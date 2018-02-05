5 признаков усталости водителя, игнорирование которых может стоить жизни

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По данным Национального фонда сна (National Sleep Foundation), от 10 до 30 % всех ДТП происходит из-за водителей, испытывающих сонливость или же уснувших за рулем. Дело в том, что человек не способен отличить обычную усталость от состояния, когда он уже практически провалился в сон.

AdMe.ru собрал 5 признаков того, что вы вот-вот заснете за рулем, и столько же лайфхаков, которые помогут избежать сонливости во время длительных переездов.