6 действий для идеальной кожи под глазами, которые занимают 1 минуту

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Темные круги, отеки, морщины под глазами — это совсем не то, что мы хотим видеть в зеркале по утрам. Причин их появления немало: генетика, недосыпание, обезвоживание, неправильное питание, гормональные изменения. Но чаще всего эти недостатки говорят о ежедневном внешнем воздействии на кожу, которому можно противостоять.

Мы в AdMe.ru собрали эффективные способы поддержания кожи в тонусе, но делать данные процедуры нужно регулярно. Выполнение каждой из них занимает всего 1 минуту.

1. Ежедневный массаж от морщин

Простой массаж помогает быстро справиться с утренними отеками, а также не допустить появления морщин. Кладем безымянные пальцы под надбровные дуги в районе переносицы и делаем разглаживающие движения по направлению к вискам. Затем перемещаем пальцы на зону под глазами и делаем разглаживающие движения от внутреннего уголка глаза к вискам. Повторяем 10 раз. Кладем безымянные пальцы под надбровные дуги в районе переносицы и легкими похлопывающими движениями продвигаемся к вискам. Затем такие же движения повторяем, переместив пальцы на зону под глазами, — начинаем от уголков глаз и продвигаемся к вискам. Повторяем 10 раз. Подушечками указательных пальцев легко надавливаем на точки, которые находятся между внутренним уголком глаза и переносицей. Повторяем 10 раз. В процессе массажа можно нанести крем для кожи вокруг глаз или легкое масло.

2. Быстрая гимнастика от отеков

Быстрая гимнастика стимулирует циркуляцию крови, убирает лишнюю жидкость, заставляет работать мышцы и повышает упругость кожи. Зажмуриваем глаза на 5 секунд, затем расслабляем. Повторяем 10 раз. Прикладываем указательные пальцы к уголкам глаз и слегка натягиваем кожу. Открываем и прикрываем глаза не полностью. Повторяем 10 раз. Открываем рот в форме буквы «о», чтобы натянуть скулы, делаем движения зрачками вверх, как бы пытаясь посмотреть на брови, затем возвращаем взгляд и смотрим прямо. После нескольких движений задерживаем взгляд наверху, чувствуя, как напряжены мышцы под глазами. Повторяем 10 раз. Прижимаем указательные пальцы рук к внешним уголкам глаз, а средние — к внутренним в районе переносицы. Слегка придерживаем кожу, направляем взгляд наверх и слегка прищуриваем глаза, чувствуя напряжение мышц. Держим 3 секунды, расслабляем. Повторяем 10 раз.

3. «Растительный» лед от отеков и темных кругов

Грамотное использование растений также поможет справиться с отеками и темными кругами. Внутрь: отвар из пастушьей сумки считается одним из лучших средств от отеков, но покупать средство нужно только в аптеке и стоит посоветоваться с врачом, если у вас есть проблемы с мочеполовой системой. Снаружи: используем кубики льда из травяных отваров для тонизирования кожи и теплые компрессы для снятия отеков. Для заморозки идеальны отвары петрушки, шалфея, мелиссы. Для теплых отваров подойдут ромашка, мята, липа. Можно использовать контрастные компрессы: разделить отвар на теплый и холодный и поочередно прикладывать ватные диски к глазам.

4. Витамины А и К от темных кругов и морщин

Недостаток витаминов может влиять на состояние кожи под глазами, однако, чтобы принимать их, необходима консультация врача. Поэтому можно использовать витамины наружно — в косметических средствах и маслах. Самые важные витамины для кожи вокруг глаз — это: Витамин К. Делает менее заметными капилляры, расположенные у поверхности кожи, применяется как профилактика появления пигментных пятен и синяков, уменьшает отечность.

Витамин С. Защищает от ультрафиолета, а точнее от свободных радикалов, образующихся после воздействия ультрафиолетовых лучей, поэтому используется для борьбы с темными кругами.

Витамин А. Ускоряет клеточный обмен, повышает выработку коллагена, обладает антиоксидантными свойствами, поэтому является отличным средством от морщин и темных кругов.

5. Нанесение косметики с активными веществами от темных кругов, отеков и морщин

Стоит обратить внимание на составы косметики для кожи вокруг глаз, так как некоторые вещества воздействуют непосредственно на проблему. Койевая кислота. Это вещество блокирует процесс синтеза меланина, хорошо осветляет тонкие участки кожи.

Кофеин. Улучшает тонус сосудов, поддерживает клеточные мембраны и оптимальный водный баланс кожи, за счет чего сокращается количество морщин. Дренажный эффект помогает значительно уменьшить отеки.

Эпидермальный фактор роста. Этот белок замедляет процесс старения клеток кожи за счет запуска естественных процессов, одно из его свойств — сокращение выраженности кругов под глазами и морщин за счет регенерации кожи.

6. Масла от морщин и темных кругов

Если у вас нет аллергии на масла, стоит попробовать их использовать. Проверьте кожную реакцию на сгибе локтя, прежде чем применять то или иное масло. Если все в порядке, каплю масла можно добавлять в ежедневый крем для кожи вокруг глаз. Важно! Эфирные масла ни в коем случае нельзя наносить в чистом виде на чувствительную кожу вокруг глаз — можно получить ожог. Чистое масло можно наносить только в том случае, если оно базовое. Уменьшают выраженность морщин, подтягивают и тонизируют кожу миндальное, лавандовое, масло розы, эвкалиптовое масла.

Увлажняют и питают — касторовое, масло авокадо, персиковое, пачули.

Уменьшают пигментацию и защищают от ультрафиолета касторовое, облепиховое, масло фенхеля, кунжутное, льняное. Увлажняющие и питающие масла лучше использовать в холодное время года, а защищающие от ультрафиолета — в теплое.

Советы оказались полезными? А может быть, у вас есть свои проверенные способы? Поделитесь в комментариях.