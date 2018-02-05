5 признаков усталости водителя, игнорирование которых может стоить жизни
По данным Национального фонда сна (National Sleep Foundation), от 10 до 30 % всех ДТП происходит из-за водителей, испытывающих сонливость или же уснувших за рулем. Дело в том, что человек не способен отличить обычную усталость от состояния, когда он уже практически провалился в сон.
AdMe.ru собрал 5 признаков того, что вы вот-вот заснете за рулем, и столько же лайфхаков, которые помогут избежать сонливости во время длительных переездов.
Эффект тяжелых век
- Открыть глаза становится все тяжелее, вы замечаете момент моргания. Это настолько быстрый процесс, что в обычном состоянии мы просто не успеваем его отследить. Если же он стал явным, это свидетельствует о постепенном отключении мозга. Нужно как можно скорее свернуть на обочину и отдохнуть.
Обман зрения
- Предметы при приближении либо оказываются чем-то другим, либо исчезают вовсе. Это означает, что мозг не успевает обрабатывать информацию и уже практически находится в пограничном состоянии между сном и реальностью.
Сложно сфокусировать взгляд
- Зрение не успевает перестроиться, становится сложно не только увидеть, но и запомнить показатели на приборной доске, а дорога будто расплывается перед глазами.
Мысли теряют четкость
- Мозг словно отказывается напрягаться, чтобы поддержать разговор или же додумать начатую мысль до конца. Пассажиры могут проверить состояние водителя, задав ему несколько вопросов, ответы на которые требуют обдумывания. Например: «Сколько времени нам осталось ехать до города N?» или «Где бы ты хотел провести свой летний отпуск?» Односложные ответы будут свидетельствовать об усталости.
Снижение уровня внимательности
Несколько раз подряд допустили мелкие нарушения ПДД, пропустили поворот, не можете вспомнить последний дорожный знак? Пора остановиться. Даже если вам кажется, что можете проехать еще не одну сотню километров.
Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, вам требуется незамедлительный отдых. Чтобы избежать подобного состояния, дальнобойщики советуют следовать таким рекомендациям:
- Танцуйте! Нет, конечно же, не за рулем. Делайте остановки каждые 1,5–2 часа, выходите из машины и немного разминайте тело. Можно даже станцевать. Это разгонит кровь, и вы будете чувствовать себя бодрее.
- Запаситесь апельсинами и скажите «нет» фастфуду. Запах цитрусовых фруктов обладает бодрящим эффектом. А вот жирная пища, наоборот, утомляет организм и способствует сонливости.
- Слушайте энергичную музыку. Лаундж и джаз лучше оставить для семейных вечеров у камина. В дорогу составьте плейлист из любимых драйвовых композиций.
- Не давайте спать попутчикам. Если в машине повисла тишина, вероятность того, что водитель уснет, значительно увеличивается. Обсудите волнующие темы, подискутируйте об устройстве вселенной или сыграйте в слова.
- Заставьте мозг работать. Попробуйте сосчитать в уме «46 + 54» или вспомните несколько пунктов из таблицы умножения — это своеобразный тест на усталость. Если мозг начинает лениться, пора остановиться и поспать хотя бы 20 минут.
Иллюстратор Mariya Zavolokina специально для AdMe.ru