 1 = 8

+ = 7; 7 + 1 = 5 + 8 = 13; 13 + 1 = 14

8 + 14 = 22; 22 + 1 = 23

5.

Получились такие фамилии: Айвазовский, Григ, Менгс, Буонарроти. Лишнее слово — Григ, т. к. он единственный композитор из представленных художников.

6.

Число-ответ — количество пересечений прямых линий.

7.

Единственная ошибка на картинке — само слово «ошибка».