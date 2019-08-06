6 быстрых способов избавиться от боли в спине из-за сидячей работы

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Около 80 % взрослых людей испытывает боль в спине на протяжении дня. Статистика настораживает. Это самая распространенная причина пропуска работы. Медикаменты помогают, но лучше обезопасить себя от их побочных эффектов.

В AdMe.ru авторы часто пробуют на себе всевозможные способы избежать боли в спине. Сегодня мы хотим поделиться некоторыми из них с вами.

1. Сгибание позвоночника в упоре на четвереньках при помощи стула

Сгибание позвоночника поможет вытянуть спину и снизить напряжение в мышцах. Но вы можете усовершенствовать это упражнение, использовав стул. Это особенно приятно после тяжелого рабочего дня, когда не остается сил, чтобы заняться йогой или сделать растяжку. Вам нужна лишь мягкая подушка на стуле или табурете. Встаньте на колени и разместите торс над сиденьем стула. Расслабьте все тело и дайте позвоночнику вытянуться. Голова должна быть опущена вниз.

Оставайтесь в этой позе, пока не почувствуете расслабление в мышцах.

2. Используйте кинезиотейпы

Это легко и эффективно. Специальная лента уменьшает давление и боль, обеспечивает поддержку, улучшает циркуляцию крови и лимфы, что помогает исцелиться. Наклеенная на тело, она бережно приподнимает кожу. Считается, что это помогает создать маленькое пространство между кожей и тканями под ней. Очень часто облегчение чувствуется сразу. Как наклеить: Сначала вымойте и высушите проблемную зону. Отрежьте пластырь нужной длины. Надорвите бумажную подложку по центру и освободите половину отрезанной полоски. При наклеивании закрепите один конец ленты на коже, а затем немного натяните ее и, удалив оставшуюся бумажную подложку, приложите к спине вторую половину. Приклеенный последним конец ленты должен слегка подтянуться назад. После того как вы наклеите ленту, интенсивно разотрите полоску в течение нескольких секунд. Тепло приводит в действие клейкое вещество. Полное приклеивание обычно происходит за 20 минут. Пожалуйста, проконсультируйтесь с терапевтом о том, как правильно наклеивать кинезиотейп.

3. Термические камни для лечения и релаксации

Вы можете приобрести камни в магазине или найти на пляже и расслаблять спину у себя дома. Единственное условие — они должны быть округлой формы. Размещая теплые камни на проблемных участках, вы можете избавиться от напряжения в теле и запустить процесс восстановления. Перед использованием термических камней обязательно проконсультируйтесь с врачом. Как подготовить и использовать камни: Нагрейте камни, поместив их в горячую воду. Температура воды должна быть не выше 54 °C. Нанесите на камни немного масла для массажа. Медленно подвигайте камень по всей спине (или попросите помочь вам близкого человека), прежде чем положить на место. Не кладите на спину горячие камни! Опустите лицо вниз. Разложите камни по всей длине позвоночника и расслабьтесь. Жар от камней начнет действовать на позвоночник через 3–4 минуты. Уберите камни, когда они начнут остывать (примерно через 20 минут).

4. Перцовый пластырь: метод, проверенный временем

Новое — это хорошо забытое старое. С новыми технологиями мы почти забыли о проверенных средствах, которые всегда помогали. Перцовый пластырь используется для разогревания определенного участка тела — главное, убедиться, что вы наносите его на неповрежденную кожу. Пластырь применяют при боли в спине, воспалении нервов и жесткости мышц. Как его использовать: Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией. Чтобы нанести перцовый пластырь, уберите защитный слой и наклейте средство на болезненный участок. Плотно надавите на пластырь. Держите его, пока не прекратится жжение. Уберите пластырь и наклеивайте новые 1–2 раза в день при необходимости. Мойте руки с водой и мылом сразу же после наклеивания пластыря.

5. Используйте точки акупрессуры

Массаж акупрессурных точек очень полезен при болях в спине. Он не вызывает никаких побочных эффектов в отличие от лекарств. Вы можете использовать этот метод в повседневной жизни. Акупунктура — это древняя китайская физиотерапия. С каждым днем она становится все более популярной, ведь это хорошо изученный способ справиться с болью в спине. Его действие заключается в стимуляции нервной системы и выделении химических элементов для борьбы с болью. Некоторые точки, которые могут унять боли в спине, находятся на задней стороне коленей, в нижней части спины, на стопах, бедрах и на животе. Как надавливать на точки: Надавите на точки большим пальцем и удерживайте несколько минут. Медленно отпустите.

6. Мануальная терапия при боли в пояснице

Мануальная терапия, или хиропрактика, также может стать хорошей альтернативой традиционной медицине. Она бывает эффективна при боли в спине. Сначала мануальный терапевт выявляет проблему, прощупывая позвоночник, а затем устраняет ее при помощи рук. По некоторым оценкам, специалисты по хиропрактике в Америке лечат более 35 млн человек ежегодно! Но, прежде чем приступать к такой терапии, проконсультируйтесь с врачом, чтобы не навредить своему позвоночнику!

Бонус: флоат-терапия может обновить вашу спину и все тело

Эта процедура может быть очень эффективной. Лечение заключается в использовании особой комбинации магния, воды и температуры воздуха внутри камеры. Флоат-терапия также может включать в себя расслабляющие визуальные и аудиоэлементы. Некоторые исследования подтвердили, что терапия очень эффективна при стрессе и хронической боли. Как проходит процедура: Вы входите в камеру сенсорной депривации обнаженным. Во время терапии дверь в камеру закрыта и вы полностью изолированы от внешних раздражителей: вы ничего не слышите, не видите и не чувствуете гравитацию. Вы словно парите в невесомости в тишине и темноте. Так мозг приходит в состояние глубокого расслабления.

У вас есть свои методы борьбы с болью в спине? Обязательно поделитесь ими со всеми!