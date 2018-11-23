6 действий для идеальной кожи под глазами, которые занимают 1 минуту
Темные круги, отеки, морщины под глазами — это совсем не то, что мы хотим видеть в зеркале по утрам. Причин их появления немало: генетика, недосыпание, обезвоживание, неправильное питание, гормональные изменения. Но чаще всего эти недостатки говорят о ежедневном внешнем воздействии на кожу, которому можно противостоять.
Мы в AdMe.ru собрали эффективные способы поддержания кожи в тонусе, но делать данные процедуры нужно регулярно. Выполнение каждой из них занимает всего 1 минуту.
1. Ежедневный массаж от морщин
Простой массаж помогает быстро справиться с утренними отеками, а также не допустить появления морщин.
- Кладем безымянные пальцы под надбровные дуги в районе переносицы и делаем разглаживающие движения по направлению к вискам. Затем перемещаем пальцы на зону под глазами и делаем разглаживающие движения от внутреннего уголка глаза к вискам. Повторяем 10 раз.
- Кладем безымянные пальцы под надбровные дуги в районе переносицы и легкими похлопывающими движениями продвигаемся к вискам. Затем такие же движения повторяем, переместив пальцы на зону под глазами, — начинаем от уголков глаз и продвигаемся к вискам. Повторяем 10 раз.
- Подушечками указательных пальцев легко надавливаем на точки, которые находятся между внутренним уголком глаза и переносицей. Повторяем 10 раз.
В процессе массажа можно нанести крем для кожи вокруг глаз или легкое масло.
2. Быстрая гимнастика от отеков
Быстрая гимнастика стимулирует циркуляцию крови, убирает лишнюю жидкость, заставляет работать мышцы и повышает упругость кожи.
- Зажмуриваем глаза на 5 секунд, затем расслабляем. Повторяем 10 раз.
- Прикладываем указательные пальцы к уголкам глаз и слегка натягиваем кожу. Открываем и прикрываем глаза не полностью. Повторяем 10 раз.
- Открываем рот в форме буквы «о», чтобы натянуть скулы, делаем движения зрачками вверх, как бы пытаясь посмотреть на брови, затем возвращаем взгляд и смотрим прямо. После нескольких движений задерживаем взгляд наверху, чувствуя, как напряжены мышцы под глазами. Повторяем 10 раз.
- Прижимаем указательные пальцы рук к внешним уголкам глаз, а средние — к внутренним в районе переносицы. Слегка придерживаем кожу, направляем взгляд наверх и слегка прищуриваем глаза, чувствуя напряжение мышц. Держим 3 секунды, расслабляем. Повторяем 10 раз.
3. «Растительный» лед от отеков и темных кругов
Грамотное использование растений также поможет справиться с отеками и темными кругами.
Внутрь: отвар из пастушьей сумки считается одним из лучших средств от отеков, но покупать средство нужно только в аптеке и стоит посоветоваться с врачом, если у вас есть проблемы с мочеполовой системой.
Снаружи: используем кубики льда из травяных отваров для тонизирования кожи и теплые компрессы для снятия отеков.
Для заморозки идеальны отвары петрушки, шалфея, мелиссы.
Для теплых отваров подойдут ромашка, мята, липа.
Можно использовать контрастные компрессы: разделить отвар на теплый и холодный и поочередно прикладывать ватные диски к глазам.
4. Витамины А и К от темных кругов и морщин
Недостаток витаминов может влиять на состояние кожи под глазами, однако, чтобы принимать их, необходима консультация врача.
Поэтому можно использовать витамины наружно — в косметических средствах и маслах. Самые важные витамины для кожи вокруг глаз — это:
- Витамин К. Делает менее заметными капилляры, расположенные у поверхности кожи, применяется как профилактика появления пигментных пятен и синяков, уменьшает отечность.
- Витамин С. Защищает от ультрафиолета, а точнее от свободных радикалов, образующихся после воздействия ультрафиолетовых лучей, поэтому используется для борьбы с темными кругами.
- Витамин А. Ускоряет клеточный обмен, повышает выработку коллагена, обладает антиоксидантными свойствами, поэтому является отличным средством от морщин и темных кругов.
5. Нанесение косметики с активными веществами от темных кругов, отеков и морщин
Стоит обратить внимание на составы косметики для кожи вокруг глаз, так как некоторые вещества воздействуют непосредственно на проблему.
- Койевая кислота. Это вещество блокирует процесс синтеза меланина, хорошо осветляет тонкие участки кожи.
- Кофеин. Улучшает тонус сосудов, поддерживает клеточные мембраны и оптимальный водный баланс кожи, за счет чего сокращается количество морщин. Дренажный эффект помогает значительно уменьшить отеки.
- Эпидермальный фактор роста. Этот белок замедляет процесс старения клеток кожи за счет запуска естественных процессов, одно из его свойств — сокращение выраженности кругов под глазами и морщин за счет регенерации кожи.
6. Масла от морщин и темных кругов
Если у вас нет аллергии на масла, стоит попробовать их использовать. Проверьте кожную реакцию на сгибе локтя, прежде чем применять то или иное масло. Если все в порядке, каплю масла можно добавлять в ежедневый крем для кожи вокруг глаз.
Важно! Эфирные масла ни в коем случае нельзя наносить в чистом виде на чувствительную кожу вокруг глаз — можно получить ожог. Чистое масло можно наносить только в том случае, если оно базовое.
- Уменьшают выраженность морщин, подтягивают и тонизируют кожу миндальное, лавандовое, масло розы, эвкалиптовое масла.
- Увлажняют и питают — касторовое, масло авокадо, персиковое, пачули.
- Уменьшают пигментацию и защищают от ультрафиолета касторовое, облепиховое, масло фенхеля, кунжутное, льняное.
Увлажняющие и питающие масла лучше использовать в холодное время года, а защищающие от ультрафиолета — в теплое.
Советы оказались полезными? А может быть, у вас есть свои проверенные способы? Поделитесь в комментариях.
Фото на превью TanyaLovus / Depositphotos