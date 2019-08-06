6 быстрых способов избавиться от боли в спине из-за сидячей работы
Около 80 % взрослых людей испытывает боль в спине на протяжении дня. Статистика настораживает. Это самая распространенная причина пропуска работы. Медикаменты помогают, но лучше обезопасить себя от их побочных эффектов.
В AdMe.ru авторы часто пробуют на себе всевозможные способы избежать боли в спине. Сегодня мы хотим поделиться некоторыми из них с вами.
1. Сгибание позвоночника в упоре на четвереньках при помощи стула
Сгибание позвоночника поможет вытянуть спину и снизить напряжение в мышцах. Но вы можете усовершенствовать это упражнение, использовав стул. Это особенно приятно после тяжелого рабочего дня, когда не остается сил, чтобы заняться йогой или сделать растяжку.
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Вам нужна лишь мягкая подушка на стуле или табурете. Встаньте на колени и разместите торс над сиденьем стула. Расслабьте все тело и дайте позвоночнику вытянуться. Голова должна быть опущена вниз.
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Оставайтесь в этой позе, пока не почувствуете расслабление в мышцах.
2. Используйте кинезиотейпы
Это легко и эффективно. Специальная лента уменьшает давление и боль, обеспечивает поддержку, улучшает циркуляцию крови и лимфы, что помогает исцелиться. Наклеенная на тело, она бережно приподнимает кожу. Считается, что это помогает создать маленькое пространство между кожей и тканями под ней. Очень часто облегчение чувствуется сразу.
Как наклеить:
- Сначала вымойте и высушите проблемную зону.
- Отрежьте пластырь нужной длины. Надорвите бумажную подложку по центру и освободите половину отрезанной полоски.
- При наклеивании закрепите один конец ленты на коже, а затем немного натяните ее и, удалив оставшуюся бумажную подложку, приложите к спине вторую половину. Приклеенный последним конец ленты должен слегка подтянуться назад.
- После того как вы наклеите ленту, интенсивно разотрите полоску в течение нескольких секунд. Тепло приводит в действие клейкое вещество. Полное приклеивание обычно происходит за 20 минут.
Пожалуйста, проконсультируйтесь с терапевтом о том, как правильно наклеивать кинезиотейп.
3. Термические камни для лечения и релаксации
Вы можете приобрести камни в магазине или найти на пляже и расслаблять спину у себя дома. Единственное условие — они должны быть округлой формы. Размещая теплые камни на проблемных участках, вы можете избавиться от напряжения в теле и запустить процесс восстановления.
Перед использованием термических камней обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Как подготовить и использовать камни:
- Нагрейте камни, поместив их в горячую воду. Температура воды должна быть не выше 54 °C.
- Нанесите на камни немного масла для массажа.
- Медленно подвигайте камень по всей спине (или попросите помочь вам близкого человека), прежде чем положить на место. Не кладите на спину горячие камни!
- Опустите лицо вниз. Разложите камни по всей длине позвоночника и расслабьтесь. Жар от камней начнет действовать на позвоночник через 3–4 минуты.
- Уберите камни, когда они начнут остывать (примерно через 20 минут).
4. Перцовый пластырь: метод, проверенный временем
Новое — это хорошо забытое старое. С новыми технологиями мы почти забыли о проверенных средствах, которые всегда помогали. Перцовый пластырь используется для разогревания определенного участка тела — главное, убедиться, что вы наносите его на неповрежденную кожу. Пластырь применяют при боли в спине, воспалении нервов и жесткости мышц.
Как его использовать:
- Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.
- Чтобы нанести перцовый пластырь, уберите защитный слой и наклейте средство на болезненный участок. Плотно надавите на пластырь.
- Держите его, пока не прекратится жжение.
- Уберите пластырь и наклеивайте новые 1–2 раза в день при необходимости.
- Мойте руки с водой и мылом сразу же после наклеивания пластыря.
5. Используйте точки акупрессуры
Массаж акупрессурных точек очень полезен при болях в спине. Он не вызывает никаких побочных эффектов в отличие от лекарств. Вы можете использовать этот метод в повседневной жизни. Акупунктура — это древняя китайская физиотерапия. С каждым днем она становится все более популярной, ведь это хорошо изученный способ справиться с болью в спине. Его действие заключается в стимуляции нервной системы и выделении химических элементов для борьбы с болью.
Некоторые точки, которые могут унять боли в спине, находятся на задней стороне коленей, в нижней части спины, на стопах, бедрах и на животе.
Как надавливать на точки:
- Надавите на точки большим пальцем и удерживайте несколько минут.
- Медленно отпустите.
6. Мануальная терапия при боли в пояснице
Мануальная терапия, или хиропрактика, также может стать хорошей альтернативой традиционной медицине. Она бывает эффективна при боли в спине. Сначала мануальный терапевт выявляет проблему, прощупывая позвоночник, а затем устраняет ее при помощи рук. По некоторым оценкам, специалисты по хиропрактике в Америке лечат более 35 млн человек ежегодно!
Но, прежде чем приступать к такой терапии, проконсультируйтесь с врачом, чтобы не навредить своему позвоночнику!
Бонус: флоат-терапия может обновить вашу спину и все тело
Эта процедура может быть очень эффективной. Лечение заключается в использовании особой комбинации магния, воды и температуры воздуха внутри камеры. Флоат-терапия также может включать в себя расслабляющие визуальные и аудиоэлементы.
Некоторые исследования подтвердили, что терапия очень эффективна при стрессе и хронической боли.
Как проходит процедура:
- Вы входите в камеру сенсорной депривации обнаженным. Во время терапии дверь в камеру закрыта и вы полностью изолированы от внешних раздражителей: вы ничего не слышите, не видите и не чувствуете гравитацию.
- Вы словно парите в невесомости в тишине и темноте. Так мозг приходит в состояние глубокого расслабления.
У вас есть свои методы борьбы с болью в спине? Обязательно поделитесь ими со всеми!
Иллюстратор Marat Nugumanov специально для AdMe.ru