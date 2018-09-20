6 модных стрижек для разных типов волос, которые выглядят круто и не нуждаются в укладке

Проблема укрощения волос никогда не перестанет быть актуальной, а стильная, отлично выглядящая стрижка, которую не нужно укладывать, — это просто мечта. Но вполне осуществимая: достаточно подобрать форму под особенности именно ваших волос.

Мы в AdMe.ru собрали для разных типов шевелюры 6 популярных стрижек, которые не требуют ежедневного ухода и выглядят при этом классно.

1. Боб (для любого типа волос)

Стрижка боб — универсальная, одновременно классическая и стильная. Такое сочетание — большая редкость в условиях постоянно меняющейся моды. Подходит для девушек с любым типом волос и не нуждается в постоянной укладке.

Среди всего многообразия вариантов боба выбрать тот, который подойдет именно вам, довольно просто. Ориентируйтесь на овал лица:

  • При удлиненном овале стоит отдать предпочтение бобу с густой челкой до линии бровей. Это сделает лицо визуально пропорциональным и скроет большой лоб. Длину в этом случае лучше выбрать среднюю, избегая коротких и удлиненных вариантов.
  • Девушкам с круглым лицом идеально подойдет боб до подбородка. Это создаст иллюзию удлиненного овала и скроет округлости по бокам. Прямая челка при этом не рекомендуется, потому что она укорачивает лицо.
  • Если у вас треугольное лицо, то рваная, немного взлохмаченная прическа прекрасно смягчит острые черты. Образ при этом получится нежным и мягким, но волосы должны иметь природный объем, чтобы хорошо лежать без укладки.

2. Французская стрижка (для густых, объемных волос)

Отличительная особенность французской стрижки — приподнятая макушка и затылок, поэтому варианты без укладки подойдут только для плотных, объемных от природы волос. Более нежный и воздушный образ получится, если волосы вьются.

Довольно часто эту стрижку сопровождает челка — асимметричная, прямая, короткая или удлиненная. Визуально она добавляет прическе объем.

Короткую французскую стрижку не стоит выбирать девушкам, у которых:

  • крупная шея;
  • ярко выраженные скулы;
  • тонкие волосы.

3. Шэг (для тонких волос)

Внешне шэг напоминает приятный художественный беспорядок. За счет тщательной филировки прядей по всей голове стрижка дает большой объем, а потому является настоящим спасением для девушек с тонкими волосами.

Шэг можно делать на волосы разной длины: чем короче стрижка, тем более дерзким становится ваш образ. Чтобы скорректировать форму лица, к шэгу можно добавить челку:

  • прямую длинную — для прямоугольных и вытянутых овалов;
  • рваную, уходящую вбок — для треугольных лиц.

4. Андеркат (для любого типа волос)

Изначально андеркат считался исключительно мужской стрижкой, поскольку главные его особенности — выбритые или стриженые виски (иногда и затылок) в сочетании с длинными волосами на макушке. Подходит андеркат почти всем, только нужно выбрать определенную вариацию в зависимости от общего облика:

  • при высоком росте и худосочности волосы должны лежать набок (чтобы обходиться без укладки, нужно убедиться, что рост ваших волос соответствует направлению стрижки);
  • если фигура достаточно пышная, лицо круглое, а рост средний или ниже среднего, волосы лучше зачесывать назад, а удлиненные прядки — приподнимать (здесь в выигрышном положении девушки с густыми от природы волосами).

Андеркат бывает спортивным, повседневным и официальным. Стрижка не является сама по себе вызывающей или брутальной, все зависит от мастера и того, как правильно он подберет длину и участки для выбривания. Приятный бонус: ограничений по возрасту у андерката нет.

5. Пикси (для послушных волос)

Главная особенность пикси — короткие пряди спереди и удлиненные на затылке. Без укладки можно обходиться только тем девушкам, у кого от природы послушные, мягкие волосы и нет торчащих макушек.

Основные преимущества стрижки:

  • придает объем редким и тонким волосам;
  • подчеркивает линии скул и шеи, поэтому не рекомендуется девушкам с крупными чертами лица;
  • визуально очень молодит.

Есть и недостатки. Во-первых, поддержка аккуратности прически требует частой коррекции (примерно 1 раз в 2–3 недели). Во-вторых, пикси делает акцент на ушах, поэтому не подходит тем, у кого уши немного оттопырены.

6. Асимметричное каре (для жестких послушных волос)

Асимметричное каре должно иметь строгую, хорошо поддерживаемую форму, поэтому без укладки могут обойтись только те девушки, у кого волосы жесткие и послушные (при этом они могут быть редкими или густыми). Совершенно не подходит такая модель только для вьющихся волос.

Основные особенности асимметрии:

  • подходит всем независимо от возраста;
  • создает иллюзию густой плотной шевелюры;
  • вписывается в любой овал лица, кроме удлиненного (не рекомендуется вообще), за счет вариаций с челками;
  • визуально уменьшает контуры пухлого лица, скрадывая боковые округлости.

Довольно популярна асимметрия с укороченным затылком, подчеркивающая красивые линии шеи. В этом случае ваши волосы должны быть густыми.

А вы как поступаете, когда укладывать прическу нет времени?

Фото на превью arp / Depositphotos.com

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5 Комментарии
  • 20 сентября 2018
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