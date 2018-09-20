6 модных стрижек для разных типов волос, которые выглядят круто и не нуждаются в укладке
Проблема укрощения волос никогда не перестанет быть актуальной, а стильная, отлично выглядящая стрижка, которую не нужно укладывать, — это просто мечта. Но вполне осуществимая: достаточно подобрать форму под особенности именно ваших волос.
Мы в AdMe.ru собрали для разных типов шевелюры 6 популярных стрижек, которые не требуют ежедневного ухода и выглядят при этом классно.
1. Боб (для любого типа волос)
Стрижка боб — универсальная, одновременно классическая и стильная. Такое сочетание — большая редкость в условиях постоянно меняющейся моды. Подходит для девушек с любым типом волос и не нуждается в постоянной укладке.
Среди всего многообразия вариантов боба выбрать тот, который подойдет именно вам, довольно просто. Ориентируйтесь на овал лица:
- При удлиненном овале стоит отдать предпочтение бобу с густой челкой до линии бровей. Это сделает лицо визуально пропорциональным и скроет большой лоб. Длину в этом случае лучше выбрать среднюю, избегая коротких и удлиненных вариантов.
- Девушкам с круглым лицом идеально подойдет боб до подбородка. Это создаст иллюзию удлиненного овала и скроет округлости по бокам. Прямая челка при этом не рекомендуется, потому что она укорачивает лицо.
- Если у вас треугольное лицо, то рваная, немного взлохмаченная прическа прекрасно смягчит острые черты. Образ при этом получится нежным и мягким, но волосы должны иметь природный объем, чтобы хорошо лежать без укладки.
2. Французская стрижка (для густых, объемных волос)
Отличительная особенность французской стрижки — приподнятая макушка и затылок, поэтому варианты без укладки подойдут только для плотных, объемных от природы волос. Более нежный и воздушный образ получится, если волосы вьются.
Довольно часто эту стрижку сопровождает челка — асимметричная, прямая, короткая или удлиненная. Визуально она добавляет прическе объем.
Короткую французскую стрижку не стоит выбирать девушкам, у которых:
- крупная шея;
- ярко выраженные скулы;
- тонкие волосы.
3. Шэг (для тонких волос)
Внешне шэг напоминает приятный художественный беспорядок. За счет тщательной филировки прядей по всей голове стрижка дает большой объем, а потому является настоящим спасением для девушек с тонкими волосами.
Шэг можно делать на волосы разной длины: чем короче стрижка, тем более дерзким становится ваш образ. Чтобы скорректировать форму лица, к шэгу можно добавить челку:
- прямую длинную — для прямоугольных и вытянутых овалов;
- рваную, уходящую вбок — для треугольных лиц.
4. Андеркат (для любого типа волос)
Изначально андеркат считался исключительно мужской стрижкой, поскольку главные его особенности — выбритые или стриженые виски (иногда и затылок) в сочетании с длинными волосами на макушке. Подходит андеркат почти всем, только нужно выбрать определенную вариацию в зависимости от общего облика:
- при высоком росте и худосочности волосы должны лежать набок (чтобы обходиться без укладки, нужно убедиться, что рост ваших волос соответствует направлению стрижки);
- если фигура достаточно пышная, лицо круглое, а рост средний или ниже среднего, волосы лучше зачесывать назад, а удлиненные прядки — приподнимать (здесь в выигрышном положении девушки с густыми от природы волосами).
Андеркат бывает спортивным, повседневным и официальным. Стрижка не является сама по себе вызывающей или брутальной, все зависит от мастера и того, как правильно он подберет длину и участки для выбривания. Приятный бонус: ограничений по возрасту у андерката нет.
5. Пикси (для послушных волос)
Главная особенность пикси — короткие пряди спереди и удлиненные на затылке. Без укладки можно обходиться только тем девушкам, у кого от природы послушные, мягкие волосы и нет торчащих макушек.
Основные преимущества стрижки:
- придает объем редким и тонким волосам;
- подчеркивает линии скул и шеи, поэтому не рекомендуется девушкам с крупными чертами лица;
- визуально очень молодит.
Есть и недостатки. Во-первых, поддержка аккуратности прически требует частой коррекции (примерно 1 раз в 2–3 недели). Во-вторых, пикси делает акцент на ушах, поэтому не подходит тем, у кого уши немного оттопырены.
6. Асимметричное каре (для жестких послушных волос)
Асимметричное каре должно иметь строгую, хорошо поддерживаемую форму, поэтому без укладки могут обойтись только те девушки, у кого волосы жесткие и послушные (при этом они могут быть редкими или густыми). Совершенно не подходит такая модель только для вьющихся волос.
Основные особенности асимметрии:
- подходит всем независимо от возраста;
- создает иллюзию густой плотной шевелюры;
- вписывается в любой овал лица, кроме удлиненного (не рекомендуется вообще), за счет вариаций с челками;
- визуально уменьшает контуры пухлого лица, скрадывая боковые округлости.
Довольно популярна асимметрия с укороченным затылком, подчеркивающая красивые линии шеи. В этом случае ваши волосы должны быть густыми.
А вы как поступаете, когда укладывать прическу нет времени?
Фото на превью arp / Depositphotos.com